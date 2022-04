Simonyi András: a Mömax-Möbelix nem áremelkedésben gondolkodik, hanem a forgalomnövekedésből kompenzálja az iparági drágulást

Annak ellenére sem tervezünk áremelést a Mömax és a Möbelix áruházainkban, hogy drasztikusan megdrágult az alapanyagok és az energia ára. Ezt a veszteséget, amíg tudjuk, a régióban kiemelkedően magasnak számító forgalomnövekedés eredményéből kompenzáljuk – fejti ki Simonyi András az MMXH Lakberendezési kft ügyvezető igazgatója. Hozzátéve: miközben a 10 milliárd forintból felépült nagytarcsai regionális raktárközpontjuk és szervízcenterük a zökkenőmentes készletgazdálkodást biztosítja, a csepeli raktárukat októberben már Mömax áruházként nyithatják majd meg.

„A Mömax és a Möbelix márkánk tavaly nyáron átadott nagytarcsai regionális raktárközpontja és szervízcentere kétszer 25 ezer négyzetméteres. Innen történik az áruházakban és a webshopban megrendelt termékek kiszállítása az áruházakba. Jelen pillanatban 65 munkatársunk dolgozik itt és mintegy 2 milliárd forintos eladási értéken mért raktárkészletünk van. Napi szinten százas nagyságrendű kamion ki- és beérkezése zajlik, és ezen túl minden reggel tucatnyi kisteherautóval érkeznek a velünk szerződéses kapcsolatban álló beszállítók és házhoz szállítással foglalkozó cégek. Erről a bázisról indulnak azok a munkatársak is, akik Budapest és környékére a megrendelt és már kész konyhákat kiszállítják.” – vezet körbe a komplexumban Simonyi András. „Ez a kétszintes épület több mint raktárbázis, valójában egy multifunkcionális központ, ami többek között oktatóbázisként is funkcionál. Itt van például a konyhatervezők központi egysége és a továbbképzésükre szolgáló centrum is, míg a nagy előadóterem a különféle szakmai – közte a munkavédelmi – oktatások helyszíneként is szolgál.”

A raktárbázis bemutatásakor a cégvezető elmondta: mivel az Ukrajnában zajló háború a bútoriparra is kihat, rendkívül kiszámíthatatlanná váltak a beszállítások. Annak ellenére, hogy viszonylag kevés termék érkezik onnan, nagyon sok gyártó függ az Ukrajnában gyártott alapanyagoktól, közte a rugóktól, zsanéroktól és a számtalan acélterméktől. Ami most azért sem érkezik, mert a Mariopul környéki hatalmas acélüzem a háború martalékává vált. Ráadásul Kínából is akadozik a logisztika, mert a Sanghajban újra felerősödő Covid-járvány miatt megint le vannak zárva kikötők.

Magyarországon kiugró a forgalomnövekedés, de az áruhiány miatt folyamatos az újratervezés

„Az egész világon ismét romokban a logisztikai lánc, tervezhetetlenné váltak a beszállítások, amiért nagyon komoly nehézségeket okoz számunkra a vevőszerződések időn belüli kielégítése. Sőt olyan is akad, amit sajnos végleg le kell mondanunk. Szerencsére ez minket még kisebb mértékben érint, mert nagyon sok másodlagos piacról vagy más szállítóktól – az árrésünk terhére – még be tudjuk szerezni a helyettesítő termékeket, de azt sem tudjuk, hogy mindez meddig tart. Mert az alapanya piacon más tekintetben is nagyon komoly hiánytermékekkel kell számolni: olyanokkal, mint a faforgácslap, természetes fa, műanyag, habanyagok. Ráadásul minden területen gyártói kapacitások tűntek el, vagy hiányoznak, és erre tevődik még rá a globális logisztikai problematika.”

A szakember szerint mindez csak azért nem érződik még a Mömax és a Möbelix áruházak kínálatában, mert úgymond egy folyamatos mozgással, a termékválasztékot állandóan cserélve megpróbálják elkerülni azt, hogy bizonyos termékkörből hiány mutatkozzon.

