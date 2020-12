Szlovákia – zátonyra futott országos Covid-teszt, tanulságokkal

Habár Szlovákia a teljeskörűnek hirdetett országos koronavírus teszteléssel a kontinens bezzeg gyereke lehetett volna, akit aztán a többiek is követhetnek a COVID-19 megállításához vezető kontinentális úton, Fraenkel Emil a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház belgyógyász főorvosa szerint végül a kínaitól eltérő politikai és kulturális különbségek zátonyra futtatták északi szomszédunkban az ígéretesnek ígérkező projektet.

– A tömeges koronavírus tesztelés indításától mit vártak Szlovákiában? Mit érdemes, vagy inkább lehet tudni a folyamatról?

– Az október végi, november elsejei hétvégére hirdették meg az indulását, két héttel korábban, hogy a honvédség irányításával elkezdődött az országos tesztelés. Derült égből villámcsapásként hatott, mert a Miniszterelnökön és a legszűkebb körén kívül senki nem számított erre. Nem is volt tapasztalata senkinek a környező országokban sem erre nézve. A felkészülés nagyon nyögvenyelősnek bizonyult: két nappal a kezdés előtt rengeteg olyan hely volt még az országban, ahol nem állt rendelkezésre a megfelelő kapacitás, humán erőforrás, nem volt megfelelő számú orvos sem a teszteléshez.

Reggel 6 órakor kellett kezdeni, és szombat-vasárnap este 10 óráig tartott a tesztelés, amelyen jómagam is részt vettem egy Kassa környéki faluban, nevezetesen Nagyidán. Miközben elég kaotikus volt a szervezés, hál’ Istennek az orvostársadalom lélekjelenlétének köszönhetően, gyakorlatilag minden mintavételi központban száz százalékosan felálltak a teamek, amelyekben legalább egy, volt ahol akár három egészségügyi végzettségű személynek – orvosnak, vagy diplomás nővérnek – jelen kellett lennie. Sajnos volt joghézag is. Fogorvos nem lehetett közöttük.

A 250 ezres Kassát körülbelül 200 – nem a szavazókörökkel megegyező földrajzi fekvésű -, tesztelési pontra osztották föl, így minden helyen elvben több, mint ezer embert vártak. Nagyjából két nappal az esemény előtt az üzletek, társasházak bejáratára függesztették ki, hogy kinek hol érdemes teszteltetnie magát – de a hely megválasztása szabadon is történhetett. A Kassától mintegy 20 kilométerre fekvő mintegy 3600 lakosú Nagyidán két helyen is teszteltünk a két nap folyamán, szombaton 1300, vasárnap pedig úgy 600 embert láttunk el. Szabály szerint a 10 évnél idősebbek megjelenésére számítottunk, 65 éveseknek pedig már nem volt előírva a részvétel. A hely érdekessége, hogy a jelentős magyar kisebbség mellett a roma származásúak aránya elérte a lakosság 50%-át.

– Milyen szabályok szerint és hogyan folyt tesztelés?

– Minden teamben az egészségügyissel együtt négy-öt ember végezte a munkát: az önkormányzatok és a honvédség is delegált embert, akik a tesztelést dokumentálták, illetve biztosították. Néhány polgármester lélekjelenlétére is szükség volt ahhoz, hogy a nagyvárosokban ne fulladjon kudarcba a tesztelés, mert például volt ahol pénteken még több helyen sem tudták megfelelően ellátni személyzettel a tesztelő helyeket. Dél-Szlovákiában például Magyarországról kaptunk végül segítséget: több, mint 200 magyarországi Semmelweis egyetemi hallgató személyében. És hogy egy nagyvárosi példát említsek, Kassán a főpolgármesternek köszönhetően az utolsó napon a repülőtéren is létrehoztak egy mobil drive-in központot, ahova autóval lehetett menni. Enélkül nagy baj lett volna, mert az volt a határozat, hogy a tesztelést követő két hétben a kijárási tilalom alatt csak az mehet ki az utcára, aki fel tudja mutatni a negatív tesztet. Így, miközben a tesztelés nem volt kötelező. Aki nem vállalta a procedúrát annak két hétre önkéntes karanténba kellett vonulnia. Éppen úgy, mint annak, aki pozitív eredményt produkált.

