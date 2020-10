Új karrier. Dauner Katalin a vállalkozásról, a hivatásról és a családról

Dauner Katalin személyesen tapasztalta meg milyen az, amikor valaki topmenedzserből háromgyermekes anyukává válva kezd a nulláról vállalkozóivá lenni. A Dream Shopping kft. tulajdonosa harmadik magyarországi Bonatti fehérnemű márkaboltját nyitotta meg a közelmúltban a budaörsi Auchan üzletsoron.

A számok világában, kiszámíthatóan haladt előre Dauner Katalin, aki az építőipari piac egyik meghatározó, nyugati, családi tulajdonban álló multinacionális cégének magyarországi leányvállalatánál lett gazdasági igazgató. A jól tervezhető jövőképbe, a női menedzserek életében klasszikus módon akkor kerültek kérdőjelek, amikor három gyermek édesanyjává válva döntenie kellett: a hivatás, vagy a család – a gyerekek nevelése a fontosabb számára. Mindez még úgy is komoly dilemmát jelentett, hogy mivel férje volt a cég vezérigazgatója, minden esélye meg lett volna arra, hogy a munka mellett több időt is fordítson a gyerekekre. Az üzletasszony azonban önmagával szemben is maximalistaként nem akart kompromisszumot: a karrier helyett a családot, a gyereknevelést választotta.

– Csodás évek voltak, amíg a gyerekek cseperedtek, az iskola és a plusz sporttevékenységük koordinálása pedig minden időmet lekötötte. De ahogy nőttek és már kevésbé volt szükség a jelenlétemre, nagyjából tíz év után egyre inkább azon gondolkodtam, mi az, ami olyan tevékenység, hogy a családról való gondoskodás mellett is vállalható. Ami nemcsak értelmes munka, hanem hosszútávon a család megélhetéséhez is hozzájárul. Mindez azért is komoly dilemma volt, mert olyan elfoglaltságot kerestem, amit a család mellett is építhetek és ahol a magam ura vagyok. De egykori alkalmazottként, őszintén szólva elveszettnek éreztem magam a vállalkozók világában. Még úgy is, hogy mivel elég nyughatatlan ember vagyok, közben mindig jártam valamilyen online, vagy marketing képzésre és értékesítési hálózatot is építettem.

Így került az egykori vezető menedzser egy olyan vákumba, ahol a korábbi karrierje során elért eredmények már nem számítottak. Az új irányt pedig még nem találta meg.

– Ami engem leginkább megragadott, az Pongor-Juhász Attila coaching képzési rendszere volt, ahol azt kerestük, személy szerint, mit is akarunk mi valójában a világban. Ez azért volt életszerű, mert tényleg el voltam veszve és kerestem az inspirációt. Olyat akartam amit a család mellett úgy csinálhatok, hogy a gyerekek ne sérüljenek, közben pedig legyen viszonylag szabad a munkaidőbeosztásom, és még le is tegyek valamit az asztalra. Arra is gondoltam, hogy mivel férjemnek, sikeres cégvezetőként nincs lehetősége a saját vállalkozás építésére, megpróbálok én egy olyan vállalkozást indítani, ami később akár a gyerekek számára is érdekes lehet tovább vinni.

Férje ötletére először egy építőipari élvédőprofil webshopban gondolkodott, de hiába készítette el a megfelelő online felületet, a magyar valóság hamar visszarántotta a földre.

– Mindent kitanultam a témában. Magassarkú cipőben ott térdeltem és néztem a csempékhez, padlólapokhoz használt élvédőket. Az is hamar kiderült, hogy lenne igény a termékre, de azonnal belefutottam az akadályokba. A legnagyobb hazai banknál közölték, hogy kezdő vállalkozóként nem biztosítanak online fizetést a websophoz, majd az egyik nagy gyorfutárszolgálat közölte, hogy náluk a legnagyobb termék is maximum 2,5 méteres lehet, miközben az élvédő profilok 2,7 méteresek … Más szállítási megoldás viszont irreálisan megdrágította volna a szállítást. Ekkor jöttem rá, hogy mielőtt az ember egy vállalkozást komolyan el akar indítani, minden paramétert, minden szempontból, pontosan le kell ellenőrizni.

Az üzleti életben menedzserként szerzett tapasztalatait hasznosítva két és fél évig vezetési tanácsadó, coach munkát végzett. Emellett a mindennapok egyensúly kereséséhez és az új kihívásokhoz kapcsolódó dilemmáit az olvasókkal megosztva ÁlomÉlet könyv címmel könyvet is írt. Coachként az igényeket látva, elsősorban kisvállalkozások vezetőinek adott tanácsokat és a személyiségfejlesztésre fókuszálva, országszerte csapatépítő tréningeket is tartott.

– Rettenetesen élveztem, hogy nagyon sok emberrel találkoztam és nagyon jó energia volt, hogy nekik adhatok valamit és átmegy ez a tudás, ez az üzenet és olyan csapatokat tudok kialakítani, ahol jóban vannak egymással a résztvevők. Ugyanakkor az itt szerzett tapasztalatok alapján nagyon hamar rájöttem arra, hogy nem akarok olyan vállalkozást, ahol én vagyok a kulcsfigura, ahol minden apró és meghatározó feladatot nekem kell elvégeznem.

Abból, hogy sikeres vállalkozásokat ismerhetett meg, szavai szerint úgy is sokat merített, hogy példájukból még inkább megismerte a magánvállalkozás felépítésével együtt járó buktatókat.

