Székesfehérvár turisztikai újdonsága, az Alba Aréna

Konferenciák, vásárok, jeges és „száraz” produkciók nagyszabású helyszíne lehet Székesfehérvár legújabb, április 19-én nyíló multifunkcionális csarnoka, az Alba Aréna. Az ország bármely pontjáról könnyen elérhető helyszín az idei turisztikai szezon egyik legjelentősebb újdonsága.

Az Alba Aréna multifunkcionális rendezvény- és sportközpont impozáns épülete harmonikus íveivel, látványos megvilágításával Székesfehérvár legpazarabb, modern építészeti alkotása, melynek avatására április 19-én, a Magyarország-Norvégia válogatott jégkorongmérkőzéssel kerül sor. Az Alba Aréna e naptól izgalmas programokkal várja a látogatókat, valamint bérelhető konferenciatermekkel, elérhető szolgáltatásokkal az üzleti partnereket.

Április 21-től május 1-jéig közönségkorcsolyára várják a látogatókat a meghirdetett időpontokban (április 21., 22-26., 29-30., május 1.), május 1-jén pedig Arénabulival búcsúztatják a jeget. Ezt követően, a nyári szezon jegyében megtörténik az átállás a „száraz” produkciókra: május 24-én látványos, nagyszabású musicalshow, a Nicola Tesla – Végtelen Energia látható, június 15-én pedig a Quimby érkezik Székesfehérvárra.

Az Alba Aréna multifunkcionális jellege az üzleti turizmus számára is kiemelkedő lehetőségeket tartogat: konferenciatermei, valamint a teljes Aréna épülete elérhető ugyanis rendezvények, konferenciák, vásárok, előadások, bemutatók számára. Mindezek mellett további sport- és kulturális programlehetőségek szervezésére biztosít biztonságos, fedett, tágas lehetőségeket. A mintegy hatezer férőhelyből 1500 olyan mobil lelátó, amelynek mozgatásával növelhető a küzdőtér nagysága, más esetben a hatezer ülőhely mellé további 2200 szék helyezhető el a küzdőtéren.

Az épület különlegességéhez az energiatakarékosság is hozzájárul: nincs gázbekötés, elektromos energia és a 204 talajszondából nyert energia biztosítja a hűtés-fűtést, a jégkészítéshez használt víz több mint 80 százaléka újrahasznosítható. Az aréna zajkibocsátása is minimális, sem a külső, sem a belső terekben nem hallani a gépészeti berendezéseket, ugyanis azok a hangszigetelt, hangcsillapító és rezgéselnyelő burkolattal ellátott pinceszinten kerültek elhelyezésre.

Az új csarnok széles turisztikai, üzleti és kulturális profilú elérhetőségét megközelíthetősége teszi még vonzóbbá: Székesfehérvár – közel Budapesthez és a Balatonhoz is – az M7-es autópályáról könnyen elérhető. Az Alba Aréna ideálisan, az autópályáról megközelíthető: az agárdi lehajtótól pár percnyi autóútra található impozáns épülethez – mely már messziről is látható – újonnan kialakított útcsatlakozás vezet. Az épület közvetlen közelében jelentős parkolótér várja a gépjárműveket. Székesfehérvár vadonatúj csarnoka mindezek mellett bekapcsolódott a város közösségi közlekedésébe, így könnyen elérhető a belvárosból is: a 24-es és a 37-es autóbusz járat közvetlenül érinti az Alba Arénát, de a 22-es autóbusszal is megközelíthető.