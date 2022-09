Új világ jön a munkaerőpiacon: a kkv-szektort erősítheti meg a válság

A jelenlegi gazdasági helyzetben várhatóan megnő az aktív álláskeresők száma, a felszabadult munkaerőt pedig a kkv-szektor szippanthatja majd fel.

Nemes-Nagy Szilvia, a Performia Hungary Kft. ügyvezető tulajdonosa szerint a változás már elkezdődött, a cégeknek pedig most van igazán lehetőségük arra, hogy minőségi cseréket hajtsanak végre az állományban, de ehhez a kielégítő bérezésen felül átlagon felüli törődés is szükséges.

A szakember úgy fogalmazott, hogy a munkavállalók most sokkal inkább megbecsülik a munkahelyüket, viszont a lelkiállapotuk rosszabbnak bizonyul.

A KATA változása, az energiaárak robbanásszerű emelkedése, az infláció és a fizetőképes kereslet várható visszaesése mind abba az irányba mutat, hogy megint egy új időszak jöhet a munkaerőpiacon. Nemes-Nagy Szilvia, a Performia Hungary Kft. ügyvezető tulajdonosa szerint most, hogy a nagyvállalatoknál kilátásba kerültek a tömeges elbocsátások, a kis- és középvállalkozások kerülhetnek nyeregbe.

Mint fogalmazott, jelölt-vezérelt a magyar munkaerőpiac, de alighanem átmenetileg ennek is vége lehet. Úgy látja, hogy jelentősen megnőhet az aktív álláskeresők száma a korábbi munkahelyük megszűnése vagy a költségoptimalizálásból fakadó elbocsátások miatt.

„Egyértelműen csökkenni fognak az eddig tapasztalt irreális elvárások a munkavállalók részéről, tehát megszűnik az a világ, amikor szemrebbenés nélkül hatalmas bérigényt lehetett bemondani. Lesz ugyanis mindenki mellett még két, három vagy akár tíz jelölt. A kkv-szektor a munkavállalók megszerzése és megtartása tekintetében hátrányban volt eddig a nagyvállalatokhoz képest, most viszont itt a nagy lehetőség, hogy magasabb minőségű munkavállalói réteget szólítsanak majd meg” – magyarázta.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a magasabban képzett munkaerőnek magasabbak is lesznek az elvárásai, és most nem feltétlen megszerezni, hanem megtartani lesz őket a nehezebb.

Jellemző a munkaerőpiacra most a passzív álláskeresés is, amikor az alkalmazottak nem keresnek ugyan új munkahelyet, de nyitottak az előnyös ajánlatok fogadására.

A stabil, jó nevű vállalkozások előnyben

A kkv-specialista arról is szót ejtett, hogy a piaci körülményeket látva a dolgozók alighanem jobban meg fogják becsülni a munkahelyüket, és a motivációs pontok között ismét a csúcsra emelkedhet a biztonság – azaz a vállalat stabil pénzügyi háttere – a munkavállalók részéről.

„Most különösen nem mindegy, hogy milyen emberekkel dolgozunk együtt, ilyenkor lehet minőségi cseréket végrehajtani az állományban. A nehéz időszakot azok vészelhetik majd át könnyebben, akiknek a jó termék és szolgáltatás mellett szervezett csapatuk és pénzügyi tartalékaik is vannak. Ebből a helyzetből az jöhet ki nyertesen, aki nem behúzza a kéziféket, hanem kánaánként tekint a változásokra” – mondta Nemes-Nagy Szilvia.

A munkavállalók lelkiállapota romlott

A Performia Hungary Kft. ügyvezető tulajdonosa azt tapasztalja, hogy rengeteg ember kétségbeesett, mert nem tudják, mi jöhet még. Féltik a munkahelyüket, sokaknak van poszt-Covid egészségügyi problémája, és a home office miatt teljesen zárkózottá váltak. A körülöttünk lévő megszámlálhatatlan változás hatására pedig a bizonytalanság egyre csak nő.

„A munkavállalók lelkiállapota nyomot hagy a cégben, és meghatározza a csoportnak a hangulatát. Legutóbbi felmérésünk szerint a munkavállalói boldogság rég nem látott alacsony szinten van, az emberek inkább gondolkoznak már problémákban és akadályokban, mintsem megoldásokban. Rendkívüli mértékben romlott továbbá az utóbbi időben a helyes megítélés, hiszen rengeteg egymásnak ellentmondó adat, információ lát napvilágot, ebben az útvesztőben pedig nagyon nehéz eligazodni” – közölte.

Megjegyezte, hogy emiatt a vezetőknek is sokkal keményebb dolguk van, hiszen nagyobb türelmet, figyelmet igényelnek a munkavállalók, akiknek több olyan gondjuk van, ami befolyásolhatja a munkavégzést. Segíteni kell nekik ezeket kezelni, vezetőként szinte lélekdoktornak is kell most lenni.

Nemes-Nagy Szilvia mindent összegezve arról beszélt, hogy ugyan a pénz továbbra is kardinális dolog lesz a munkahelyválasztásnál, mindkét oldalnak kell egy kicsit engednie. Olyan megoldást kell tehát találni a bérezésre, ami még a cégnek sem megfizethetetlen, de a dolgozó is kényelmesen meg tud belőle élni. De nem lesz elég csupán a fizetés a munkavállalók megtartására, ahhoz átlagon felüli törődés is szükséges lesz.