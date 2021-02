Pest megye – kosz a vágóhídon. Újabb húsüzemet záratott be a Nébih

Újabb vágóhidat zárt be a Nébih, ezúttal Pest megyében: a sertésvágóhídon üzem szerte koszt találtak. A padozat, a mennyezet, az oldalfal több helyiségében nem takarítottak, rozsdás voltak az eszközök, több helyen pergett a festék. A higiénikus kézmosás feltételei sem voltak biztosítva.

A központi vágóhídellenőrzés-sorozaton ismét súlyos higiéniai-, valamint élelmiszerbiztonsági jogsértéseket tártak fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei, több mint 12 tonna jelöletlen, nem nyomon követhető élelmiszert is kivontak a forgalomból a Pest megyei sertésvágóhídon.

Az ellenőrök üzem szerte takarítatlanságot és koszt tapasztaltak. A padozat, a mennyezet, az oldalfal, valamint a magaspálya az egység több helyiségében koszos, rozsdás volt, több helyen pergett a festés. A higiénikus kézmosás feltételei (pl. kézmosószer, papírtörlő, szemetes) sem voltak mindenhol adottak, olyan kézmosó is volt, ahol még melegvizet sem biztosítottak. Akadt helyiség, ahol a szennyvíz a padlóra folyt. A béltisztításra használt munkaasztal lefolyójának csatornába kötése is hiányos volt, a szennyvíz itt is a padozatra folyt.

Az eszközfertőtlenítők jelentős része sem működött, ugyanakkor az üzemelők között akadt, aminek a hőmérséklet kijelzője rossz volt.

Mindezek, amellett, hogy jogszabályban előírt, alapvető élelmiszerbiztonsági követelmények, a jelenlegi járványhelyzetben különösen súlyos mulasztásnak számítanak.

A testhasító fűrész fertőtlenítésére használt berendezés belső felülete is rendkívül koszos volt. Ami viszont kifejezetten meglepte az ellenőröket, az az eszköz belső részében talált használt kesztyű és két palack bélyegző tinta.

A Nébih a súlyos élelmiszerhigiéniai és -biztonsági problémák miatt az ellenőrzéskor azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem tevékenységét. A helyszínen fellelt több mint 12 tonna jelöletlen, nem nyomon követhető élelmiszernek pedig megtiltotta a forgalomba hozatalát és haladéktalanul elrendelte a forgalomból történő kivonását.

Az érintett egység kizárólag a jogsértő hiányosságok maradéktalan kijavítása után, a hatóság ismételt, kedvező eredményű helyszíni ellenőrzését követően folytathatta vágási tevékenységét

Az ügyben a vágóhíddal szembeni az eljárás és bírság megállapítása folyamatban van.