Újra Flesch Tamás lesz a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke

A Radisson Blu Hotelben tartott tisztújító közgyűlés utolsó napirendi pontjaként az MSZÉSZ tagsága új elnököt, két alelnököt és felügyelőbizottságot választott – írta a Turizmus.com.

A tudósítás szerint az elmúlt hetekben lezajlott szállodaszövetségi régióüléseken mind a hét régió és a választmány is egyöntetűen Flesch Tamást jelölte az MSZÉSZ következő elnökének, amit a szerdai közgyűlésen jelen lévő tagszállodák megerősítettek szavazatukkal, így a leköszönő Baldauf Csaba után, a január 1-jétől kezdődő 2023-2024-es ciklusban ismét ő töltheti be szállodaszövetség elnöki posztját. Flesch Tamás, aki a Continental Group ügyvezetője, 2019. január és 2021. júliusa között már állt a szövetség élén, amelynek munkáját azóta tiszteletbeli elnökként segítette.

A megváltozott alapszabály szerint két alelnököt választott a szövetség, ezen a poszton megerősítették Kovács Balázst, a Danubius Hotels vezérigazgatóját és új alelnöknek választották Juszkó Anitát, a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont igazgatóját. A 3 tagú ügyvezető elnökség mellett újból bizalmat kapott a korábbi felügyelőbizottság, amelynek tagjai így 2023-2024-ben is Maráczi Gábor, az Accent Hotels fejlesztési igazgatója, Turbucz Ádám, a Mellow Mood Hotels általános igazgatója és Mészáros Attila, a Danubius Hotels számviteli igazgatója lesznek.

A régi-új elnök elmondta, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a szállodás szakma mind a nyolc régióból egyöntetűen őt jelölte és másodszor is megbízta ezzel a magas társadalmi funkcióval, „mindent meg fogok tenni, hogy rászolgáljak erre az újbóli bizalomra” – fogalmazott Flesch Tamás a Turizmus.com beszámolója szerint.