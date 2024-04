Üzleti inkubátorok: kéz a kézben a KKV-val

Startup, inkubátor, akcelerátor- ezek a kifejezések nem egy űrhajó indításának parancs szavai, hanem a kezdő vállalkozások egy részének „felnövését”, megerősödését és sikerét igyekeznek elősegíteni üzleti módszereken és intézményeken keresztül. Olyan – nem csak pénzügyi – támogatásokról van szó, amelyek segítik, mentorálják, elkísérik az ötlettől a megvalósításig a kisvállalkozásokat.

Az inkubációs folyamat az 1950-es években indult el az Amerikai Egyesült Államokban, ám akkor még az elsődleges cél a munkahely-teremtés volt. Európában az első inkubátorok megjelenése az 1970-es évekre tehető. Idehaza 1991-ben jött létre az első inkubátorház Nyíregyházán. A nyíregyházival párhuzamosan Székesfehérváron, Ózdon, Sátoraljaújhelyen is hasonló módon alakultak meg a vállalkozói központok. Az épületeket, területeket az önkormányzatok akkor hosszú távon, ingyenesen biztosították, ezzel támogatva a kezdeményezéseket.

Üzleti inkubáció, inkubátor, inkubátorház

Az inkubációnak számos fogalma használatos hazánkban is, de a hétköznapi szóhasználatban mindegyik azonos az inkubátorház fogalmával. Az üzleti inkubátor egy olyan szervezet, amely rendszerbe foglalja és élénkíti a sikeres vállalkozások létesítésének folyamatát, számukra átfogó és integrált szolgáltatások körét nyújtva. Két startup-elméleti szakember, Sherman és Chappel szerint az üzleti inkubátor egy “gazdaságfejlesztési eszköz, amelyet elsősorban arra terveztek, hogy segítse egy közösségben az új vállalkozások létrehozását”. A Nemzetközi Innovációs Szövetség becslése szerint a világon jelenleg mintegy hétezer inkubátorház működik. (Az inkubátor tehát lehet személy, vagy intézmény, és ez utóbbit inkubátorháznak nevezik.)

Egy másik megfogalmazás szerint üzleti inkubációnak nevezzük azt a folyamatot, amelynek során egy egyén vagy szervezet támogatja egy induló vállalkozás létrehozását és növekedését. (A nemzetközi tapasztalatok szerint a startup vállalkozások viszonylag kevés üzleti és vezetési ismerettel rendelkeznek, hamar „elégetik” tőkéjüket. Ezért is van szükségük külső támogatásra.)

Az induló vagy új vállalatokat támogató személyeket üzleti inkubátoroknak nevezik. Ezek az üzleti inkubátorok látják a növekedési potenciált, és mérlegelik a lehetőséget, mielőtt támogatnák vagy pénzeszközökkel segítenék egy adott induló vállalkozást. A vállalkozások kiválasztása magas szintű kutatást igényel, mielőtt bármilyen döntés születik a támogatásról vagy finanszírozásról. Az inkubátor tevékenységek célja, hogy a startup vállalkozásoknak olyan környezetet teremtsenek, amelyben a vállalkozás úgy dönt, hogy hosszú távon is érdemes üzleti tevékenységet folytatnia. Röviden összefoglalva: az inkubáció célja a kezdő vállalkozások sikerének, esélyeinek növelése.

Inkubátor előnyök

Ismeretes, hogy egy új ötletre vállalkozást, céget alapítani kockázatos és kemény munka. A kezdeti hibák elkerülésében és a vállalkozás sínre helyezésében a szakértők szerint is a legnagyobb segítség, ha nem vagyunk egyedül. Ezért is olyan népszerűek világszerte az inkubátorok, amelyek egyik fő előnye a „társaslét” biztosítása.

Az inkubátorok számos előnyt nyújtanak az induló vállalkozások tulajdonosainak. Többek között iroda- és gyártási helyiségeket kínálnak a piaci ár alatt, munkatársaik pedig tanácsokkal és az üzleti és marketingtervek kidolgozásához szükséges szakértelemmel látják el őket, valamint segítenek a kezdő vállalkozások finanszírozásában. A kezdő vállalkozások átlagosan két évet töltenek el egy üzleti inkubátorházban, amely idő alatt gyakran megosztják a telefon, a titkársági iroda és a gyártási berendezések költségeit más induló vállalkozásokkal, hogy csökkentsék mindegyik fél rezsi- és működési költségeit.

