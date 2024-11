Több oka is van: nem javul a cégek fizetőképessége

Igaz némi javulás látható, de még mindig igen magas a későn fizetések és a hosszú távú kintlévőségek aránya – elemez Csorbai Hajnalka az Opten stratégiai igazgatója. Kifejtve: a magyar cégek fizetőképességének romlásában a legnagyobb szerepe a magas kamatszintnek az energiaköltségek és működési költségek emelkedésének, a gazdasági növekedés lassulásának, és az ellátási láncokban a covid óta keletkező problémáknak van.

– A Covid óta hogyan változott a magyar cégek fizetési képessége, mennyire nőtt a kintlévőségek aránya?

– A Covid első évében a kintlévőségek minimális mértékben – 2 % – nőttek, azonban a 2021-2022-es években 20 %-ot meghaladó volt mindkét évben a növekedés, s így, 2020-hoz viszonyítva, 2022-re az 50 %-ot is meghaladta a kintlévőségek összege.

Ebben az időszakban a fizetési nehézségek kapcsán, az átlagot meghaladó mértékben érintett nemzetgazdasági ágazatok a bányászat, villamosenergia, szállítás, raktározás, valamint a szálláshely-szolgáltatás és ingatlanügyletek voltak.

– Mennyire változott a helyzet az utóbbi évben?

– Tavaly, akár fogalmazhatunk úgy is, hogy javult a helyzet. A kintlévőségekhez kapcsolódó követelés tömeg 2022-höz viszonyítva 6 %-ot meghaladó mértékben csökkent. De ez még így is 45 %-ot meghaladóan magasabb szint 2020-hoz viszonyítva.

A csökkenés valószínűsíthetően kapcsolódik a hitelkamatlábak növekedése miatti hitelfelvétel csökkenéshez, illetőleg 2023-ra a cégek összárbevétele is csökkent, ami a kintlévőség tömegére is hatással lehet.

– Melyik ágazatok vannak jobb és melyek rosszabb helyzetben?

– Amennyiben a nem, vagy késve fizető követelés volumennövekedését vesszük alapul, úgy három nemzetgazdasági ágban is 2 ezer milliárdot meghaladó követelés növekedés valósult meg 2020-ról 2023-ra, ezek a feldolgozóipar, villamosenergia és a kereskedelem.

Kedvező jel viszont, hogy akadtak olyan szektorok is, amelyekben az átlagnál erőteljesebben csökkent a kintlévőségek aránya. Ezek a bányászat, villamosenergiaipart, ingatlanügyleteket és a feldolgozóipar.

Csorbai Hajnalka

– Melyek azok a gazdasági hatások, amelyek a legjobban befolyásolják most a kintlévőségeket?

– Kamatszint: A magas kamatszintek drágítják a hitelfelvételt, ami főleg a vállalati szektornál okozhat problémát, mivel a hitelek drágulásával csökken a pénzügyi mozgástér, és növekszik a nemteljesítő hitelek (NPL-ek) aránya.

– Energiaköltségek és működési költségek emelkedése: Az energiaárak ingadozása, különösen az ipari szereplők számára, jelentősen növeli a költségeket. Ez a magasabb költségstruktúra szűkíti a vállalatok likviditási tartalékait, ami késedelmes fizetéseket eredményezhet.

– Gazdasági növekedés lassulása: A nemzetközi gazdasági lassulás, különösen az EU-ban, Magyarország gazdaságára is hatással van. A gyengébb exportkereslet és a belső fogyasztás lassulása miatt sok vállalat kevesebb bevételhez jut, ami negatívan befolyásolja a kintlévőségek rendezésének ütemét.

– Ellátási lánc problémák: Az ellátási láncok bizonytalansága, amelyet részben a globális gazdasági helyzet, részben az energiaválság és geopolitikai tényezők okoznak, késleltetheti a szállítmányokat és növelheti a költségeket, ami tovább nyomást gyakorol a vállalatok cash flow-jára.

– Forint árfolyamának ingadozása: A forint árfolyamának gyengülése az importárakra hatással van, és különösen az importáló vállalatok költségeit növeli, ami szintén befolyásolja fizetési képességüket és likviditásukat.

– Melyek az átlagos fizetési határidők? A nagy cégek mennyire használják az erejüket ebben?

– Az, hogy a nagy cégek mennyire használják ki erejüket az függ a termelés, szolgáltatás jellegétől, a versenytársak számától, és sok egyéb tényezőktől.

Viszont a követelések forgási sebessége is támpontot ad arra, hogy a fizetési határidők a követelések esetében milyen gyorsan következnek be. Nem kérdéses és minden egyes nemzetgazdasági ágra igaz, hogy a 100 millió forintot meghaladó árbevételű cégek csoportja nagyságrendekkel rövidebb idő alatt hajtja be követeléseit, mint a kis cégek. A milliárdon felüli árbevétellel bírók a leghatékonyabbak a követelés behajtásában.

A számok ugyanakkor azt mutatják, hogy a tevékenység jellege is meghatározó: a követelések behajtásában fél évet közelítő vagy még azt is azt meghaladó adatokat látunk az ingatlanügyleteknél, a szakmai, tudományos, műszaki és az adminisztratív tevékenységeknél.

-Hogyan alakult a cégalapítások és hogyan a csődök száma 2023-ban és azóta?

-2023-ban globálisan és Magyarországon is emelkedtek a vállalati megszűnések és felszámolások. Az OPTEN adatai szerint Magyarországon 2023-ban 12,2 ezerrel csökkent a vállalkozások száma, ami a társas vállalkozói kör 2,4%-át teszi ki. Ez 2024-ben is folytatódott és ebben az évben már közel további 10 ezerrel kevesebb cég van.

Az alapítási kedv mélyponton volt 2023-ban a 25,7 ezer új vállalkozással, ami az előző évtől több mint 13 %-kal maradt el, és az elmúlt hat év legalacsonyabb értékét hozta. Az alapítási kedv továbbra is alacsony, ez idáig 20 ezer új vállalkozásról beszélhetünk, valószínű, hogy a tavalyi évet nem haladja meg az éves alapítás.

A megszűnések rekordszintet értek el 2023-ban, megközelítve a 38 ezret, ami 8,5 ezerrel több volt, mint az előző évi megszűnések száma, és a legmagasabb értéket jelenti az elmúlt hat évben. Jelenleg, 2024-ben már 30 ezer cég megszűnt és annak ellenére, hogy ez a szám a 2023-as szintet nem fogja elérni, de megközelítheti azt. A megszűnések több mint fele végelszámolással történt tavaly, miközben idén, a felszámolások adják ugyanezt az arányt.

A leginkább negatívan érintett nemzetgazdasági ágakat a kereskedelem, a feldolgozóipar és a szállítás, raktározás képviselte tavaly, ami idén kiegészül az építőiparral is.

A negatív rekordok nem álltak meg itt tavaly, az új cégbírósági eljárásokban is jelen voltak. A leglátványosabb a 21 ezret majdnem elérő új felszámolási eljárásszám, ami idén már 13 ezret meghaladó, de a 2023-as szintet el nem érő lesz.

– Mire kell leginkább vigyázniuk a cégeknek, hogy ne fussanak bele nagy kintlévőségbe?