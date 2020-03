Tőzsde – Nagy indexcsökkenés az európai tőzsdéken

A koronavírus-fertőzés terjedésétől való félelmek miatt jelentősen csökkentek az árfolyamok pénteken az európai tőzsdéken, köztük a magyar részvénypiacon is.

A kereskedők szerint a nemzetközi hatások érvényesülnek a magyar piacon is, amelyen a BUX index 11.30 órakor 40 827,58 pont volt, 4,18 százalékkal kevesebb az előző napi zárásnál. Minden vezető részvény veszített értékéből, a legnagyobb mértékben az OTP, amelynek árfolyama több mint 6 százalékot gyengült.

Nagy veszteséggel fejezték be a kereskedést már az ázsiai piacok is. Tokió 2,80 százalékot, Sanghaj 1,21 százalékot, Hongkong 2,54 százalékot veszített, Tajvan 1,68 százalékkal, Szöul 2,16 százalékkal végzett alacsonyabban. Előzőleg már az amerikai piacok is három-három és fél százalékos indexveszteséggel fejezték be a csütörtöki kereskedést.

Az európai piacok is veszteséggel nyitottak, majd pénteken délelőtt tizenegy órakor a páneurópai FTSE Eurofirst 300 index 1439,87 ponton 3,25 százalékkal állt alacsonyabban, a STOXX 600 index 368,20 pontra csökkent 3,30 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 3,36 százalékkal 3250,55 pontra csökkent.

A londoni FTSE-100 index 2,87 százalékkal állt alacsonyabban a nyitásnál, a frankfurti DAX-30 3,27 százalék, a CAC-40 Párizsban 3,50 százalék esést mutatott. A milánói FTSE MIB index 3,32 százalékkal csökkent, a madridi IBEX-35 index pedig 3,24 százalékkal.

A legnagyobb árfolyamveszteség az utazási, vendéglátási, üdülési ágazatok papírjait érintette. Az ágazati index már közel négy százalékos napi veszteségben jár és húsz százalékkal tart a nemrégiben elért csúcsa alatt.

Az Airbus részvénye közel öt százalékkal gyengült pénteken annak ismeretében, hogy egyetlen új megrendelést nem kapott az elmúlt hónapban.

A banki részvényes is nagy esésnek vannak kitéve a péneki kereskedésben, a Deutsche Bank papírja már közel négy százalékos veszteségben jár, a Commerzbank papírja pedig a hat százalékos veszteség felé közelít.

Az olajár a kereslet visszaesésétől tartva csökkent, a WTI 44,81 dolláron állt, 1,09 dollárral, 2,37 százalékkal alacsonyabban, a Brent ára pedig hordónként 1,33 dollárral, 2,66 százalékkal ment le 48,66 dollárra.

Az eurót 1,1298 dolláron jegyzik, 0,52 százalékkal magasabban, az arany spot ára pedig unciánként 1687,80 dollárra emelkedett 15,42 dollárral, 0,92 százalékkal.