Pályázat élelmiszeripari cégeknek – 500 millió forint is járhat

Ötmilliárd forintos pályázat indul élelmiszeripari vállalkozások beruházásainak támogatására – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter.

A magyar élelmiszeripari vállalkozások a járványhelyzet legnehezebb hónapjaiban is biztosítani tudták az ország élelmiszer ellátását, sőt még exportjukat is bővíteni tudták – hangsúlyozta. Mint mondta, az élelmiszeripar stratégiai ágazat, ezért a kormány ezen a téren is erősíteni kívánja az önellátást.

A Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) legújabb kiírásán a közepes méretű vállalkozások fejlesztései kaphatnak támogatást, a cégek modern gépeket vásárolhatnak, bővíthetik telephelyüket és képezhetik munkavállalóikat – ismertette a pénzügyminiszter.

A megítélt összeg 30 millió és 500 millió forint között lehet cégenként.

Varga Mihály kiemelte: a cél az, hogy a vállalkozások a lehető leghatékonyabban használják fel ezeket a forrásokat, ezért a támogatások mértékét is ehhez igazítják. Ha a fejlesztés meghozza a várt eredményeket, a vállalkozások akár a teljes összeg visszafizetése alól mentességet kaphatnak – hívta fel a figyelmet.

A pályázat ide kattintva elérhető.