OTP Travel: ahol az utazás művészetté válik

Az Utazás művészet. Ez a gondolat áll az Art Market Budapest, Kelet-Közép-Európa egyik legjelentősebb nemzetközi kortárs képzőművészeti vására és az OTP Travel, a magyar utazási szektor meghatározó vállalkozása között létrejött stratégiai partnerség középpontjában.

A művészet és az utazás összekapcsolódása szimbolikus erővel bír, hiszen mindkettő a felfedezésre, az élményekre és új perspektívákra nyit kaput. Ezt az elvet teszi magáévá az Art Market Budapest és az OTP Travel közötti új, stratégiai partnerség, amely 2025-től kezdve olyan utazási ajánlatokkal bővíti az utazási iroda kínálatát, amelyek a kultúra összekötő erejére építve kifejezetten a művészeti tartalmakat, a meghatározó nemzetközi kiállításokat és vásárokat helyezi a fókuszba.

„Az alapításának 40. évfordulóját ünneplő OTP Travel, ars poeticájához híven, az elmúlt évtizedekben már számos kulturális körutazást és városlátogatást szervezett, ahol az adott úti cél klasszikus látnivalói és természeti szépségei mellett mindig kiemelt szerepet kaptak a helyi hagyományok és a kulturális értékek is. Ez a művészet iránti elkötelezettség és az utazás iránti szenvedély egyesül most az Art Market Budapesttel kötött együttműködésben, amely már arra is lehetőséget kínál, hogy az iroda utasai a világ legjelentősebb művészeti kiállításait, vásárait élőben is megismerhessék” – fejtette ki Molnár Judit az OTP Travel ügyvezető igazgatója.

Az Art Market Budapesttel közösen szervezett nemzetközi művészeti kiállításokra, vásárokra fókuszáló utazási ajánlatokkal az OTP Travel nemcsak a turizmus és a művészet szoros kapcsolatát erősíti tovább, hanem egyértelműen kifejezi a kultúra iránti elkötelezettségét is. Mert ahogy az Art Market Budapest teret ad a kortárs művészek és alkotások bemutatásának, úgy az utazási programok révén az OTP Travel is új szintre emeli a műélvezet élményét. A művészetre fókuszáló exkluzív utazások során az érdeklődők szakértői vezetés mellett nemcsak a világ legfontosabb művészeti eseményeit látogathatják meg, hanem egyedülálló élményként, a kiállítások, vásárok szervezőivel és a művészekkel is személyesen találkozhatnak.

Az első, közösen kidolgozott, 2025-re tervezett utazások között a legjelentősebb amerikai, európai és ázsiai helyszíneken megrendezésre kerülő vásárok szerepelnek. Közülük a Tbilisi Art Fair áprilisban, a Frieze New York májusban, a Contemporary Istambul októberben várja a műértőket, miközben az Art Basel Miami Beach és a Velencei Biennáléra szervezett utak is szerepelnek a listán.

„A világ szépségeinek felfedezése a legjelentősebb műalkotások megismerése nélkül nem lehet teljes. Az Art Market Budapesttel kötött stratégiai partnerségünk azonban nemcsak ezt a hitvallásunkat tükrözi, hanem tevékenységünket is új szintre emeli. Olyan szolgáltatásokat kínálunk ügyfeleinknek, amivel levesszük a vállukról az utazások szervezésének feladatait, miközben olyan testreszabott, egyedi, exkluzív tartalommal töltjük meg a programokat, amelyek nehezen, vagy egyáltalán nem érhetőek el az egyéni szervezéssel” – tette hozzá Molnár Judit.

Érsek M. Zoltán

Fotók: Fóti Péter