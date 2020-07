Nyáron drágább a vízparti nyaraló – nem csak a Balatonnál

A Balatontól távol is pörög a vízparti ingatlanok piaca az OTP Ingatlanpont adatai szerint: a Velencei-, a Tisza- és a Fertő-tónál, sőt a budapesti Duna-parton is élénk az érdeklődés, az árakat pedig a járvány sem vetette vissza.

Az OTP Ingatlanpont elemzésében ismerteti: a fővárosban nagy a szórás az árakban, a legdrágább vízközeli lakások az V. kerületben találhatóak, ahol a dunai panoráma akár 20-25 százalékkal is növelheti egy lakás értékét. A négyzetméterenkénti átlagár ebben a kerületben a legmagasabb, 980 ezer forint, ami azt jelenti, hogy akár súlyos tízmilliókba is kerülhet a kilátás a Dunára.

A legolcsóbban a X. kerületi Guttmann-tó környékén lehet vízre néző ingatlanhoz jutni Budapesten, bár egy év alatt itt, az Újhegyi lakótelepen is jelentősen, 350-ről 430 ezer forintra emelkedett az átlagos négyzetméterár. Az OTP Ingatlanpont szakértői úgy látják, hogy a rozsdaövezetek fejlesztését célzó kedvezményes lakásáfa bevezetése adhat újabb lendületet a fővárosi vízparti ingatlanok piacának.

A Velencei-tó környékén a vevők jellemzően az egyszintes családi házakat keresik. Velencén és Gárdonyban, a vasútállomás vagy a fürdő közelében 400 ezer forint körül mozog az átlagos négyzetméterár, a felújítandó lakóingatlanokat valamivel olcsóbban (300-350 ezer forintért), az új építésűeket ennél drágábban (500-650 ezer forintért) kínálják. Alkudni itt is lehet, az idei csúcstartó vásárló 10 százalékos engedményt tudott kicsikarni, de ez ritkaság, az eladók jellemzően csak pár százalékot engednek az árból – írták. Hozzátették:

a járvány megakasztotta bár a forgalmat, az árakra nem volt igazán nagy hatása.

A Fertő-tó környékén a családi házak adásvétele mozgatja az ingatlanpiacot, az árak ezen a környéken alacsonyabbak, mint Sopronban. Az új építésű lakóingatlanok drágultak, a használtaknál nem volt áremelkedés az elmúlt időszakban. Tavaly augusztus óta jelentősen visszaesett a befektetési szándékkal vásárlók száma, elmaradoztak az osztrák vevők is. Most a vásárlók vannak kevesebben, ami javítja az alkupozíciójukat az elemzés szerint. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése: az M85-ös gyorsforgalmi út kiépítése, valamint a 84-es főút folyamatos felújítása könnyebben elérhetővé teszi a Fertő-tó környékét, ami az ingatlanpiacon is fellendülést hozhat – írták.

A Tisza-tó környéke egyre növekvő népszerűségnek örvend: a járvány után talpra állt a turizmus, pörög az ingatlanpiac. A napokban adták át a tavat megkerülő kerékpárút utolsó szakaszát, így teljessé vált a kör, ami tovább erősíti a környék turisztikai vonzerejét. Ezen kívül több önkormányzati beruházás is befejeződött vagy folyamatban van, mint a szabadstrand fejlesztés, az új városközpont kialakítása.

A fejlődés az ingatlanárakban is lecsapódik az elemzés szerint: Tiszafüreden két évvel ezelőtt még 7-8 millió forintért kelt el egy 50 négyzetméteres panellakás, ma már ennek csaknem a dupláját is elkérhetik egy ugyanekkora (jellemzően felújított) otthonért. A város üdülőterületén nemrégiben közel 27 millió forintért cserélt gazdát egy kistelkes, felújított, 100 négyzetméteres üdülő, míg egy 80 négyzetméteres, 20 négyzetméteres pincével rendelkező ingatlanért 15 millió forint körüli árat fizetett az új tulajdonos.