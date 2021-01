Poszt Brexit: új tartózkodási szabályok – a mindennapi változások

Brexit utáni, új időszámítás kezdődött az EU-ban, amely az élet minden területén érezteti hatását a kontinensen és a szigetországban is. Utazás, munka, tanulás. A mindennapok legfontosabb változásait foglalta össze Petrus Szabolcs, németországi szerzőnk.

Az EU és Nagy-Britannia az utolsó pillanatban megállapodásra jutott a Brexit utáni kereskedelmi kapcsolatokról. Ezzel sikerült megakadályozni, hogy a Brexit mindenképpen magával hozza a mindenre kiterjedő teljes káoszt a szigetországba. Az egyezség nem csak gazdasági kérdéseket tartalmaz. Közvetlen hatással lesz a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok mindennapi életére és a szigetországba utazókra is. Előbbiek közé tartozik a magyar kolónia, amelyhez a feltételezések szerint 250 ezres honfitársunk tartozik.

Utazás: Növekvő szigor és emelkedő költségek

Turisztikai céllal továbbra is vízummentesen utazhatunk Nagy-Britanniába. Viszont vízum, illetve tartózkodási engedély nélkül nem tölthetünk egyhuzamban 3 hónapnál, egy évben pedig összesen 180 napnál többet a szigetországban. Ennek oka, hogy

nem érvényesül tovább a személyek és a munkaerő szabad áramlásának uniós szabadsága.

Október végéig továbbra is elég lesz a személyit felmutatni a határon. Ez után viszont csak a beutazástól számított legalább 6 hónapig érvényes, biometrikus útlevéllel lehet Nagy-Britanniába utazni. E mellett igazolnunk kell, hogy külföldön is érvényes baleset- és egészségbiztosítással rendelkezünk. Az uniós egészségügyi kártya nem lesz érvényes. A gyakorlatban utazásbiztosítást kell kötnünk. Érvényes marad az uniós tagállamokban kiállított jogosítvány. Viszont, ha saját autóval utazunk, nemzetközi zöldkártyával kell igazolnunk, hogy a kötelező felelősségbiztosításunk az Egyesült Királyságban is érvényes.

A turisták a legnagyobb kellemetlenség a roaming díjak visszaállása lesz. Ez érzékenyen fogja érinteni a szigetországban élő és otthon maradt barátaikkal, szeretteikkel gyakran csevegő uniós polgárokat is.

Az EU-nak köszönhetjük, hogy néhány éve minden uniós tagállamban hazai percdíjakon telefonálhatunk és az otthonival megegyező feltételeke mellett mobilinternetezhetünk. A mobil szolgáltatók egyelőre nem közölték az új brit tarifákat. Amíg ezt nem teszik meg, várhatóan még néhány hétig, marad az EU-ban megszokott roamingdíj-mentesség.

A ’90-es évek végéig a kötelező karantén miatt gyakorlatilag lehetetlen volt házi kedvencünkkel Nagy-Britanniába utazni. A szigorú szabály nem tér vissza, de a háziállatok az európai állatútlevéllel már nem léphetik át minden további nélkül a brit határt. Az utazás előtt legfeljebb 10 nappal kiállított igazolásra lesz szükség a kutyák-macskák és egyéb házi kedvencek fertőzésmentességéről. Ennek kiállítására a hazai hatósági állatorvosok jogosultak.

Vámszabályok: Olcsóbban kevesebbet

A drága alkoholos italok kedvelői és a cigizők örömére az uniós polgárok ismét vámmentesen vásárolhatnak szeszes italt és dohánytermékeket a brit duty-free üzletekben. Ezzel együtt visszajönnek az EU-ban érvényesnél szigorúbb mennyiségi korlátozások. Az általános nemzetközi szabályoktól eltérően viszont Nagy-Britannia nem ad az uniós polgároknak vámmentességet

a műszaki cikkek vásárlásakor és más külföldiektől eltérően a tagállami polgárok a szigetországban vásárolt termékek után fizetett áfát sem igényelhetik vissza a határon.

