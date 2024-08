Nem vettek fel sehová? Szeptembertől mégis tanulhatsz!

Sokan csalódottan vették tudomásul, hogy idén szeptemberben nem kezdhetik meg a tanulmányaikat, ám nekik sem kell elkeseredniük: számos felnőttképzés kínál olyan alternatívákat, amelyekkel később szép karriert futhat be bárki, ráadásul sok képzés online is elérhető.

Azoknak, akiknek a felsőoktatási tanulmányai csúsznak egy évet, remek lehetőségeket kínálnak a hazai felnőttképzések, amelyek sok esetben nem csak államilag, de nemzetközileg is elismert szakképesítést nyújtanak. A képzések nagy része ráadásul online is elérhető, így akár munka mellett is fejlődhetünk a szakterületünkön vagy akár újabb szakmában próbálhatjuk ki magunkat. A felnőttképzésben részt vevők száma egyre nő, ami azért is örvendetes, mert aktuális munkaerőpiaci trendek azt jelzik, hogy Magyarországon jelenleg is tapasztalható a szakemberhiány bizonyos iparágakban.

„Ezekben a szektorokban a jól képzett szakmunkások iránt nagy a kereslet, és akár a fizetések is versenyképesebbek lehetnek az egyetemi végzettséget igénylő pozíciókkal szemben. Ilyen terület többek között az építőiparban az ács, kőműves, villanyszerelő vagy gépkezelő pozíció, az informatikában a hálózatépítő informatikus és a rendszergazda, az egészségügyben az ápoló, gyógytornász-asszisztens és fogtechnikus, vagy a gépészetben a CNC-gépkezelő, autószerelő, ipari gépész és targonca vezető pozíciók” – magyarázta Nagy László, a TanfolyamGURU online oktatási szakértője.

A szakember azt is elárulta, hogy a tanfolyamok elvégzésével külföldön is vállalhatunk állást az adott területen, hiszen az oklevél – amennyiben hitelesítik – ott is igazolja a végzettséget.

„A szakképzési közokirat külföldön történő felhasználásához – ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – a szakképzési közokiratot hitelesíteni kell és felülhitelesítéssel kell ellátni. A hitelesítést a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal végzi el és a külpolitikáért felelős miniszter hitelesíti felül” – tette hozzá az oktatási szakértő.

Ezek a legnépszerűbb képzések

A pedagógiai, kereskedelmi szakmák a szakértő szerint a nők körében népszerűbbek, míg az építőipari és védelmi képzéseket inkább a férfiak választják. A nők egyébként nagyobb arányban jelentkeznek felnőttképzésekre. A TanfolyamGURU.hu összesítése szerint a top öt képzések a következők:

5. Dajka képzés

Az online, két hónap alatt elvégezhető képzés, amelynek a végén a jelentkező lakóhelye közelében biztosítanak gyakorlati helyszínt. A dajka képzések fontossága kiemelkedő a kisgyermekek gondozása és nevelése terén. A dajkák kulcsfontosságú szerepet játszanak a bölcsődék, óvodák és más korai nevelési intézmények mindennapi életében, hozzájárulva a gyermekek testi, érzelmi és kognitív fejlődéséhez.

A dajka képzések során a résztvevők elsajátítják a kisgyermekek gondozásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Megtanulják a gyermekek testi szükségleteinek kielégítését, a higiéniai szabályok betartását, a balesetvédelmi előírásokat, a gyermekek étkeztetését, altatását, és a velük való játék és foglalkozás megszervezését. Ezen kívül a dajka képzések során a résztvevők fejlesztik kommunikációs és konfliktuskezelési készségeiket, valamint megtanulnak együttműködni a szülőkkel és a pedagógusokkal.

4. Prémium HR (Személyügyi szervező) képzés

A három hónapos képzés elvégzésével a jelentkezők képesek lesznek átlátni a személyügyi folyamatokat és alapvető ismereteket szereznek a vállalati munkaügyi folyamatok jogszabályi kérdéseiről. Továbbá megismerik a bérelszámoláshoz szükséges dokumentumokat és azok tartalmát. Képesek lesznek megtervezni a toborzási folyamatot és kiválasztani a megfelelő munkaerőt.

3. Prémium vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam

A vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés azoknak ajánlott, akik érdeklődnek az üzleti világ iránt, és szeretnék megtanulni, hogyan kezeljék profi módon a pénzügyeket egy vállalkozásban. Akiknek a számok inkább izgalmas kihívást jelentenek, mint ijesztő adatokat, és szeretnek rendet teremteni a pénzügyi zűrzavarban, ideális választás.

2. Személy- és vagyonőr képzés

A 3,5 hónapos képzés leginkább a férfiak körében népszerű és online is elvégezhető. Általános iskolai végzettség szükséges hozzá. A személy- és vagyonőr képzések célja, hogy felkészítsék a résztvevőket a vagyonvédelmi feladatok ellátására. A képzések során a résztvevők elsajátítják a szükséges jogi ismereteket, pszichológiai és kommunikációs alapismereteket, objektumőrzési speciális ismereteket, az objektumőr intézkedéstaktikai ismereteit, valamint a személy- és vagyonőr szolgálatellátásának általános szabályait.

1. Idősgondozó képzés

A jelenlétet igénylő online tanfolyam másfél hónap alatt elvégezhető. A társadalmi korfa elöregedésének köszönhetően egyre nagyobb igény van a szakmailag képzett ápolói és gondozói munkakörök betöltésére. Számos szakintézmény állandó álláshirdetései közt szerepel ezen munkakör kiírása.