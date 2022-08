Nyolcvan százalék közelébe gyorsult a török infláció

Egyre kudarcosabbá válnak az Egyesült Államok azon erőfeszítései, amelyek a Kreml globális atomenergia-piacok feletti befolyásának gyengítésére irányulnak. Ennek ékes példája az is, hogy a Roszatom kulcsszerepet vállalhat a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség októberi csúcstalálkozóján. Néhány európai diplomata most azért lobbizik, hogy az eseményen szóba kerüljön Oroszország ukrajnai offenzívája is.