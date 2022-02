Super Bowl: „elsőbálozók” is hajtottak a félperces reklámhelyre 7 millió dollárért

Az amerikai futball nagy ünnepe, a Super Bowl nemcsak a sportélmény és a félidei szünetben minden alkalommal sztárparádét hozó showműsor miatt egyedülálló attrakció, hanem azért is, mert ilyenkor a reklámozók évről évre kitesznek magukért. Célzottan erre az eseményre legyártott – és csillagászati összegért sugárzott – reklámokkal bizonyítják, mennyire humorosak, kreatívak és persze mennyire nagyszerű az általuk ajánlott termék, vagy szolgáltatás. Ebben a tekintetben a Los Angelesben rendezett és a Los Angeles Rams által nyert Super Bowl sem különbözött elődeitől. De az új idők új gazdasági szelét már jelzi, hogy a koronavírus-járvány második Super Bowljának reklámszüneteiben számos első hirdetőt is láthattak azok a százmilliók, akik televízión keresztül követték az amerikai foci csúcsrangadóját. Miközben egy sor pénzügyi technológiai és kriptovalutás cég “elsőbálozó” volt, az egy év szünet után újra jelentkező utazási cégek megjelenése azt mutatja, hogy a turisztikai piac is kezd talpraállni.

Bár a vasárnapi döntőn a két finalista csapaton volt a hangsúly, a sugárzó tévécsatorna, az NBC reklámblokkjaiban több mint egy tucat új Super Bowl-hirdető is feltűnt, köztük a Rakuten vásárlási jutalomplatform, a gyerekek pénzügyi tudatosságát erősítő alkalmazásokat gyártó Greenlight, a Caesars Sportsbook nevű sportfogadási cég, valamint az otthoni koronavírus-teszteket fejlesztő Cue Health és az elektromos járművek töltési technológiáival foglalkozó Wallbox.

A legtöbbet idén a kriptovalutás és a szerencsejátékokkal foglalkozó cégek hirdettek a Super Bowl alatt, de valamennyi reklámozónak mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, ugyanis

az NBC 7 millió dollárért kínált egy 30 másodperces reklámhelyet.

“Ha jól csinálod, akkor mindenki mosolyog vagy nevet, vagy legalábbis szórakozik azon a reklámon, amit döntő szüneteiben mutatsz be. Ugyanakkor lesz egy olyan része is a közönségnek, amelyik felmegy az internetre és jobban utánanéz a hirdetőnek” – mondta Lee Newman, a MullenLowe reklámügynökség vezérigazgatója a The Wall Street Journalnak.

A kriptopénzekkel kereskedő Coinbase például egy olyan hirdetéssel próbálta a nézők figyelmét felkelteni, amely csak egy lassan ugráló QR-kódot mutatott.

Az egészségmegőrzés és a wellness témájú hirdetések között a Cue Health mellett a Planet Fitness is megjelent, amelynek első Super Bowl-reklámjában Lindsay Lohan színésznő mutatta be, amint maga mögött hagyja bulizós napjait, a Hologic orvostechnológiai vállalat reklámjában pedig Mary J. Blige énekesnő buzdította arra a nőket, hogy menjenek el orvosi szűrővizsgálatokra.

A pandémia miatt az utazási cégek tavaly egyáltalán nem reklámoztak a Super Bowl alatt, idén viszont a Booking és az Expedia is reklámidőt vásárolt, számtva arra, hogy ismét fellendül a turizmus.

2021 februárjában, a világjárvány első Super Bowlján a hirdetők feladata az volt, hogy megfelelően illeszkedjenek egy olyan eseményhez, amelyre a koronavírus-járvány kellős közepén és egy megosztó elnökválasztás után került sor. A tavalyi döntő néhány reklámja utalt is a világjárványra, bár elsősorban burkolt utalásokkal és humorral. Az idei Super Bowl-reklámok viszont kevésbé voltak rendhagyóak.

A mostani döntő hirdetései “a jól bevált megközelítéseket alkalmazták, amelyek mindig is működtek. Egyszerre voltak szórakoztóak, bevonó erejűek és hatékonyak. Megjelentek bennük babák, kiskutyák, humoros jelenetek, filmszerű képek és nosztalgikus zenék is” – mondta Lee Newman.

A Frito-Lay reklámja például a Push It című 1980-as évekbeli sláger feldolgozását tartalmazta, Megan Thee Stallion és Charlie Puth pedig egy énekesmadárnak és rókának kölcsönözték a hagjukat.

Boruzs Álmos