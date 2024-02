Páratlan Forma-1 versenyév a szerszámszakértő segítségével

Minden újraindul március 2-án, amikor a Forma-1 a Bahreini Nagydíjjal megkezdi a 2024-es szezonját. Összesen 24 világbajnoki futamot terveznek, többet, mint valaha egy évben. Ennek megfelelően nagyok a kihívások, amelyekkel a résztvevő csapatok, így a Mercedes-AMG-PETRONAS F1 Team boxcsapata is szembesül, aki a sikerhez az Einhell együttműködését is igénybe veszi.

A minden eddiginél hosszabb versenysorozat kihívásaira felkészülve a Mercedes-AMG-PETRONAS F1 Team boxcsapata is már hetek óta intenzíven készül a szezonpremierre, hogy mentálisan és fizikailag is a maximális teljesítményt nyújthassák. Ahhoz, hogy a szezon kezdetére csúcsformába kerüljenek, a konditermi edzések is a napirenden vannak. Emellett rendszeres boxutca-gyakorlatokat is tartanak, hogy minden mozdulatot hibátlanul hajtsanak végre. A csapat ugyanilyen maximalista megközelítést alkalmaz, akkor is, amikor a megfelelő eszközök kiválasztásáról van szó a versenygarázsban.

A minden idők leghosszabb Forma-1-es szezonjára való felkészülés érdekében Matt Deane, vezető szerelő és Chris King, a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team versenycsapat projektkoordinátora ellátogatott az Einhell Germany AG fejlesztési részlegébe, a vállalat landaui (Németország) bázisára. Az Einhell 2023 januárjában lett a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team “hivatalos szerszámszakértője”, azóta a sikeres Power X-Change akkumulátoros platform termékpalettájából számos akkumulátoros szerszámot használnak a csapat brackley-i központjában és a versenycsapat garázsában egyaránt.

Ennek oka, hogy a megbízható szerszámok biztosítják a biztonságot a boxutca dinamikus szituációiban, ahol minden egyes mozdulatnak pontosan stimmelnie kell. Az Einhell szerszámok, mint például a 36 voltos akkumulátoros lombfúvó, különösen hasznosnak bizonyultak, mivel a versenyautók hihetetlen, akár 1000 Celsius fokos hőt termelnek a belsőégésű motorból és a fékek használatából, különösen akkor, amikor az autó a versenypályáról a boxutcába érkezik. A szerelőknek ilyenkor a lehető leggyorsabban le kell hűteniük a fékeket, hogy elkerüljék a fékanyagból a féknyergekbe jutó hőréteg kialakulását.

A landaui helyszínen Matt Deane és Chris King először egy átfogó termékképzésen vettek részt, ahol saját maguk is megismerhették a legújabb innovációkat és prototípusokat. Ezt követően számos terméktesztet végeztek a laboratóriumban az Einhell technológiai igazgatójával, Dr. Markus Thannhuberrel. A szakértők többek között megvitatták, hogyan lehet a Forma-1-ben használt Einhell akkumulátoros szerszámokat még jobban a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team garázsának különleges igényeihez igazítani.

“A Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team mérnökeinek és szerelőinek a legjobb szerszámokat adjuk, amelyeket a rendkívül igényes helyzetekben használhatnak. És persze az is nagyszerű szórakozás, hogy személyesen és egyenrangú félként itt az Einhell Weltben megvitathatjuk az eszközeink finomításait ezzel a világklasszis csapattal, és technikai szinten előremozdíthatjuk a termékeinket” – mondta Dr. Markus Thannhuber a konstruktív cseréről.

Matt Deane is értékes ismereteket szerezhetett a szezon előtti felkészüléséhez. “Izgalmas új ötleteket dolgoztunk ki az Einhell eszközeinek versenykörnyezetben való használatára. A Power X-Change platformjával az Einhell azt az előnyt kínálja számunkra, hogy ugyanazt az akkumulátort több szerszámhoz is használhatjuk. Ez azért van, mert a csapat rendkívül sokat profitál az akkumulátoros szerszámok használatából, amelyekkel összességében gyorsabban és hatékonyabban dolgozhatunk. A Forma-1-ben pedig az idő a legfontosabb” – vonja le pozitív következtetést a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team főszerelője a partnerénél és “hivatalos szerszámszakértőjénél”, az Einhellnél tett látogatásból.

(Támogatott tartalom)