„Az viszont biztos, hogy az eddigi árakon, hosszú távon nem leszünk képesek a helyettesítő termékek beszerzésére. Már csak azért sem, mert az iparágban megkezdődött óriási drágulási folyamat kapcsán még azt sem tudjuk megmondani, hogy az elején, vagy a közepén járunk. Nem elég ugyanis az alapanyagok árnövekedése, emellé a jelentős bérnövekedés is társul. Ezt tetézi a drasztikus energia- és üzemanyag-áremelkedés, amelynek hatására a logisztika is megdrágult. (Hiszen a benzinárstop csak Magyarországon és itt is csak a lakossági felhasználókra érvényes.) De mi a Mömaxnál és a Möbelixnél még így is tartjuk magunkat a korábbi árainkhoz és még mindig messze nem a teljes mértékében hárítjuk át a fogyasztókra ezt plusz a terhet. Tesszük ezt azért, mert a forgalom szerencsére továbbra is dinamikusan nő és igyekszünk ebből kompenzálni a fentiekből eredő veszteségeinket”- magyarázza Simonyi András.

Kifejtve, hogy a Magyarországon tapasztalható dinamikus forgalomemelkedés speciálisan magyar jelenség, ami sem Nyugat-Európában és így Ausztriában, sem Szlovákiában, Csehországban, Szlovéniában, vagy éppen Horvátországba nem tapasztalható. A cégvezető szerint ezért egyértelműen kijelenthető, hogy a hazai bútorkereskedelemben tapasztalható kétszámjegyű növekedés a kormány családtámogató és fogyasztást ösztönző lépéseinek köszönhető, a CSOK-nak, a lakásfelújítási támogatásnak, a 13. havi nyugdíjnak és a személyi jövedelemadó visszatérítésének.

Itt az omnichannel: a Covid az online értékesítésnek kedvezett

„A keresletnövekedést kihasználva a MMXH Lakberendezési Kft.-hez tartozó Mömax és Möbelix áruházaink – a két márka esetében nagyjából azonos teljesítményt mutatva – mintegy 50 százalékos pluszban vannak a 2021-es 47 milliárdos forgalomhoz képest. Amiben persze az is szerepet játszik, hogy tavaly tavasszal, az akkori Covid-lezárások miatt az áruházaink egy hónapig zárva voltak. De ez is csak a 30 százalékát magyarázza ennek a plusznak, mert ezen felül is közel 20 százalékos forgalombővülés tapasztalható a magyar piacon. Más kérdés, hogy nagyon sok jel arra utal már, hogy ez a helyzet sokáig és főleg ekkora nagyságrendben abszolút nem tartható fenn, mert az általános áremelkedésekből, az inflációból eredő fogyasztási erőcsökkenés a bútor- és lakberendezési piacot is fékezhetetlenül eléri majd”- tette hozzá Simonyi András.

Aki szerint a Covid is közrejátszott abban, hogy webáruházuk forgalma tavaly még a száz százalékos bővülést is meghaladta. Sőt a tavaszi bezárás rövid időszaka alatt még 5-700 százalékos növekedést is mértek. A kiugróan magas internetes értékesítés ugyan visszakorrigált 2022-re, de az idei 50 százalékos bővülés továbbra is erőteljes növekedést mutatva a Mömax-Möbelix márkát összefogó MMXH Lakberendezési Kft. teljes forgalmának már 6,6 százalékát teszi ki.

„Mivel az online forgalom az összes többi területnél dinamikusabban növekszik és szinte minden évben megduplázódik, 2-3 éven belül már messze a 10-12 százalékot meghaladó módon lesz jelen a cégünk életében. Már csak azért is, mert a Covid időszaka abszolút felgyorsította ezt a folyamatot. Jellemző, hogy a vevők ma már akkor is, ha előtte az áruházban jártak, szinte kikövetelik maguknak azt a lehetőséget, hogy később, az otthonukban nyugodtan végiggondolva, adott esetben a termékek árait összehasonlítva hozzák meg a döntésüket és online rendeljék meg a termékeket. Viszont ezzel párhuzamban amennyire az áruházaink fizikai határai lehetővé teszik, arra is lehetőséget szeretnénk adni, hogy a terméket megfoghassák, kipróbálhassák. Ezt a kettősséget, ezt az omnichannel funkciót próbáljuk meg bővíteni azzal, hogy a fizikális eladótérben is megjelentetünk olyan termékeket, amelyeket csak online lehet megrendelni.”

Mömax nyílik Csepelen

Az online értékesítés növekedése mellett ugyanakkor az MMXH Lakberendezési Kft. új áruházak nyitását tervezve, a fizikai térben is növelni szeretné a jelenlétét. A nagytarcsai logisztikai és raktárközpont átadását kihasználva így válik lehetővé az egykori Baumax barkácsáruház épületében kialakított csepeli MMXH raktár átalakítása, amely októberben, 45 új munkahelyet teremtve, ötezer négyzetméteres eladói területű és háromezer négyzetméteres raktárral rendelkező tagként bővíti majd a Mömax áruházláncot.

Érsek M. Zoltán