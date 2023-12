Magyar volt a számítógép atyja, aki százhúsz éve született

Az egyik legnagyobb hatású magyar matematikus-polihisztor, Neumann János születésének 120. évfordulóját december 28-án ünnepeljük A Neumann Társaság a 2023-as évet névadója öröksége ápolásának szentelte, de a továbbiakban is prioritásként kezeli a Neumann-szellemiség ápolását és életben tartását.

Éppen ma lenne százhúsz éves a napjainkban széles körben alkalmazott számítógépek működésének alapelvét megalapozó matematikus, Neumann János, akinek sokszínű, érdekes egyénisége és éles elméje számos tudóst és művészt foglalkoztat mindmáig. Legendás volt humora, emlékezőtehetsége, széles körű tudományos érdeklődése és határtalan munkabírása. Az idén 55 éve nevét viselő Neumann Társaság az egész 2023-as évet a Neumann 120 jubileumnak szentelte. A Társaság által összeállított ünnepi oldal Kaleidoszkóp rovatában számos érdekességet tettek hozzáférhetővé a tudósról: Neumann-társszerzők és tanítványok hálózatát bemutató 3D infografikát, régi és új publikációkat, grafikákat, karikatúrákat, ismeretterjesztő videókat és 8-bites számítógépen futó sejtautomatát.

Neumann János döntő hatást gyakorolt az első elektronikus számítógépek tervezésére, az általa leírt Neumann-elvek a modern számítógépek architektúrájának, konstrukciójának legfontosabb alapvetései. Az automaták elméletét továbbgondolva foglalkozott sejtautomatákkal, önmagukat reprodukáló gépekkel, és összevetette az elektronikus számítógépet az emberi agy működésmódjával. Mindezek alapján most, a mesterséges intelligencia és a 3D-nyomtatás korában is ihletadó Neumann szellemi öröksége.

A kvantummechanika matematikai megalapozásával és a játékelmélet alapjainak lefektetésével a fizika és a közgazdaságtan is sokat köszönhet Neumann Jánosnak. A tiszta matematikával foglalkozó, de gyakorlati kérdések, problémák megoldására is nyitott tudós, Robert Oppenheimer csapatában az atombombák, atomfizika matematikai problémáival is úttörő módon foglalkozott.

Neumann János nagyon sokoldalú gondolkodó volt, és legfőképp: rendkívül jövőorientált tudós. Az elméletek gyakorlati hasznosíthatósága mélyen foglalkoztatta. Különösen érdekelték a meteorológia numerikus számításai, aktívan foglalkozott az emberiség klímára gyakorolt hatásával. A Financial Times nem véletlenül választotta az évszázad emberének 1999-ben: és bár a 20. század embere volt, már azokkal a kihívásokkal szembesített, melyekkel a 21. században kell megbirkóznia az emberiségnek.

A Neumann Társaság 2024-ben zárja le a Neumann-emlékévet, többek között a FUGA-ban bemutatandó computer art kiállítással – de továbbra sem hagyja feledésbe merülni névadóját. A társaság szegedi IT múzeumában és budapesti székhelyén is időről időre bemutat ritkán látható, értékes kordokumentumokat, és nyitott a támogatók és együttműködők kapcsolatára a neumanni szellemiség életben tartása érdekében.