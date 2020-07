Tokió. Jövőre sem lesz nyári olimpia?!

A 2020-as Nyári Olimpia 2021-re halasztott megrendezése egyre bizonytalanabb. Milliók a világ minden tájáról, zsúfolt stadionok és tömegközlekedés – virulógiai veszélyek sokasága. COVID-védőoltás nélkül egyre bizonytalanabb, hogy Tokió megrendezheti-e a világ legrangosabb sorteseményét.

Rossz jelek

Az olimpia láng egy év múlva, 2021. július 23-án esedékes tokiói fellobbanásáról, az ünnepségről minden szónál többet mond: bizonytalanság. A ’One Year to Go’ virtuálisan zajlott le.

Maradt az olimpia logója, a kabalafigurája és a mottója is. Csak az évszámot cserélték ki mindenen 2021-re. Viszont a japánok nem babonásak. Nem tartanak attól, hogy a páratlan évszám rossz ómen: 2011-ben volt a fukusimai, 2013-ben a tohokui földrengés.

Ha olimpiáról van szó talán valóban a páros szám nem hoz szerencsét. Japánban már maradtak el egyszer a játékok, 1940-ben, a világháború miatt.

Ha lesznek is játékok, aligha felhőtlen hangulatban. Minden a koron vírustól való félelemnek, illetve a járványügyi szabályoknak lesz alárendelve. Nem ok nélkül. Japánban a ’One Year to Go’ napján 690 új fertőzöttet regisztráltak. Számuk követi az olimpiai játékok állandó mottóját: ’Citius, altius, fortius!’ (’Gyorsabban, magasabbra, erősebben!’).

Július eleje óta ismét meredeken emelkedik a statisztikai görbe. Kis híján visszatértek a járvány első csúcsán, áprilisban mért esetszámot.

A tömegközlekedési eszközökön, az utcákon és a munkahelyeken napról-napra egyre kevesebben vannak. Aki teheti, otthon marad. Aligha venne valaki ezekben a hetekben belépőt sportrendezvényre. Igaz, a ’21-es jegyeket még nem is árulják. Ahogy az sem dőlt el, mi lesz a tavaly elmaradt eseményekre megváltott belépőkkel.

Oda a hangulat

A világ népeinek találkozása, az olimpiai falu és a sportrendezvények helyszíneinek színes forgataga – mindaz, ami széppé teszi az olimpiát és amit a COVID jegyében telő 2021-es tokiói játékokon lehetetlennek látszik.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) eredeti tervei szerint 206 országból 11 ezer sportoló, 5 ezer edző és az atlétákat segítő szakmai teamtag, valamint sportfunkcionárius, a sajtó 20 ezer képviselője, 4 ezer hivatalos szervező és 60 ezer önkéntes lenne jelen Tokióba. Kérdés, hogy közülük hányan utaznának, utazhatnának jövőre a japán fővárosba. Ez nem csak a NOB-tól és a szereplők személyes döntésétől függ lajd. A japán hatóságok jelenleg számos országgal szemben beutazási tilalmat tartanak fenn.

A nehézségek miatt felmerült egy zárt ajtók mögötti, 10 naposra rövidített olimpia ötlete is. „Elképzelhetetlennek tartom” – ragált a japán szervezőbizottság elnöke, Yoshiro Mori.

Hozzátette azonban, hogy védőoltás vagy legalább hatásos gyógyszer nélkül nem tartja lehetségesnek a játékok megrendezését 2021-ben.

Minden nyitott

A döntés azonban a kormány, mindenekelőtt az erőskezű miniszerelnök, Abe Sinzó kezében van. Őszre ígéri a meghozatalát. A más kérdésekben mindig határozott Abe most láthatólag tanácstalan. Nem csoda, nehéz a döntés. 2022-ben már téli játékok következnek, méghozzá Pekingben. Ezért, ha jövőre nem lesz nyári olimpia Tokióban, valószínűleg végleg elmarad. A 2016-os Riói játékokat közvetlenül a 2024-es párizsi fogja követni.

A döntést tehát egy olyan időpontban kell meghozni, amikor még bizonytalan, hogy lesz-e védőoltás, vagy legalább biztos kezelési módszer, jön-e egy második hullám, vagy sikerül legyőzni a kórt. Ha viszont a sportolók legkésőbb ősszel nem látnak tisztán, nem lesz idejük a felkészülésre, a sportszövetségeknek pedig a részben elmaradt kvalifikációs tornák megszervezésére. További bizonytalansági tényező, hogy a védőoltás az év végére remélt kifejlesztése esetén is nehezen kivitelezhetőnek tűnik a 37 millió tokiói beoltása júliusig.

Abe döntését nagyban fogja befolyásolni az Amerikai Olimpiai Bizottság véleménye. A testület viszont valószínűleg a Fehér Ház álláspontját fogja iránymutatónak tekinteni. Az USA azonban választások előtt áll. Nem kizárt, hogy a hivatalban lévő Trump a játékok megrendezése mellett lesz, az esetleg őt követő Biden viszont lemondja az amerikai részvételt.

Egy másik választás is lezajlik még 2021 nyara előtt, a NOB elnökéé. A hivatalban lévő Thomas Bach bejelentette, hogy újra megméretteti magát.