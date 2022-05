Összeesküvés vagy realitás a chiphiány?

Miközben az autóipart fojtogatja a chiphiány, minden más olyan ágazat is szenved tőle, ahol nélkülözhetetlen elemnek számít az okos eszközökben. De mitől lett akkora a chiphiány, hogy egy komplett ágazatot sodorjon bajba?

Még néhány évvel azután is, hogy a Covid-19 először megrázta a világot a leállásokkal, a világjárványok okozta gyárbezárások és a fogyasztói kereslet akkori zavarai még mindig a chiphiány fő okozói. Mert amikor a Covid idején az autógyártók 2020-ban gyárakat zártak be – egyrészt a dolgozók biztonsága érdekében, másrészt az új autók iránti kereslet meredek visszaesése miatt -, a cégek lemondták a félvezetőkre vonatkozó korábbi megrendeléseket.

A másik oldalon viszont a home office és az online kommunikáció elterjedésével hihetetlen mértékben megugrott a számítógépek és más elektronikus eszközök iránti kereslet megugrott, mivel az embereknek otthon kellett dolgozniuk és szórakozniuk. Így amikor az autógyárak újra beindultak, és 2020 vége felé az új autó eladások nagymértékben megélénkültek, a mikrochipgyártók nem tudtak lépést tartani a megugró kereslettel.

A helyzetet tovább rontotta, hogy 2021 elején egy nagy hóvihar Texasban és egy japán chipgyárban keletkezett tűzvész is belevágott az amúgy is feszült félvezető-ellátási láncba. Nemrégiben pedig az ukrajnai háború is megzavarta a félvezetőgyártásban nagymértékben használt neongázellátást. Ukrajna szállítja ugyanis a világ neongázának mintegy 60 százalékát.

A helyzetet az is nehezíti, hogy az autógyártók a biztonságra törekedve hagyományosan nem a legújabb chipeket építik az autókba, hanem azokat a már kipróbált termékeket, amelyekből most hiány mutatkozik. Így aztán hiába, hogy új szereplők és új beruházások is csökkentik majd a chiphiányt, ez nem segít majd a korábbi modellek előállításánál, mert aki most fektet az iparágba érthetően a legmodernebb technológiát alkalmazza, amit nem a régebbi, hanem a legújabb modellekbe tudnak majd beépíteni az autógyártók.

A chipek súlyát az autógyártásban nem csak az érzékelteti, hogy minden új autóba rengeteg mikrochipet építenek be, amelyek az ablakmotoroktól a navigációs rendszerekig mindent vezérelnek. Az is rendkívül beszédes adat, hogy miközben ma már minden autóban legalább két-három tucat mikrochip van, amelyek az infotainment képernyőktől kezdve az üzemanyag-kezelésen át a stabilitásszabályozásig mindent vezérelnek, a luxusjárművek és különösen a önvezetés terén egyre előrehaladottabb autók 100 vagy még több processzort is tartalmazhatnak a fedélzeten.

