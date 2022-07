Új élet, új ország: irány Spanyolország!

Sokan döntenek úgy, hogy hosszabb-rövidebb időre más országba költöznek munka, kikapcsolódás, tanulás vagy épp kalandvágy, új kultúrák, életmódok megismerése miatt. A célország gyakorta Spanyolország, s ma már akad olyan tanácsadó cég, amely a kiköltözést teszi gördülékenyebbé ingatlanvásárlási ügyekben, mint például a www.espainhome.com csapata.

Aligha véletlen, hogy Spanyolország nem csak a nyaralók, hanem a hosszabb-rövidebb ideig új életet kezdők számára is vonzó hely. Az átlaghőmérséklet 18 fok feletti, a napsütéses napok száma meghaladja 300-at, s talán ezzel is összefüggésbe hozható, hogy Spanyolországban a legmagasabb a várható élettartam. Vonzó Spanyolország a kultúrája, a tradíciói miatt is, vagy épp azért: a paradicsomi strandoktól a hófödte hegyekig mindenki megtalálja itt a számára vonzó vidéket. A szolgáltatások színvonalában, az infrastruktúra kialakításában és az életminőség szintjében is több tekintetben felülmúlja az EU-s országok többségét Spanyolország, az árak mégis az európai átlag alatt vannak. A spanyolok nyitott és vendégszerető emberek, a spanyol nyelvtanulás pedig tökéletes módja az integrációnak, hiszen ez a második legtöbbet használt nyelv a világon.

Mindezek miatt sokan – köztük megannyi magyar állampolgár – költöznek Spanyolországba, ahol így rendkívül megnőtt az ingatlanok iránti kereslet. Ennek eredményeként az adás-vételek folyamata felgyorsult, az ingatlanok rövid időt töltenek csak a piacon. Ez azt is jelzi: a kiköltözők számára elkél a támogatás. Ebben segíthet a www.espainhome.com csapata. A tanácsadók szerint Spanyolországban minden uniós állampolgár vásárolhat ingatlant, amelyhez szüksége lesz NIE számra, útlevélre és egy spanyol bankszámlaszámra.

„A vásárlást megelőzően ismernünk kell a helyi ingatlan trendeket, tudnunk kell, hogy melyik tartományban milyen típusú ingatlant vásárolnánk és, hogy milyen mértékű pénzösszeg áll a rendelkezésünkre. Az ingatlan keresésére, az adás-vétel lebonyolítására célszerű szakértő irodát megbízni, aki rendelkezik megfelelő tudással mind helyismeret, mind jogi viszonylatban.” – tanácsolja Kovásznai Krisztina, vállalati értékesítési vezető.

Az ingatlanszakértő segíthet megtalálni a megfelelő régiót és tájékoztatást ad az ottani ingatlanárakról, tudnivalókról, és persze partner a tökéletes ház, lakás felkutatásában. Ha sikerült kiválasztani az ingatlan, akkor látogatást szerveznek a tulajdonossal egyeztetett időpontban. Ehhez – ha szükséges – reptéri transzfert, szállodai ellátást és autóbérlési ügyintézést is vállalnak, később pedig fotókkal, videófelvételekkel dokumentálják az épületet. Ha megvan a megfelelő ingatlan, akkor a következőkben is segítenek: