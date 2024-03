Mozgó bankfiókot nyitott az OTP Bank több Békés vármegyei településen – ezt közleményben közölte a pénzintézet.

A szolgáltatás keddtől Nagyszénás, Medgyesegyháza és Tótkomlós településeken érhető el; az ügyfeleknek teljeskörű szolgáltatást biztosítanak, azaz a számlaügyintézéstől, a fogyasztási hitel igénylésén, a megtakarítások kezelésén át biztosítást is lehet kötni. A mozgó fiók azonban készpénzmentes, hiszen e településeken vannak a banknak ki- és befizetésre alkalmas ATM-jei – írták.

Az OTP Banknak a tízezer fő feletti települések 90 százalékán van bankfiókja, országosan 2213 ponton van bankfiók és ATM automata összesen. Az új megoldással olyan településeken is biztosítják a személyes ügyintézés lehetőségét, ahol nem rendelkeznek állandó bankfiókkal.

A közleményben kifejtik, hogy az elmúlt években az ügyfelek banki ügyintézési szokásaiban jelentős változások történtek. A rutin jellegű, napi bankolási ügyeket az ügyfelek egyre nagyobb arányban végzik a digitális csatornákon, míg komplex pénzügyi igényeikkel kapcsolatban továbbra is személyesen, fiókokban kérnek segítséget. Ehhez igyekszik alkalmazkodni a fiókhálózat is.

2020 óta mintegy 60 OTP fiók újult meg, a hitelintézet célja pedig az, hogy évente további 30-at alakítson át. Az elmúlt 12 hónapban öt új helyszínen nyitottak fiókot – közölték.