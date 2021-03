Újabb csúcson a befektetési alapok vagyona

Februárban ismét csúcsot döntött a befektetési alapokban kezelt összeg, de a növekedés üteme lassult a korábbi hónapokhoz képest – közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ).

A szervezet 25 tagja február végén 6973 milliárd forintot kezelt befektetési alapokban, ami 43 milliárd forintos, vagyis 0,6 százalékos növekedést jelent az előző hónaphoz képest.

A kötvényalapoknál 7 hónap után ismét tőkekiáramlás következett, ám a 3,6 milliárd forintos összeg a kategória méretéhez képest csekély. A csökkenésért a hosszú futamidejű alapok, valamint az elmaradt hozamok okolhatók. a kötvényalapok vagyona 0,6 százalékkal 1516,4 milliárd forintra visszaesett.

A vegyes alapok 57 milliárd forintos tőkebeáramlást értek el, amely a legmagasabb érték a kategóriák között, de ebből 30 milliárd forint technikai beáramlás volt egy téves besorolás helyreigazítása miatt. Mivel a hozamok is pozitívan alakultak, az összvagyon 5,0 százalékkal 1422,8 milliárd forintra nőtt február végére.

Emelkedéssel zártak a részvényalapok is. A tőkebeáramlás összege 14 milliárd forint, amihez hozzájárult egy új részvényalap is. A növekedést a hozamok is támogatták, így a részvényalapok vagyona 4 százalékkal 656,9 milliárd forintra bővült.

Az ingatlanalapok tőkekiáramlása 1 milliárd forint alatt maradt, amit a hozamok, és az árfolyammozgások ellensúlyoztak, így a nettó eszközérték 0,3 százalékkal lett több, 1666,6 milliárd forint volt a hónap végén.

A pénzpiaci alapok 3,4 milliárd forintos, tehát viszonylag jelentős tőkekiáramlással zártak februárban. Mivel a hozamok sem nőttek jelentősen, a vagyon 7,9 százalékkal 37,96 milliárd forintra csökkent.

Az abszolút hozamú alapokból februárban közel 36,5 milliárd forintos tőkekiáramlás történt. (Ebből 30 milliárd virtuális kiáramlás volt, ami a vegyes alapoknál beáramlásként jelent meg.) A hozamok sem segítették a növekedést, így a kategória vagyona 5,7 százalékkal 748,5 milliárd forintra csökkent.

Az árupiaci alapoknál a 4 milliárd forintos tőkekiáramlás meghatározó a kategória méretéhez képest, és a hozamok sem alakultak kedvezően, így 16,8 százalékkal 44,8 milliárd forintra csökkent a vagyonuk.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok 8 milliárd forintos tőkebeáramlást, és jelentős hozamot értek el, a vagyonuk így 1,9 százalékkal 691 milliárd forintra nőtt – olvasható a közleményben.