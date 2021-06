Tisztult az ég a német autóipar fölött – a távolban viharfelhőkkel

Közel három éve nem ment annyira jól a német autóipari vállalatok üzlete, mint most májusban, a kilátásaikat azonban némileg aggályosnak tartják a cégvezetők – derül ki az ifo gazdaságkutató intézet felméréséből.

A müncheni egyetem gazdaságkutató intézetének havi rendszeres felmérése alapján kalkulált autóipari üzleti hangulatindex az előző havihoz képest 12,9 ponttal 36,6 pontra emelkedett májusban, ami 2018 szeptembere óta a legmagasabb értéknek számít.

“Pillanatnyilag igen jól megy az üzlet a német autóiparban” – foglalta össze a felmérés megállapításait Klaus Wohlrabe, az ifo felméréseinek vezetője. Megjegyezte ugyanakkor, hogy “megjelentek az első viharfelhők is, feltehetően az elektronikai alkatrészek hiánya miatt“.

Ezeknek a kilátásokat beárnyékoló felhőknek tulajdonítható, hogy a jövőbeni lehetőségekkel szemben már alábbhagyott az autóipari cégvezetők optimizmusa.

Az ifo felmérésében a vonatkozó hangulati index az áprilisi plusz 23,2 pontról mínusz 1,4 pontra csökkent májusban, ami egy éve, 2020 májusa óta a legalacsonyabb érték.

“A megrendelések sem emelkedtek olyan gyors ütemben mint korábban” – tette hozzá Wohlrabe. A vonatkozó indikátor így plusz 4,7 pontra csökkent májusban az áprilisi 40,2 pontról.

Ezzel párhuzamosan a megrendelésállomány felhalmozódásának üteme is lelassult, a mutató értéke az áprilisi 42,1 pontról 20,9 pontra csökkenést. Ebből pedig az következik, hogy a termelés növekedési ütemében is lassulás várható. Az erre vonatkozó mutatószám plusz 9,7 pontra csökkent májusban az áprilisi plusz 42,0 pontról. A megkérdezett autóipari vezetők exportvárakozásai is csökkentek, az index plusz 0,2 pontra csökkent plusz 28,6 pontról.

Az autóiparban továbbra is sokkal inkább a létszámcsökkentés felé hajlanak a vezetők, mint a létszám növelése felé. A májusi felmérésben a foglalkoztatási terveket tükröző indikátor értéke mínusz 30,2 pont lett az áprilisi mínusz 29,4 pont után.