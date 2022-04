Milyen újabb szankciók jöhetnek még Oroszország ellen?

Sajtóértesülések szerint az Európai Unió egyes tagállamai azt szorgalmazzák, hogy a blokk gyorsan vezessen be új szankciókat Oroszországgal szemben, válaszul azokra a jelentésekre, amelyek szerint az orosz csapatok fegyvertelen civileket mészároltak le ukrajnai városokban.

A Bloombergnek nyilatkozó diplomaták szerint az Európai Bizottság máris kidolgozott olyan intézkedéseket, amelyek főként a kiskapuk bezárására, a meglévő intézkedések megerősítésére – például a technológiai termékek exportjának ellenőrzésére és a SWIFT globális fizetési rendszerből már kizárt bankok teljes körű szankcionálására -, valamint a szankcionált személyek listájának bővítésére összpontosítanának.

Egyes uniós vezetők szerint most még több szankció gyors bevezetésére van szükség, mivel ukrán tisztviselők bizonyítékokat küldtek az orosz csapatok által az ország északi területein elkövetett háborús bűncselekményekről – közölte a lappal egy, a belső tárgyalásokat jól ismerő diplomata.

Ám egyelőre nincs konszenzus az új csomag minden részletét illetően, noha az EU vezetése arra törekszik, hogy már ezen a héten előterjesszen egy sor korrekciós intézkedést. Néhány tagállam – köztük Németország – ellenzi, hogy szankciókkal sújtsák Oroszország energiaszektorát, tengeri kereskedelmét és más kulcsfontosságú iparágait, márpedig az uniós szankciókhoz egyhangú támogatásra van szükség.

Az uniós tagállamok vezetői most arról vitáznak, hogy milyen lépések tennének szükségessé egy újabb és teljesebb szankciócsomagot. Egyesek továbbra is úgy érvelnek, hogy ilyen intézkedéseket csak akkor kellene megvizsgálni, ha Oroszország vegyi fegyvereket vetne be vagy elfoglalna egy nagyvárost – mondta három diplomata, akik neveik elhallgatását kérték, mivel a tárgyalások zárt ajtók mögött zajlanak.

Más államok szerint a Kijev közelében található Bucsában és más helyeken történt események elégségesek ahhoz, hogy intézkedést indokoljanak. Az egyik diplomata szerint még az asztalon lévő friss intézkedések sem elégségesek a potenciális háborús bűncselekmények mértékét tekintve.

Kaja Kallas észt miniszterelnök szerint az “erős uniós szankciók” ötödik körének a lehető leghamarabb meg kell születnie, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök pedig felszólította az EU vezetőit, hogy minél hamarabb tartsanak rendkívüli csúcstalálkozót a bucsai események megvitatására, és kijelentette, hogy a blokknak haladéktalanul meg kell szakítania minden kereskedelmi kapcsolatot Oroszországgal.

Ukrajna azzal vádolja az orosz katonákat, hogy fegyvertelen civileket öltek meg, és a tisztviselők szerint az orosz csapatok távozása után több száz holttestet találtak Bucsában.

Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij elnök tanácsadója több fotót is közzétett (csak erős idegzetűek kattintsanak) a Twitteren halott emberekről, néhányuknak a keze is hátra volt kötve. Zelenszkij elnök szintén megerősítette a vádakat, miszerint Oroszország népirtást követ el Ukrajnában, és a CBS Face the Nation című műsorában azt mondta, hogy polgárait “elpusztítják és kiirtják“.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elutasította a háborús bűnökre vonatkozó állításokat. “Szabad szemmel is világos, hogy rengeteg hamisítvány és megrendezett felvétel van” – mondta Peszkov, amikor arra kérték, hogy kommentálja az ukrán tisztviselők által közzétett képeket. Az orosz védelmi minisztérium a honlapján közzétett nyilatkozatában “provokációnak” nevezte az ukrán vádakat.

Annalena Baerbock német külügyminiszter Twitter-bejegyzésben közölte, hogy mindenkit, aki háborús bűnökért felelős, felelősségre kell vonni, és a szankciókat meg fogják szigorítani.

Olaf Scholz kancellár vasárnap Berlinben újságíróknak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy Németország és szövetségesei a következő napokban “további intézkedésekről” fognak megállapodni Oroszországgal szemben. Részleteket nem közölt, és nem említette az orosz gáz-, olaj- és szénimportot, amelyre Németország nagymértékben támaszkodik.

“Putyin és támogatói meg fogják érezni a hatását, és mi továbbra is fegyvereket bocsátunk Ukrajna rendelkezésére, hogy meg tudja védeni magát az orosz invázióval szemben” – mondta Scholz.

Az eddig bevezetett nyugati szankciók orosz gazdaságra gyakorolt hatásairól ide kattintva olvashat bővebben.