Növekedést várnak a létesítménygazdálkodók 

A gazdasági és az energiaválság enyhülésének, a háborús helyzet stagnálásának, valamint a nemzetgazdaságok alkalmazkodó képességének köszönhetően optimisták és növekedést jósolnak a Létesítménygazdálkodási Vezetői Hangulatindex válaszadói, a LEO (Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége) Benchmarking munkacsoportjának legfrissebb kutatása szerint.

A LEO negyedéves hangulatjelentéshez a létesítménygazdálkodási szolgáltató szervezetek vezetői válaszoltak arra a kérdőívre, amelynek eredménye az ágazat piaci hangulatának bemutatása mellett a jövőbeni várakozásokról is képet ad.

A 2023. II. negyedéves hangulatindex értéke egyértelmű növekedést vetít előre, ami elsősorban a komoly aggodalmakat kiváltó háborús helyzet stagnálásból és az ehhez kapcsolódó gazdasági-, és energiaválság enyhüléséből adódik. A válaszadók szerint a háború szinte már “megszokott” tényezővé válik, az ellátási láncok lassan helyreállnak, a kiugró energiaárak az európai gazdaságok gyors alkalmazkodásának köszönhetően gyorsan korrigáltak. A bizalom ily módon történő visszatérése a létesítménygazdálkodási (FM) szektor megrendelésállományára is jótékonyan hathat.

Az erősödést prognosztizáló pozitív jövőképhez nagyban hozzájárult, hogy nem valósultak meg azok a negatív forgatókönyvek amelyek akár 50%-os árbevétel csökkenést prognosztizáltak. Az is derülátóbbá tette a várakozásokat, hogy az energiaárak időközben bekövetkezett visszaesése miatt, a fűtési költségek korábban várt, akár 10-szeres növekedése a legtöbb válaszadónál nem valósult meg. Az ingatlantulajdonosok pedig így újra elővették azokat a korábbi beruházási javaslatokat, amelyeket a krízishelyzetben elfektettek. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy az elmúlt időszakot komoly mértékben befolyásoló kockázatok továbbra is negatívan befolyásolhatják a piaci működést.

A válaszadók visszajelzése alapján az FM piacot befolyásoló folyamatok kapcsán az alábbi változásokra érdemes figyelni:

annak ellenére, hogy az orosz-ukrán konfliktus energiára gyakorolt hatása enyhült, a szakértők a következő tél előtt álló kockázatokat hangsúlyozzák és az energiaárak újabb drasztikus növekedése sem zárható ki

az orosz-ukrán konfliktus és a magas energiaárak drasztikusan megemelték az építőanyag és alkatrész árakat, amely a megrendelésállomány szűkülését vonja maga után

az alapanyagárak jelentős mértékű növekedése az üzemeltetésben felhasznált eszközök, az ehhez szükséges alkatrészek, anyagok árát is drasztikusan megemeli

a munkaerőhiány és a magas infláció együttes hatásaként erős bérnyomás jellemzi az FM iparágat

miközben az ESG szabályok, tanúsítási elvárások kötelezővé tétele komoly adminisztrációs terhet jelenthet, ugyanakkor – elsősorban a környezetvédelmi elvárások teljesítése kapcsán – plusz megrendelésekhez segítheti a piaci szereplőket.

Rövid távon, összességében a magas infláció, a munkaerőhiány és az így jelentkező bérnyomás érinti legdrasztikusabban az FM piaci szereplőket.

Mindennek ellenére a megkérdezett válaszadók, az általuk irányított vállalkozások 4 százalékos árbevétel növekedésére és a következő negyedévben várhatóan 1,71 százalékkal csökkenő kintlévőség állománnyal számolnak. Mivel egyelőre – szerencsére- nem látszik a korábban beharangozott gazdasági válság, ennek eredményeként, egyelőre a második negyedévi illetve a teljes éves üzleti terv sincs veszélyeztetve. Ugyanakkor a munkaerőhiány továbbra is jelentős, és a magas infláció miatt komoly bérnyomás nehezíti a gazdálkodást.

Az ágazat szereplői enyhén pozitív várakozásának oka, hogy az ügyfelek a megrendelésekkel az év elején jellemzően kivárnak, az új év költségvetésének terhére az első jelentősebb opcionális munkák a 2. negyedévtől indulnak, miközben a válaszadók a szezonális okok (külterület gondozás) miatt is több eseti megrendelést várnak. Miközben az energiaválság komoly aggodalmak közt indult telét a nagy hidegek elmaradásának köszönhetően ez az ágazat is átvészelte, az elhúzódó, immár javában a második évében járó orosz – ukrán háború ugyan a tervezhetőséget továbbra sem teszi lehetővé – de ha minden így marad, ahogy van, akkor a második negyedév gazdálkodása is a már megszokott keretek között folytatódhat. Ez is közrejátszik abban, hogy a hangulati index eredménye szerint a következő negyedévben várhatóan 4,86 százalékkal nő a megkérdezett vezetők által irányított vállalkozások munkavállalói állománya.