Nagyot ugrott a késve fizetők száma Magyarországon

Húsz százalékkal nőtt a késve fizetések aránya a magyar vállalatok közti kereskedelemben, a vállalatközi számlák 40 százalékát a határidő lejárta után fizették ki a magyar vevők az elmúlt 12 hónapban – derül ki az Atradius hitelbiztosító fizetési szokásokról szóló elemzéséből.

Az összefoglaló szerint az elmúlt egy évben a magyar cégek 55 százaléka fizetett időben a szállítójának, míg korábban ez az arány 62 százalék volt. Az építőipari válaszadók átmeneti likviditási problémákkal indokolták a szektorban gyakori késve fizetéseket, a gépiparban a vevők csődje okozott problémás eseteket.

A felmérésben megkérdezett magyar vállalatok 70 százaléka jelezte, hogy nehezebben tudja behajtani a követelését, mint tavaly.

A hitelre történő értékesítés most is fontos eszköz a vállalatok közötti kereskedelemben, a tranzakciók 46 százaléka hitelre történik. A válaszadók ugyanakkor arról számoltak be, hogy a szállítók szigorúbb döntéseket hoznak a hiteligénylésekkor, mint tavaly. A vállalatok 45 százaléka közölte, hogy kisebb hitelt kapott a beszállítójától, mint tavaly, mert a szállítók igyekeznek elkerülni a kockázatos ügyleteket.

A vállalatok tartanak attól, hogy a megnőtt előállítási költségeiket nem tudják érvényesíteni az egyre árérzékenyebb piacon. A cégek 54 százaléka szerint nem nő majd, vagy esetleg romlik az eladások aránya. A jövedelmezőséget tekintve 74 százalék számít arra, hogy marad a tavalyi profitja, vagy esetleg csökken.

Pesszimisták a vállalatok a vevők fizetési szokásaival kapcsolatban is. A válaszadók fele nem vár javulást, 20 százalék a helyzet romlásától tart, az optimista cégek aránya 30 százalék.