Potápi: folytatódó nemzetpolitikai programok

A közelgő határidő miatt sorban jelentik be a bankok, hogy nem fogadnak már be új igényléseket a kedvezményes lakásfelújítási hitelre. Az ehhez kapcsolódó otthonfelújítási támogatás az év végéig él, és a kormány még nem hozott döntést az esetleges meghosszabbításáról. Az idő rövidsége miatt ezt a hitelt inkább abban az esetben lehet érdemes felvenni, ha a felújítás már egyébként is zajlik, és december 31-ig kiállítják róla a számlákat - írja a Bank360.hu.