Összerakják az utazók álmait

Megbízhatóság és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség. Ez az, ami manapság a személyre szabott utak specialistájának számító Dertour Hungária Utazási Irodát és anyavállaltát, a több, mint 100 éves Dertour-t leginkább jellemzi – vallja Bényei Zoltán az Európa legnagyobb kereskedelmi cégei közé tartozó, német REWE csoporthoz tartozó DER Touristik magyar leányvállalatának kereskedelmi igazgatója.

Akár a puzzle darabjait, a repülőjegytől a szállodafoglaláson át egészen a földi szolgáltatásokig, az utazásszervező globális kínálatából úgy válogathatják össze utazásuk elemeit a Dertour utasai. Ezért is tartják az Európa vezető utazási irodái közé tartozó DER Touristik Group-ot a személyre szabott utazások specialistájának.

Bényei Zoltán kiemeli: miközben anyacégük a DER Touristik Group az elmúlt évtizedekben az utazáshoz és a turizmushoz kapcsolódó üzleti szegmensek egész sorát tömörítette ernyője alá, 2018-ban egyesítette a Jahn Reisen, ITS, Dertour, Meier’s Weltreisen márkákat DER Touristik Deutschland néven, de árualapjában,katalógusaiban meghagyta az ismert márkaneveket. A szabadidős utazási szegmens mellett az üzleti utazások megszervezésének is kiemelkedő szerep jut. A tengeren túli és egzotikus utazások, városlátogatások, valamint a rövid utazások területén piacvezető Dertour a magyar piacon sem új szereplő. A márkanév már 2006 óta ismert a magas minőség melletti legjobb ár-értékarányú utakat keresők körében.

– Az utazás a béke iparága – tartja a klasszikus mondás, amihez ma már azt is hozzá kell tennünk, hogy mindez a gazdasági értelemben vett békére is vonatkozik – elemez Bényei Zoltán. – Sajnos a 2008-as globális gazdasági válság és most a covid járvány hatásai is megmutatták mennyire törékeny az utazási piac, ahol hosszútávon csak a legerősebb, gazdaságilag legnagyobb stabilitással rendelkező irodák tudnak talpon maradni. Ezért is fontos, hogy anyavállalatunk (amelynek jogelődje az 1917-ben alakult DER Deutsches Reisebüro), már több mint százéves múlttal, szakmai tapasztalattal büszkélkedhet. Emellett pedig a kontinens legnagyobb kereskedelmi és turisztikai cégcsoportjához a szintén nagymúltú, különféle kereskedelmi márkáival – például BIPA, Billa, Penny – a kontinens több, mint tíz országában jelenlévő német REWE Grouphoz tartozik.

A szakember szerint a covid járvány hatására megbénult turizmus újjáéledésénél a Dertor Hungária azért is tudott kedvező pozícióba kerülni, mert a márkaismertség és a globális kínálat mellett a megbízhatóság is egyre komolyabb szerepet játszik az utazók döntéseiben. Amihez az is hozzájárul, hogy az anyavállalat DER Touristik Group 16 országban 10 100 embert foglalkoztat, és 2019-ben 6,5 milliárd eurós árbevételt ért el.

– A tradíciók mellett az aktuális trendek követése is a Dertour filozófiájának alapelemei közé tartozik. Ennek szellemében a közelmúltban jelent meg az a – magazin és katalógus ötvözetét jelentő – magalógus, amely első ízben mutatja be a Dertour fenntarthatósághoz kötődő turisztikai kínálatát. A kiadványban kizárólag a Globális Fenntartható Turisztikai Tanács (GSTC) kritériumainak megfelelő európai és Észak-Afrikai szállodák szerepelnek, miközben arra is lehetőség nyílik, hogy a környezetvédelem iránt elkötelezett utazóink a nagynevű myclimate klímavédelmi szervezeten keresztül, önként kompenzálják az utazásaikhoz kötődő CO2 kibocsátást – fejti ki Bényei Zoltán.

A tudatos utazás programok meghirdetése mellett a DER Touristik maga is elkötelezett a klímavédelem iránt. Ennek keretében a cégcsoport 2022-ig 15 százalékkal kívánja csökkenteni a társaság frankfurti központjának, valamint utazási irodáinak, illetve szállodáinak CO2 kibocsátását. A 2023-ig kitűzött cél pedig az, hogy további 25 százalékkal csökkentse alapportfoliójának CO2 kibocsátását, miközben DER Touristik Hotels összes szállodája teljesen megszűnteti az egyszer használatos műanyagok használatát.

Bényei Zoltán szerint ezáltal válhat az évszázados múlttal rendelkező iroda a covid hatására is jelentősen átalakuló piac olyan szereplőjévé, amely az utazáshoz kötődő mozaikszerű választás lehetőségét megtartva, jövő generáció igényeire is megfelelő választ képes nyújtani.

Kocsis Erika