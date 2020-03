Nagy-Britannia. Éledező gyáripar, vonakodó beszállítók

A legfrissebb mérőszámok szerint a tavalyi év első negyedének vége óta először élénkült a brit gyáripar kibocsátási aktivitása, mindenekelőtt a politikai bizonytalanság enyhülése miatt. A koronavírus-járvány okozta felfordulás viszont egyre nagyobb mértékben érezteti a hatását a beszállítói hálózatokban.

Az IHS Markit londoni pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit gazdasági ágazatok beszerzési aktivitását mérő intézet, a CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply) közös felmérése szerint a brit gazdaság feldolgozószektorának szezonális kiigazítással számolt beszerzésimenedzser-indexe (BMI) februárban 51,7 ponton állt az egy hónappal korábban mért 50,0 után.

Az 50-es BMI-indexek jelentik a vizsgált szektor aktivitásának növekedése és visszaesése közötti határt.

Az IHS Markit elemzésében kiemelte, hogy a brit feldolgozóipari BMI-mutatója tíz hónap óta először emelkedett a növekedést jelző sávba.

A ház szerint az élénkülés fő hajtóereje az volt, hogy a decemberi nagy-britanniai előrehozott parlamenti választások óta csökkent a politikai bizonytalanság.

A Boris Johnson miniszterelnök vezette Konzervatív Párt, amely addig kisebbségben kormányzott, a választáson kényelmes, 80 fős alsóházi többséget szerzett.

Az Egyesült Királyság január 31-én rendezett módon, az EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás ratifikálása után kilépett az Európai Unióból, így a Brexithez kötődő bizonytalanságok is oldódtak, jóllehet a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer kialakításáról szóló tárgyalások még csak most kezdődnek, és egyelőre ennek kimenetele is bizonytalan.

Duncan Brock, a CIPS csoportigazgatója a februári BMI-adatokhoz fűzött kommentárjában kiemelte mindazonáltal, hogy a brit feldolgozószektorra a múlt hónapban erőteljes derűlátás volt jellemező, mivel a hazai szereplők félretették a gazdasággal, a Brexittel és a politikai bizonytalansággal kapcsolatos félelmeiket, és mozgásba hozták a termelési kapacitásokat.

Brock hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a külföldi kereskedelmi partnerektől függő vállalatok már nem voltak ennyire szerencsések. Az európai és az ázsiai partnerek eddig a Brexit-félelmek miatt vonakodtak az új szállítási szerződésektől, és ehhez járult most az új típusú koronavírus terjedése okozta potenciális felfordulás.

A CIPS vezető szakértője szerint a februári átfogó BMI-inddexen belül a beszállítói teljesítmény részindexe – amely a rendelés és a teljesítés között eltelt idő változásait méri – 2018 júliusa óta most volt a leggyengébb, és ez egyben a globális beszállítói hálózatok teljesítményének megdöbbentő mértékű romlását is mutatja.

E dominóhatás következményei közé tartozik a termelővállatoknál kialakult nyersanyaghiány, valamint a ráfordítási árak tavaly június óta nem mért inflációs üteme.

A beszállítói hálózatban jelentkező fennakadások súlyos hatásairól a brit feldolgozószektor nagyvállalatai is beszámoltak.

A legnagyobb brit autógyártó csoport, a Jaguar Land Rover a minap közölte, hogy nagy-britanniai gyárainak kényszerű leállításától tart, a mivel a koronavírus-járvány megfékezésére hozott kínai korlátozó intézkedések miatt komoly fennakadások támadtak a cég részegység-beszállítói hálózatában.

Sir Ralph Speth, a Jaguar Land Rover vezérigazgatója egy befektetői tájékoztatón elmondta, hogy

a vállalat szükségmegoldásként most már bőröndökben szállítja Nagy-Britanniába a kínai gyártóktól az összeszereléshez szükséges részegységeket.