Sokkal kevesebbeket érinthet, hogy január 1-jétől szabadon maximum 10 ezer fontot, illetve annak megfelelő más valutát vihetünk magunkkal készpénzben.

Munkavállalás: már ne induljon el Londonba mosogatni!

A Nagy-Britanniában élő uniós polgárok élete sokat változik. Közéjük tartozik a legnépesebb külföldön élő magyar kolónia a Kárpát-medencén kívül. A hivatalos brit számok szerint 88 ezren vannak. Ennyien kértek tartós letelepedési engedélyt (EU-settled status) 2020 leső negyedévéig. Frissebb adatok nincsenek. Szakértők szerint viszont 200-250 ezerre tehető a számuk.

Az új szabály szerint azok a tagállami polgárok, akik 2020. december 31. előtt telepedtek le, 2021. július 30-ig maradhatnak a személyek és a munkaerő szabad áramlásának uniós elve alapján. 2021. július 1-étől egy speciális, könnyített feltételekkel megszerezhető tartós letelepedési engedélyre lesz szükségük, az említett ’EU-settled status’-re. A könnyítésből azok is profitálnak, akik az óév utolsó napján ugyan nem éltek Nagy-Britanniában, de az utolsó 5 év mindegyikében legalább 6 hónapot életvitelszerűen az Egyesült Királyságban töltöttek.

Azon uniós polgárok, akik 2020. december 31. előtt telepedtek le, de eddig a napig kevesebb, mint 5 év tartózkodtak az Egyesült Királyságban, előzetes letelepedett státusz (pre-settled status) jogosultak. Ezzel addig maradhatnak, amíg el nem érik az 5 évet. Ez után folyamodhatnak az uniós polgárok számára létrehozott, lejárat nélküli tartós letelepedési engedélyért, tehát az ’EU-settled status’-ért.

Akik 2021. január 1. után érkeznek maximum 60 napig maradhatnak az országban. Annak, aki ennél tovább kíván itt maradni, illetve munkát szeretne vállani, az általános, harmadik országból érkező külföldiekre vonatkozó szabályok alapján kell tartózkodási engedélyért folyamodni. Az uniós polgárként már lesz semmilyen privilégiumra jogosult.

A brit pontrendszer-alapú engedélyezési eljárásban szakképzettség nélkül nem lehet tartózkodási engedélyt szerezni.

Akinek pedig nem a jogszabály által felsorolt fontos, illetve hiányszakmákban rendelkezik végzetességgel, csak akkor kaphat tartózkodási engedélyt, ha egy legalább évi bruttó 25.600 font jövedelmet biztosító, határozatlan idejű munkára van írásos ajánlattal és nyelvvizsgával tudja igazolni, hogy legalább B1 szinten beszél angolul.

A végzettséget jóval nehezebb lesz bizonyítani, mint eddig. Január 1-jétől nem érvényesül a diplomák, szakképzetségek és iskolai végzettségek kölcsönös elismerésének uniós elve. Nagy-Britannia csak bilaterális államközi szerződés alapján ismeri el a külföldi papírokat.

Felsőoktatás: szeptembertől a jómódúak luxusa

Az uniós tagállamokból érkező felsőoktatási hallgatókra a következő tanévtől, tehát 2021. szeptemberétől az általános szabályok vonatkoznak. Ezzel megszűnik a tandíjmentesség, amelyet eddig egy uniós szabály jóvoltából élveztek. Egyetemtől és képzéstől függően legalább évi 9.250 font tandíjat kell fizetniük!

Nagy-Britannia szeptembertől nem vesz részt az EU nagy népszerűségnek örvendő Erasmus-programjában sem. Így a hazai tanulmányok alatt nem lehet majd 1-2 szemesztert brit felsőoktatási intézményben cserehallgatóként eltölteni.

Petrus Szabolcs