Az Einhell energiát adott a Forma 1-ben a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teamnek

Egy Forma-1-es versenyhétvégén a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team versenykamionjában a versenyautók körül nagy a nyüzsgés. A szerelőkkel szemben hihetetlenül magasak az elvárások. A számos kihívás ellenére a szerelők szeretik a munkájukat, és mindent beleadnak a versenyhétvégéken. A Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team “hivatalos szerszámszakértőjeként” az Einhell izgalmas betekintést nyújt a partnerségbe.

A csapattal szemben támasztott magas követelmények

2023.november 26-án a Forma-1 világa Abu Dhabira figyelt. A versenyakció akkor 15. alkalommal tért vissza a Yas Marina Circuit pályára a Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíjra, amely a 2023-as szezon utolsó futama volt.

Mint minden verseny előtt, a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team műhelye a verseny előtti napokban és órákban is teljes gőzzel dolgozott. Ilyenkor a szerelők aprólékosan előkészítik a versenyautót, és gondoskodnak arról, hogy az tökéletes állapotban legyen. A csapat még az edzések alatt is változtat különböző dolgokon, például a felfüggesztés beállításain vagy az aerodinamikán, hogy javítsa a teljesítményt. A csapat számos fontos feladata közé tartozik például a legutóbbi versenyen keletkezett sérülések kijavítása is, hogy maximalizálják a teljesítményt. A 60 technikai munkatársnak – akik közül 22-en szerelők, a többiek mérnökök és műhelytechnikusok – a verseny közeledtével abszolút precízen kell végeznie a munkáját.

Ezt senki sem tudja jobban, mint Matt Deane, a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team vezető szerelője: “A műhely területe a Forma-1-es versenyhétvégék dinamikus és kulcsfontosságú része, ahol a gondos tervezés és a csapat általi precíz kivitelezés jelentős hatással lehet a verseny kimenetelére. Az egész csapat nagy nyomás alatt áll, és sokféle kihívással kell szembenéznie. A versenyhétvégék szoros menetrendje, a különböző időzónák kezelése, az eltérő időjárási körülmények és a fokozott stressz csak néhány olyan tényező, amely befolyásolja a napi munkát, és nagyfokú rugalmasságot igényel. Mindazonáltal a sport iránti szenvedély és a részletekre való odafigyelés a munkánk alapvető összetevői. Rendkívüli módon kell a részletekre figyelnünk, hogy az autó tökéletes állapotban legyen” – nyújt betekintést a folyamatba Matt Deane.

Precíz szerelés a megbízható akkumulátoros szerszámoknak köszönhetően

Az is fontos, hogy a főszerelő és csapata 100 százalékban számíthat “hivatalos szerszámszakértője”, az Einhell szerszámaira. Ezzel kapcsolatban, visszatekintve a következőket mondja: “Az Einhell tökéletesen felkészült az idei Forma-1-es szezonra való belépésre. A szezon előtt nagyon kiterjedt termékképzésen vettünk részt az Einhell fejlesztési szakértőivel, és olyan akkumulátoros erőforrással tudtuk felszerelni a garázsunkat, amely maximális kitartást és rugalmasságot biztosít számunkra”.” A megbízható szerszámok biztonságot nyújtanak a boxban a dinamikus helyzetekben, ahol minden mozdulatnak tökéletesnek kell lennie.

“Az Einhell a Power X-Change platformjával azt az előnyt kínálja számunkra, hogy egyetlen akkumulátorral több szerszámot is használhatunk. Így összességében gyorsabban és hatékonyabban dolgozhatunk” – magyarázza Matt Deane, majd hozzáteszi: “A Forma-1-es környezetben folyamatosan használjuk az Einhell szerszámait, például a 36 voltos akkumulátoros lombfúvót, rendkívüli körülmények között. A versenyautók hihetetlen hőt termelnek a belsőégésű motor és a fékek által. Olyan fékekről beszélünk, amelyek akár 500 fokos hőmérsékletűek is lehetnek, amikor az autó a boxutcába hajt, más szóval extrém hőmérsékletekről. Ezért szerelőinknek a fékeket gyorsan le kell hűteniük a levélfúvóval, hogy a fékeket és a féknyergeket a lehető leggyorsabban lehűtsék, hogy a hő ne terjedjen át a fékanyagról a féknyergekre. Az idő itt döntő tényező, mivel a kvalifikáció során csak néhány perc áll rendelkezésünkre. Ez csak akkor működik, ha a berendezés maximális teljesítményt nyújt.”

A szezon végén a szerszámokat és kerti eszközöket gyártó Einhell is visszatekinthet a Mercedes-AMG PETRONAS F1 csapattal való együttműködésének első évére. Dr. Markus Thannhuber, az Einhell Germany AG műszaki igazgatója nagyon elégedett: “A fejlesztési részleg szakértői folyamatos kapcsolatban állnak a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team munkatársaival. A mérnököknek és a szerelőknek a legjobb eszközöket biztosítjuk, amelyeket a legnehezebb helyzetekben is használhatnak. A Forma-1-es boxutcából származó eredményeket felhasználjuk sorozatgyártású termékeink továbbfejlesztéséhez. És végső soron ebből a végfelhasználóink profitálnak a legtöbbet.”

(Támogatott tartalom)