Új steak-szabály jön Franciaországban

Ami nem hús, az hivatalosan nem lehet steak az új francia szabály szerint, ami helyreteszi a műhús kedvelők szóbeli ínyenckedéseit.

Ha nem hús, ne nevezzük steaknek, mondja ki egy új francia jogszabály. Hozzátéve a modern kor divatszüleményére a műhúsra ugyanúgy nem lehet több más, csak a csak valódi húsra alkalmazható megnevezést sem használni a kereskedelemben. A Bloomberg értesülése szerint az új szabályok három hónap múlva lépnek hatályba Franciaországban.

Az új jogszabály hatására a francia vásárlók hamarosan sokkal kevesebb “vegetáriánus steaket” láthatnak majd a szupermarketek soraiban. A kormány kedden adta ki a rendeletet, ami megtiltja az olyan kifejezések használatát, mint a “filé”, a “bélszín steak” és a “bélszín” a növényi eredetű élelmiszerekre. Összesen 21 kifejezés szerepel a listán, bár a “hamburger” nem.

A lépés célja az átláthatóság javítása és a fogyasztók számára a félreértések kiküszöbölése. Egy 2022-es első kísérletet az ország legfelsőbb közigazgatási bírósága gyorsan felfüggesztett, mivel úgy találta, hogy a szöveg túlságosan homályos, és nem hagy elegendő időt a vállalatoknak az élelmiszerek címkézésének megváltoztatására. Ezért van az, hogy az új szabályok három hónap múlva lépnek hatályba.

A rendelkezések tartalmaznak egy második listát is az állati eredetű termékekről, amelyek továbbra is használhatják a húscímkét, ha a növények aránya ezekben a termékekben nem halad meg bizonyos küszöbértéket. A szalonna például legfeljebb 0,5% növényi összetevőt tartalmazhat, míg a nuggets akár 3,5%-ot is. Az omlettekben a növényi részarány eközben nem haladhatja meg az 1%-ot.

Érsek M. Zoltán