Az inkubátorházak ma már nem feltétlenül nyújtanak csak irodahasználatot, hanem egyre inkább jellemző a szakmai segítség, a jogi, marketing- vagy üzleti tanácsadás. Vagyis a vállalkozás egyre közelebb kerül a határozott időre szóló akcelerátor programokhoz. Ezekben a programokban is jellemző, hogy az inkubátor tőkét is befektet az ígéretes cégekbe.

Mentorok és tanácsadók

Az inkubátorok tehát olyan vállalatokra összpontosítanak, amelyek még csak most kezdik ötletüket, ötleteiket vállalkozássá fejleszteni, míg az akcelerátorok már kialakult üzleti modellel rendelkező startupok mellé állnak, és felgyorsítják azok piacra jutását. Az inkubátorprogramba beválasztott, bekerült startupok számíthatnak arra, hogy olyan tanácsadókkal és mentorokkal dolgozhatnak együtt, akik az üzleti életben szerzett tapasztalataikkal segítenek a felmerülő kérdések és dilemmák megoldásában

Az inkubációs folyamat során a startupokat arra ösztönzik, hogy fejlesszék ötleteiket, és megtanulják, hogyan közvetítsék terveiket az ügyfelek és a potenciális befektetők felé. Nem ritka, hogy a startupok az inkubátorprogram során változtatnak az elképzeléseiken, miután tapasztalt szakértőkkel konzultáltak, és a gyakorlatban, nyilvánosan tesztelték terméküket vagy szolgáltatásukat.

Változatos inkubátor-formák

Az inkubátorok számos formában léteznek és működnek

Vannak – többek között – üzleti, nonprofit, kutatási, tudományos, önkormányzati, kockázati, tőketársasági, egyetemi, szakmai szövetségi inkubátorok, és a sort még hosszan lehet folytatni. Az inkubátorok támogatását, közreműködését a startupok „felnevelésében” három nagy csoportra lehet osztani: fizikai szolgáltatások (iroda, recepció stb.), üzleti kapcsolatok teremtése, üzleti mentorálás a gyakorlatban.

Szolgáltatásözön a startupoknak

A teljesség igénye nélkül érdemes felsorolni néhány szolgáltatást, amelyeket az inkubátorházak nyújtanak a kezdő vállalkozásoknak:

helyiségbérlet, (iroda-, műhely-, raktárbérlet)

tárgyalóbérlet, bútorbérlet,

telefonvonal, internet,

üzletviteli tanácsadás, üzleti tanfolyamok szervezése, üzleti etikai tanácsadás

jogi tanácsadás

marketing tanácsadás, tárgyalástechnika, belső kommunikáció fejlesztése

hitelkérelmek készítése

üzleti tervek készítése, networking kapcsolatok kiépítése

kockázati tőke biztosítása, befektetők felkeresése

könyvelés, adótanácsadás, pénzügyi tevékenységek menedzselése

innovációs tanácsadás

műszaki tanácsadás

találmányok menedzselése

technológiai transzfer

kiállítás-, rendezvényszervezés

pályázat készítés, szabadalmak menedzselése, tanfolyamok menedzserek számára

Sok esetben ezek a szolgáltatások ingyenesek az inkubátorok részéről, de az sem ritka, hogy az inkubátorok a szolgáltatásokért pénzt, üzleti- vagy tulajdoni részesedést kérnek. Az ingyenes szolgáltatások hátterében többnyire az állami és az önkormányzati támogatások állnak.

Az állam is támogatja a kezdő vállalkozásokat

Például idén januárban döntés született arról, hogy 5,7 milliárd forint állami támogatást kapnak az új technológiai vállalkozásokat segítő inkubátorházak. Országszerte 12 technológiai inkubátor kapta meg a lehetőséget arra, hogy saját tőkéjét állami forrással kiegészítve fektethessen be általa kiválasztott ígéretes startupokba és azokat a tőkejuttatás mellett üzleti tudással is támogatva segítse a piaci sikerek elérésében.

A 2013 óta negyedszer meghirdetett technológiai inkubátor program legfontosabb jellemzője, hogy az állami támogatás az igen nagy körültekintéssel kiválasztott magántulajdonú inkubátorokon keresztül jut el a startupokhoz, kiegészítve az állami forrást az inkubátor saját tőkebefektetésével. Mivel az inkubátor a saját tőkéjét is kockáztatja, ezért fontos érdeke, hogy olyan startupokat válasszon ki és fejlesszen, amelyek hosszabb távon számára is jelentős sikerrel kecsegtetnek. Ezáltal az állami támogatás is a lehető legjobb helyre kerül. Ez az állami-magán társ-befektetési koncepcióra épülő program az úttörőnek számító izraeli, valamint az arra épülő finn és szingapúri programok adaptációját jelenti.

