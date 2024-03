Új innovációk alakítják át a hőszivattyús piacot

Az energiahatékonyság jegyében egyre nagyobb az érdeklődés a hőszivattyúk iránt, miközben folyamatosan jelennek meg olyan innovációk a magyar piacon is, amelyek a felhasználók előnyére válhatnak. Az újítások közé tartozik a teljesség igénye nélkül az inverteres technológia, az intelligens vezérlés, a környezetbarát hűtőközegek és a zajcsökkentés is. A fejlesztéseknek köszönhetően a termékeknek úgy nő a hatékonyságuk, hogy közben még környezetbarátabbak lesznek.

Az energiatakarékossági és környezetvédelmi szempontok egyre fontosabbá válnak a fogyasztók számára, az igényeket pedig a hőszivattyús piac szereplői próbálják a lehetőségeikhez mérten maximálisan kielégíteni. Ifj. Korcsok Gábor, a Gree légkondicionálók és hőszivattyúk kereskedelmi üzletágának igazgatója elmondta, folyamatosan jönnek ki a cégek az új innovációkkal, melyek még tovább növelhetik a hőszivattyúk népszerűségét.

Példaként említette, hogy a legmodernebb termékek már úgynevezett természetes hűtőközeggel működnek, amely a hő elvezetésére és a levegő vagy más közeg hűtésére használt anyag. Ezek jellemzően környezetbarát kialakításúak, nem károsítják az ózonréteget, és nem járulnak hozzá a globális felmelegedéshez.

„A természetes hűtőközeg előnye, hogy kisebb terhelést jelent a környezet számára, hiszen alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkezik. Ez egy olyan mérőszám, amely segít összehasonlítani egy anyag üvegházhatású hatását a szén-dioxidhoz képest. Ez azért fontos, mert különböző anyagok különböző mértékben járulnak hozzá az üvegházhatáshoz. A GWP azt mutatja meg, hogy egy adott anyag mekkora hőtartó képességgel bír a légkörben, és ezt a számot az adott anyag kibocsátásának hosszú távú hatásai alapján számolják ki”- mutatott rá a szakember.

Ifj. Korcsok Gábor hozzátette: a különböző anyagokat így összehasonlíthatjuk, hogy milyen mértékben járulnak hozzá az éghajlatváltozáshoz. Minél magasabb egy anyag GWP-je, annál nagyobb a hőtartó képessége, és nagyobb a hozzájárulása az üvegházhatáshoz.

Csendes, de tökéletes működés

A Gree hőszivattyúk kereskedelmi vezetője szintén az új trendek közé sorolta, hogy a csendes termékek iránti kereslet kiugróan növekszik. A csendes működés különösen fontos lehet otthoni alkalmazásokban, ahol a zajszint szerepet játszik a kényelem és a lakók kényelme szempontjából. Bizonyos esetekben a helyi önkormányzat előírhatja a telepíthető gépek maximum zajszintjét, tette hozzá. Példaként említette, hogy az olasz Maxa gyártó i290es szériájában a ventilátorok axiális típusú légcsavar lapátokkal rendelkeznek, ezek dizájnja pedig az extra csendes üzemeltetés jegyében került megtervezésre.

Mint mondta, az utóbbi időben sokszor olyan rendszerekbe lettek integrálva a hőszivattyúk, ahol radiátoros hőleadók voltak már kiépítve, és azon nem volt lehetőség választani. Így a gyártók azt is szem előtt tartják, hogy a termékek kompromisszumok nélkül illeszthetők legyenek meglévő radiátoros rendszerekbe is.

Ifj. Korcsok Gábor beszámolt arról is, hogy a korábbi termékek R32 hűtőközeget használtak, így a maximum vízhőfok a legtöbb esetben nem haladta meg az 55°C-ot. Ezzel szemben az Maxa i290-es szériája már nevében hordozza annak legfőbb sajátosságát: az R290-es hűtőközeget, azaz a propánt. Itt már két lépcsős hatékonyságról beszélhetünk, egyfelől képes a magasabb előremenő vízhőmérsékletre, és akár 78°C is elérhető, másfelől normál üzemi körülmények között (A7W35) a jelenlegi berendezésekkel szemben átlagosan akár 20%-os hatékonyságjavulás is tapasztalható. A magas hőmérsékletet előállítani képes hőszivattyú függetlenséget biztosít a hőleadók típusától és kivitelétől (radiátor), ezáltal nyit új távlatokat a hőszivattyús rendszerre vágyóknak.

“Általánosságban a radiátoros rendszerek magasabb vízhőfokra voltak méretezve, ami meghaladta akár a 60°C-ot is. Az előállítható vízhőfok tekintetében mindkét hűtőközeg képes a megfelelő hőmérsékletű vizet előállítani a hőszivattyúk működtetése során a telepített rendszertől függően, a különbség abban nyilvánul meg, hogy a Maxa i290 hőszivattyúk felhasználhatósága szélesebb a magasabb előállítható vízhőfok miatt” – mutatott rá.

Az i290 modell csúcskategóriás készüléknek nevezhető, és kiváló megoldás lehet olyan felújítás előtt álló ingatlanok esetében, ahol a már meglévő hőleadók eddig nem támogatták egy hőszivattyús rendszer integrálását, és ez hatékonyságbeli hiányérzetet kelthetett a felhasználóban. A fűtési teljesítménye széles termékskálán, 6 kW-50 kW között mozog, melyen belül 11 különböző berendezés található meg. A számos külső és beépíthető kiegészítő által minden egyedi igényhez könnyen igazítható.