– Melyik fajta tesztet használták?

– Ez antigén teszt volt, hozzáteszem, a PCR tesztet anyagilag nem is lehetett volna kivitelezni. Mert amíg az antigén teszt ára körülbelül 5-6 euró/fő, a PCR tesztet kereskedelmi áron számítva Szlovákiában 70-80 euróért végzik a magánlaborok.

– Mi történt ezután?

– Mivel az első fordulóban nem teszteltek le mindenkit, ezt a hétvégét még követte egy második forduló azokon a helyeken, ahol 1%-osnál nagyobb volt a pozitivitás. Így volt olyan országrész, ahol kétszer is teszteltek, és akinek pozitív lett a tesztje azt házi karanténra kötelezték. Sőt azokban a járásokban – például Észak-Szlovákiában -, ahol a legkritikusabb volt a helyzet, egy előtesztelésre is sor került. Így volt olyan járás, ahol tulajdonképpen háromszor is teszteltek. De a fő országos tesztelés az október végi, november 1-jei hétvége volt.

– Szlovákia nyilván nem Kína és az emberek sem kötelezhetők arra, amire az ázsiai országban. De Ön szerint mi az oka, hogy Szlovákiában nem sikerült elérni azt, amit Kínában, hogy a teszteléssel és az izolációval gyakorlatilag megszabadították az országot a koronavírustól, vagy legalábbis mindenképpen kezelhetővé tették az itt ott még felbukkanó COVID-19-et.

– Az, hogy Szlovákiában nem tették fel az i-re a pontot, mert abban a pillanatban, amikor megtörtént a tesztelés, le kellett volna zárni a határokat és csak negatív teszt birtokában lehetett volna belépni Szlovákiába. Ez viszont a hatalom részéről konzekvens módon nem történt meg. Voltak előírások, szabályok, de azokat sehogyan sem betartatták be: a következő héten például én is Magyarországon, Tornyosnémetiben jártam autóval, és senki nem ellenőrzött a szlovák oldalon. Csak a magyar oldalon ellenőriztek a Magyarországra való belépéskor. Visszafelé jövet pedig nem állított meg senki.

Ennek tudható be, hogy tulajdonképpen az egész országos tesztelés végkimenetele és hatékonysága megkérdőjelezhető. Mert ugyan két vagy három hétig viszonylag alacsonyabb számokat produkált az antigén tesztelés, azt követően viszont, nagyjából november 20-át követően ott folytatódott a járvány, ahol igazából abbahagyta október végén. Exponenciálisan nő a pozitív személyek száma: a statisztika azt mutatja, hogy az ötmilliós Szlovákiában napi szinten körülbelül 8-9 ezer ember tesztje pozitív. Ebből 3500 a PCR és 5 vagy 6 ezer körüli a pozitív antigén teszt.

A fő szabály: aki antigén pozitív, és nincsenek tünetei, akkor ezt megerősítve, ott helyben a PCR tesztet is el kell végezni rajta. Így ez a kettő igazából átfedi egymást, mert a PCR teszt eredményét csak másnap tudjuk meg. Ebből az következik, hogy az aznapi PCR tesztek eredményei az előző napi állapotot tükrözik. Viszont ezekben a PCR teszt eredményekben benne vannak azok is, akiknél ezt megelőzően nem végeztek antigént. Tehát nagyon nehéz reális végkövetkeztetésre jutni abban, hogy végül is hol lehet átfedés a kétféle teszt között. De mind a két teszteredmény exponenciálisan emelkedő tendenciát mutat most az országban.

Politikai következménye is volt, a váratlanul elrendelt tesztelésnek, mert Matovič miniszterelnök előírta Sulik gazdasági miniszternek – aki a SaS koalíciós párt elnöke -,hogy szeretné még egyszer leteszteltetni az országot december első vagy második hétvégéjén. Sulik miniszter – akinek a gazdasági tárca vezetőjeként -, nem mellesleg az az érdeke, hogy a gazdaság ne álljon le -, különféle törvényi előírásokra hivatkozva azt mondta, hogy nem volt kivitelezhető az elvárt mennyiségű és minőségű teszt beszerzése. Az egészbe még bekavart a közbeszerzési eljárás körüli bonyodalom is. Ebből pedig koalíciós válság kerekedett, aminek eredményeként a kormányfő könnybe lábadt szemmel adott, és elég patetikusra sikerült interjúban felszólította gazdasági miniszterét, hogy mondjon le. Ami nem történt meg.

– Ráadásul Zuzana Čaputová Szlovákia Elnöke is ellenezte az újabb tesztelést.

– Valóban az Elnök Asszony is ellene volt az újabb tesztelésnek. Leginkább azzal magyarázatot adták a projekt ellenzői, hogy az időjárási viszonyok nem megfelelőek, a hidegben sokkal nehezebben kivitelezhető az emberek a megjelenése. De olyan is volt, aki egyszerűen csak a lakosság vegzálásának tartotta a procedúrát. Erre Matovič miniszterelnök már akkor azzal fenyegetőzött, hogy ha nem történik meg az újabb tesztelés, akkor lezáratja az országot, ami meg is történt: 19-étől csak a legszükségesebb élelmiszerboltok tartanak nyitva és emellett általános kijárási tilalom lépett hatályba, ami csak munkahelyi vagy orvosi ügyben engedte az utazást.

– Minek köszönhető, hogy az országos tesztelés és a házi karantén ellenére újra felütötte a fejét a koronavírus?

– Ismét csak azt tudom mondani, hogy hiányzott a konzekvens cselekvés. Mert amikor Kínában karantént hirdettek valahol, mindentől hermetikusan elzárták az adott településeket. Nálunk viszont hiába volt drága mulatság a tesztelés, mivel az emberek továbbra is szabadon jöttek-mentek, a vasúti személyszállítás teljes intenzitással működött, és a repterek is fogadták a Nyugat-Európába igyekvő és onnan érkező rengeteg vendégmunkást, nem volt következménye annak, hogy valakinek van-e negatív teszt eredménye, vagy nincs. Ez a dolog egyik része. A másik pedig az, hogy összességében mégsem volt 100%-os a részvétel. Az 5 milliós országban nagyjából 3 millió lakos jelent meg. Ismét azt mondhatom, hiába volt dombornyomásos papíron igazolása valakinek, ha azok is úgy járhattak-kelhettek, akik ilyennel nem rendelkeztek.

– A szlovák egészségügyi miniszter a közelmúltban azt mondta, hogy a vendégmunkásokkal jó eséllyel az angliai, mutálódott koronavírus is megjelent már az országban.

– Ezt senki nem tudja megmondani, hogy így van-e, csak valószínűséggel állítható. Annyi biztos, hogy Szlovákia ugyan leállította a légiforgalmat a nagy-britanniai repülőterek felől, de csak 72 órára, mert Martin Klus külügyi államtitkár azt mondta, semmit nem érünk el azzal, ha továbbra is zárva tartjuk a repülőtereket Anglia felől, mert akkor ugyanazok az emberek kontinentális úton, tehát Németországon és Belgiumon keresztül fognak eljutni Szlovákiába, és úgy még sokkal nehezebben kezelhető a helyzet. Mert amíg a repülőtereken landoló embereket le tudják tesztelni, és ezt dokumentálni is tudják majd karanténba tudják őket küldeni, addig azt, aki Csehországból vagy Ausztria felől közúton érkezik, már nem tudják ugyanazzal a szigorral ellenőrizni.

– Végezetül miként állnak Szlovákiában az oltáshoz?

– Szlovákiában nem is vetődött fel az orosz, vagy a kínai vakcina. A kormány első körben a Pfizer BioNTech vakcinát rendelte meg és december 27-én el is kezdődött az oltás, ami először a Covid osztályokon dolgozó kollégákat illeti meg.