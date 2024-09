Mi vár a forintra ha Európa és Amerika kamatcsökkentést tervez szeptemberre?

A Federal Reserve szeptemberben kamatcsökkentésre készül, a COVID-19 világjárvány óta először. Eközben az Európai Központi Bank (EKB) már megkezdte ezt az új monetáris ciklust, és várhatóan szeptemberben újabb 25 bázispontos csökkentéssel folytatja. Másrészt Japán ismét emelheti a kamatlábakat, mivel gazdasága a fellendülés jeleit mutatja. Alin Latu , az iBanFirst román és magyar iroda igazgatója, a nemzetközi fizetések és devizaszolgáltatások vezető szolgáltatója a vállalkozások számára, további magyarázatot ad.

Federal Reserve (Fed): Tökéletes időzítés

Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatalának legfrissebb adatai szerint az Egyesült Államokban 2023 áprilisától 2024 márciusáig 818 ezerrel kevesebb munkahely jött létre a vártnál. Egyesek gyorsan hibáztatták a Fed-et, amiért lemaradt a gazdasági ciklustól, azzal érvelve, hogy korábban kellett volna csökkentenie a kamatlábakat. Szerintük ez a helyzet azt támasztja alá, hogy a szeptember 17-18-i ülésen 50 bázispontos kamatcsökkentés várható a Bloomberg konszenzus által jósolt 25 bázispontos csökkentés helyett. Alin Latu szerint azonban ez az értelmezés helytelen.

Az Egyesült Államokban a foglalkoztatási adatok gyakran jelentős revízióknak vannak kitéve. Az eredeti becsléshez képest 800 000 munkahely csökkenése jelentősnek tűnhet, de a korábbi évekhez képest nem olyan jelentős. Ráadásul ezt a számot nem szabad túlértelmezni, mivel a végleges becslést, amely eltérhet a most közzétettől, csak 2025 februárjában teszik közzé.

Ha az adatokat tágabb körben és a sűrűn változó mutatók (szállodák foglaltsági aránya, Broadway show foglalások stb.) keretében is vizsgáljuk, akkor világosan látszik, hogy a gazdaság továbbra is erős. Lehet, hogy lassul, de az amerikai fogyasztók továbbra is stabil ütemben költenek. A Fed ezért tökéletesen időzíti kamatcsökkentési ciklusát – nem túl korán, nem túl későn.

Európai Központi Bank (EKB): Túl kevés, túl későn

Az euróövezetben a növekedés ismét nem haladja meg az 1%-ot. Miért? Mert a monetáris politika nem eléggé alkalmazkodó. Az európai gazdasági helyzetet figyelembe véve úgy véljük, hogy egy 50 bázispontos kamatcsökkentés szeptemberben indokoltabb lenne, mint az eredetileg tervezett 25 bázispontos. Mivel magyarázható tehát az euró közelmúltbeli felértékelődése? Erről sok szó esett az elmúlt hetekben: az euróövezeti növekedéssel kapcsolatos megnövekedett befektetői optimizmus, a Fed kamatcsökkentési várakozásai stb.

Valójában az amerikai kötvényhozamok csökkenése az EUR/USD felértékelődésének elsődleges hajtóereje. Ez arra ösztönzi a befektetőket, hogy a dollárból más devizákba, például az euróba fektessenek át. Bizonytalan azonban, hogy ez tartós lesz-e. Az eurózóna és az USA közötti strukturális gazdasági szakadék hosszú távon olyan tényező, amely nyomást gyakorolhat az euróra.

Bank of Japan: Japán Bank: Végre a legjobbak között!

Japán újra „normális” gazdasággá válik? 2022 óta az infláció visszatért, a bérek jelentősen emelkedtek – a 2024 tavaszára tervezett 5,3%-os emeléssel -, és a részvénypiac felébredt álmából. Végre vége a deflációnak!

Míg Japánban az elöregedő népesség és a csillagászati adósság továbbra is strukturális probléma, úgy tűnik, hogy a gazdaság ismét sínen van. A béremelések fellendítették a fogyasztást, csökkentették a megtakarítási hajlandóságot, és a vállalati beruházások is jelentősen emelkedtek.

A Bank of Japan szerepe most az, hogy megszilárdítsa Japán gazdasági pályáját. Egy újabb kamatemelésre minden bizonnyal szükség van. Erre valószínűleg nem ebben a hónapban, hanem inkább a negyedik negyedévben kerül sor, 10 bázispontos emeléssel. Ezt a lépést az egész politikai spektrum támogatja, többek között Shinjirō Koizumi is, aki a Liberális Demokrata Párt szeptember 27-re tervezett belső választásait követően (a dátum megerősítésre vár) Japán következő miniszterelnöke lehet.

Az iBanFirst-ről

Az iBanFirst 2016-ban alakult, és egy új generációs határokon átnyúló fizetési élményt kínál, amely egy erős platformot és a devizapiaci szakértők támogatását ötvözi. Több mint 350 alkalmazottal 10 európai országban, havi tranzakciós volumenük meghaladja az 1,4 milliárd eurót, és a Financial Times szerint Európa leggyorsabban növekvő vállalatai közé tartozik. Az iBanFirst kevesebb mint 10 év alatt megbízható partnerré vált a kis- és középvállalkozások számára a határokon átnyúló tevékenységekben.

Az iBanFirst pénzügyi hátterét a francia állami befektetési bank (bpiFrance), az európai kockázati tőke vezetői (Elaia, Xavier Niel) és az amerikai befektetési alap, a Marlin Equity Partners (több mint 8 milliárd dollárnyi kezelt tőke) biztosítják. Az iBanFirst a Belga Nemzeti Bank által fizetési intézményként szabályozott, és jogosult az egész Európai Unió területén működni. Az iBanFirst a SWIFT hálózat tagja és SEPA tanúsítvánnyal rendelkezik, valamint az AISP és PISP akkreditációkat is birtokolja a PSD2 szerint.