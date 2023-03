Pályázat indult a női vállalkozók támogatására

Magyarországon is elindítja a Visa a She’s Next elnevezésű, nők által vezetett vállalkozások támogatására létrehozott globális programját – jelentette be Sármay Bence, a digitális fizetési szolgáltató területi vezetője.

Öt magyar vállalkozónő egyenként kétmillió forint összegű támogatást, valamint egy éves mentorálást nyer – közölte Sármay Bence. Hozzátette, a pályázatokat május 21-ig lehet benyújtani legalább 51 százalékban női tulajdonban álló vállalkozásokkal, amelyeket 2021. január 1. előtt jegyeztek be.

Lényeges továbbá a “meggyőző vállalkozói történet“, valamint a “digitális jelenlét“, mint például weboldal, online rendelési funkció, közösségi média platform, vagy, hogy a vállalkozás képes legyen digitális fizetések fogadására – emelte ki a területi vezető.

Hangsúlyozta: a Visa globális programja során világszerte több mint 2,8 millió dollárt fordítottak női vállalkozók támogatására és mentorálására, például az Egyesült Államokban, Kanadában, Írországban és Lengyelországban.

Juhász Katalin, a Visa regionális termékfejlesztési igazgatója ismertette friss kutatásuk eredményeit, amelyek szerint minden második magyar vállalkozó nő számára kihívást jelent vállalkozásának finanszírozása. A válaszadók 51 százaléka jelölte meg nehézségei között a forrásbevonás nehézségét, 26 százalék a “saját határokat” – mint például a szakmai ismeretek hiányát -, 16 százalék az egyéb munkát és a családi kötelezettségeket.

A magyarországi cégek tulajdonosai között feleannyi a nő, mint a férfi, és ez az arány csak nagyon lassan csökken - hívta fel a figyelmet Juhász Katalin.

Megjegyezte, hogy felmérésük szerint majdnem minden negyedik női vállalkozó találkozott előítéletekkel, ami egyébként jobb arány, mint Csehországban és Szlovákiában, ahol szintén végeztek kutatást.

Beszélt arról is, hogy a vállalkozó nők arra a kérdésre, hogy miért kezdtek önálló vállalkozásba, legnagyobb részt – 54 százalékban – a függetlenséget említették, 24 százalékuk valami újat akart létrehozni, 18 százalék jobb jövedelemre vágyott.