Rohamosan terjed a gyilkos kór itthon: egyre több térségben fertőz

Október 1-je óta több mint 150 madárinfluenza-kitörést regisztráltak Magyarországon, a járvány eddig nem látott területeket is érint, és rendkívül agresszív formában terjed, amit a vándormadarak által hordozott új vírusmutációk is fokoznak – hívja fel a figyelmet az agrarszektor.hu.

A helyzet súlyossága miatt szigorúbb állategészségügyi szabályokat vezettek be, beleértve a fertőzés által veszélyeztetett állományok kényszervágását és betelepítési tilalmakat. Eközben a madárinfluenza miatt szűkültek a magyar baromfiágazat exportpiacai, ami a hízott kacsa- és libatermelés visszafogását teszi szükségessé járványvédelmi és piaci szempontokból is.

Az elmúlt évekhez képest a mostani jóval nagyobb területi kiterjedésű járvány, rendkívül agresszív a vírus, és olyan területeken is megjelent, ahol korábban nem – mondta a Világgazdaságnak Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács (BTT) elnök-igazgatója. Korábban a járvány főként Bács-Kiskun vármegye egy jól körülhatárolható, magas baromfi-sűrűségű területére korlátozódott, most viszont olyan vármegyéket is érint, ahol eddig nem, vagy nem ilyen mértékben volt jelen.

Az október közepétől december közepéig tartó időszakban megszaporodnak a madárinfluenzás esetek, ami jelzi, hogy a vírus terjedésének azért elég jelentős a „vadmadárkötöttsége – fogalmazott a BTT elnök-igazgatója. A vándorló madarak terjesztik a vírus újabb mutációit, köztük olyanokat is, amelyek a vadmadarakat nem, de a házi baromfiállományt megfertőzhetik.