Szakértők véleménye szerint Magyarország egyre pezsgőbb startup világában gomba módra szaporodnak az induló vállalkozások fejlődését támogató inkubátorok és az ezekkel közeli rokonságot mutató tanácsadó cégek. A BDO Magyarország elsőként térképezte fel ezt a területet. A tanácsadó cég szerint jelenleg 11 olyan üzleti és technológiai inkubátor működik az országban, amely irodai férőhelyet, komplex szolgáltatásportfóliót, befektetést és globális kapcsolatrendszert is nyújt, miközben folyamatosan fogadja a jelentkező startupokat. A Nemzeti Üzleti Inkubációs Szövetség szerint országszerte mintegy 900 üzleti inkubátor működik.

Mivel foglalkozik az inkubátor menedzser?

Az inkubátor menedzser szerepe, felelőssége meglehetősen nagy az inkubációs program sikere szempontjából. A gyakorlott inkubátor menedzser jól ismeri a startup folyamatokat és jól tudja, milyen támogatásra, segítségre van igényük a kezdő vállalkozásoknak. A menedzser feladata többek között a támogatók és a mentorok kiválasztása, a startupok kapcsolatainak megszervezése a „külvilággal”, s nem utolsó sorban a kezdő vállalkozások felkészítése, „navigálása” az üzleti életben.

Inkubátor/akcelerátor különbségek

Érdemes röviden áttekinteni a különbségeket az inkubátorok és az akcelerátorok között. A fő különbség az, hogy az inkubátorok és az akcelerátorok melyik szakaszban kapcsolódnak be a kezdő vállalkozások működésébe. Az inkubátorok a kezdő vállalkozások létének igencsak korai szakaszában – sok esetben már az ötletek felmerülésének idején – kezdik el a startupok segítését, mentorálását, a velük való együttműködést. Az akcelerátorok viszont a vállalkozások egy későbbi, érettebb szakaszában „csatlakoznak”, veszik szárnyaik alá a startupokat. (Érdemes megjegyezni, hogy az akcelerátorokat sok esetben a kezdő vállalkozások felkarolásában érdekelt cégek finanszírozzák.)

Az akcelerátorok segítenek tőkét, befektetőket keresni, részt vesznek az üzleti stratégia kidolgozásában, üzleti tanfolyamokat tartanak, elősegítik a vállalkozások növekedését stb. Az inkubátorból az akcelerátorhoz átkerülő vállalkozások ez utóbbi szárnyai alatt csak néhány hónapot töltenek el, utána irány az önálló üzleti tevékenység, irány a piac!

Milyen előnyökkel jár az akcelerátorokhoz való csatlakozás?

finanszírozáshoz lehet jutni tulajdoni rész átadása ellenében

termékfejlesztési, piacbővítési és tőkebevonási ismeretek megszerzése

befektetői csoportok megismerése

üzleti kapcsolati hálózat kiépítése

mentorálás az ágazat legjobb vezetőitől

sűrített képzési programok,

mélyebb piaci ismeretek megszerzése viszonylag rövid idő alatt

Lírai hasonlattal élve: az akcelerátorok olyan melegházak, amelyek elősegítik az új és kis méretű palánták növekedését. Az inkubátorok pedig a magok, amelyekből a jó földben a palánták kibújnak.

Előtérben a tudástranszfer

A globalizáció előrehaladása távolról sem ellentétes az új, kezdő vállalkozások megjelenésével, kiteljesedésével. Minden gazdaságnak szüksége van kis- és közép méretű cégekre is, minél több startupra, nem kevésbé vállalkozó szellemű és képességű (jövendő) üzletemberekre, menedzserekre. A nemzetközi és a hazai gyakorlat azt bizonyítja, hogy az inkubátorok és az akcelerátorok jelentős állami, intézményi és vállalati támogatásban részesülnek. Ez az a terület, ahol egy ideig az anyagiaknál nagyobb szerepe van a cégvezetési, a gazdálkodási, a marketing és egyéb tudástranszfernek.

Dr. Gonda György, CMC

vezetési tanácsadó

Certified Management Consultant