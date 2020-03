Orbán: kijárási korlátozás lép életbe szombattól

Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között. Két héten keresztül az otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy “elviselhető módon” próbálják elválasztani az időseket a fiataloktól.

Ezért közölte: az élelmiszerboltok, drogériák, patikák esetében olyan speciális szabály lép életbe, hogy a 65 év felettiek 9 és 12 óra között látogathatják ezeket az üzleteket. Ebben az időszakban más nem mehet be ezekbe.

A miniszterelnök a Facebookon közzétette a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet szövegét is:

A kormányfő azt várja a kijárási korlátozástól, hogy lecsökken a kontaktusok száma, és ha ez megtörténik, akkor a járvány terjedési sebessége is lelassul.

Kérdőíves információgyűjtésre hivatkozva a miniszterelnök az eddigi korlátozásokat eredményeseknek nevezte, jelezve, hogy a magyarok a társadalmi érintkezéseik mennyiségét egytizedére csökkentették. Ha azonban most nem vezetnek be egy újabb korlátozást, akkor ez nem fog tovább csökkenni. Ezért most volt itt az ideje a kijárási korlátozás elrendelésének – hívta fel a figyelmet.

A kijárási korlátozásról szóló rendelet felsorolja azokat az alapos okokat, amelyek esetében elhagyható a lakó- vagy tartózkodási hely. Igyekeztek ezt úgy meghatározni, hogy “az élet élhető maradjon” – fogalmazott.

Az alapos indokok között említette, hogy azok a szülők, akik nem tudják megoldani gyermekük otthoni felügyeletét, továbbra is bevihetik őket az iskolába, óvodába.

Ki lehet menni a szabadba is, de azt kérik, ne csoportosuljanak, és tartsanak távolságot egymástól az emberek. A hozzátartozókra természetesen megengedőbb szabályok vonatkoznak – fejtette ki.

Ha valaki nem tartja be az előírásokat, az szabálysértésnek minősül, de Orbán Viktor azt kérte a rendőröktől, ne kikényszerítsék a szabályokat, hanem segítsék az embereket a betartásukban.

Külön hangsúlyozta, hogy nem kijárási tilalomról van szó, mert annak esetében “a légy sem repülhet ki”. Hozzátette, nagyon szeretné elkerülni, hogy olyan helyzet alakuljon ki Magyarországon, amikor az életet szinte elviselhetetlenné tevő korlátozásokat kell bevezetni.