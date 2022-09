Opten: megéri a fenntarthatósági elvárásokhoz igazítani a cégek működését

Rövid távon költségekkel jár, mégis megéri a cégek működését a fenntarthatósági elvárásokhoz igazítani – közölte az Opten.

A céginformációs társaság szerint az újratervezés különösen időszerű, mert az energiaválság a vállalkozásokat is változásra készteti. Felmérési adataikból kiderül, hogy a környezeti, társadalmi, döntéshozatali szempontokra (Environment, Social, Governance – ESG) főképp a kisebbeknek kell nagyobb hangsúlyt fektetni, mert jelentős a lemaradásuk ezen a téren. Az évi 250 millió forintnál alacsonyabb forgalmú társaságoknak mindössze a harmada áll az átlag fölött az ESG-összehasonlításban. A legjobbak azok a cégek, amelyek 10 milliárd forintot meghaladó árbevételt érnek el, 85 százalékuk teljesít átlag felett – írták.

Az Opten a kis és a nagy cégek közötti eltérést azzal magyarázza, hogy a fenntarthatósági beruházások sokszor költségesek, kisebb bevétel mellett nehezebb ilyenekre költeni.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy most jobban megéri a környezeti hatásokhoz igazodni, az ezzel járó kiadások ugyanis a magasabb energiaárak mellett hamarabb megtérülhetnek. A közlemény szerint versenyképességi szempontból is fontos a váltás, a pénzintézeteknek ugyanis ma már kötelező figyelembe venniük az ESG-szempontokat, és a befektetők is egyre többre értékelik. Ha egy vállalkozás ennek megfelelően tervez, nemcsak a fenntarthatósághoz járul hozzá, de hitelt és tőkebefektetést is könnyebben kaphat – tették hozzá.