– Azok a cégvezetők már csak azért is tudatosak voltak, mert felismerték: szükség van arra, hogy a munkatársaikat valaki a megfelelő képességek megszerzésére, továbbfejlesztésére képezze. Volt köztük egy olyan hölgy is, aki annak idején 150 főt foglalkoztatott, és most már 450 alkalmazottja van. Engem külön inspirált, hogy egy ilyen sikersztorit nőként is meg lehet csinálni. Ami azért jelentett sokat, mert mivel a saját gazdasági területemen, mint vezető ellentmondásba kerültem a családi meg a menedzseri feladataim között, kétségem volt azzal kapcsolatban, hogy egy nő képes-e lehet-e egy vállalkozást úgy irányítani, hogy közben harmónia van a családi hátterében. Mert nekem mindig nagy igényem volt erre az egyensúlyra.

Az útkeresés során így jutott arra, hogy az általa elképzelt paraméterekkel, azzal, hogy vállalkozni is tud, de közben a családra is figyel, a kereskedelem a legjobb választás. Olyan termékkel, amihez szívesen adja az arcát és ami nem jelent kényszert a számára. De a Bonattihoz nem teljesen egyenes út vezetett. Mivel hat nyelven beszélő férjének második nyelve a szerb, és ezért otthon a gyerekekkel is szerbül beszél, arra gondolt, Szerbiába kellene exportálni valami olyat, ami hozzá közel áll. Így döntött a fehérnemű mellett és így kezdte böngészni a szerb internetes oldalakat.

– Beírtuk az internetre, donji veš, és akkor bejött a Bonatti. Nagyon-nagyon jó marketinganyagokat, videókat és színvonalasak termékeket láttam. Kiderült, hogy Szerbia piacvezető fehérnemű cégéről van szó, amelynek Olaszországban, Svájcban, Svédországban, Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Bulgáriában is vannak márkaüzletei. Fölvettük velük a kapcsolatot és hamar kiderült, teljesen nyitottak a magyarországi megjelenésre. Mondván, ha erre mi anyagilag hajlandóak vagyunk áldozni, nem kérnek franchise díjat és nem támasztanak semmilyen különleges igényt az üzleteink berendezésével kapcsolatban, ugyanakkor mindenben segítenek, amiben tudnak.

Így nyitotta Dauner Katalin az első üzletét 2017-ben a lakóhelyükhöz és a gyerekek sportpályáihoz közel, a II. kerületi a Széphalom bevásárlóközpontban, majd 2018-ban a Dunakeszi Auchan korzón és most a Budaörsi Auchan korzón.

– Az volt a tervem, hogy az első üzlet a tapasztalatszerzésé lesz, és azután újabbak következnek, hogy megfelelő lefedettséget érjünk el. Eközben sikerült megtalálni a megfelelő munkatársakat és miközben várni kellett a nagy álom, a budaörsi Auchan korzóján tervezett márkabolt megszerzésére.

A sokáig nagyon kevés esély volt, mert ott szinte kihalásos alapon cserélnek gazdát az üzletek. Abban, hogy végül egyszerre két helyiség is felszabadult, a COVID járványnak is szerepe volt, ami eleinte nem egy új lehetőségről, hanem a csőd veszélyéről szólt.

– A hipermarkethez hasonlóan mi is nyitva tarthattunk, de nem voltak vevőik. Ezért arra gondoltam mi lesz a munkatársaimmal és a közben a csődtől rettegtem. Végül eldöntöttem, hogy költségmentesítenem kell a céget. Mert ha nincs bevétel, azt csak úgy lehet túlélni, ha kiadás sincs. A munkatársaim áldozatvállalása is kellett ahhoz, hogy minimalizáljuk a bérköltségeket, miközben a Bonattinak is jeleztem, csak halasztott fizetéssel tudom kiegyenlíteni a termékek árát. Ezután következtek az üzletek bérbeadói, akikkel szintén meg tudtam állapodni a halasztásban és következtek azok a szolgáltatók, akik a működéshez szükséges infrastruktúrát biztosították. Ők szintén megértették a helyzetet és segítő kezet nyújtottak. Természetes, hogy amikor a karantén időszak után újra beindult a forgalom, mindenkit újra felkerestem és jeleztem, hogy a régi feltételekkel tudjuk folytatni az együttműködést.

Dauner Katalin szerint a járvány tavaszi legkeményebb időszaka azért is jelentett rendkívüli kihívást, mert épp a márkabevezetés időszakát élik, amikor a piacépítés rengeteg pénzt és energiát igényel. Az üzletasszony azonban optimista, mert úgy látja, minden olyan paraméterrel rendelkezik a Bonatti, ami a sikerhez elengedhetetlen.

– A minőség tekintetében a legnevesebb fehérnemű márkákkal is felvesszük a versenyt, az áraink viszont érezhetően olcsóbbak. Ráadásul minden évszakban teljesen új kollekcióval jelenik meg a márka úgy, hogy vannak olyan modellek, amelyek az alsóneműtől a melltartón át a trikóig és a köpenyig egy mintázatúak. Nem véletlen, hogy ahol már vannak üzleteink, és ahol kommunikálni tudunk a vevőkkel, már a törzsvásárlói bázist is sikerült felépítenünk. A tavaszi járványidőszak alatt pedig kényszerűségből az online vonalon is előbbre léptünk, amit az is jól bizonyít, hogy majdnem megháromszorozódott a webes forgalmunk. Ami egyben a márkában rejlő potenciált is jelzi.