Van bank, ahol az összes lakásfelújítási hitelt jóváhagyták – így állnak a banki folyósítások

A koronavírus sem tudja megállítani a felújítási lázat, köszönhetően a vissza nem térítendő állami támogatásnak és a kapcsolható, akár az előfinanszírozásához felvehető, támogatott lakásfelújítási jelzáloghitelnek. Banki beszámolók szerint jelentős az érdeklődés a kölcsönök iránt is.

A felújítási támogatás mellé olcsó felújítási kölcsön is jár

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter jelentette be: február 1-jétől indul az államilag támogatott, alacsony kamatozású otthonfelújítási kölcsön. Úgy fogalmazott: ez a kölcsön azoknak a családoknak szól, akik szeretnék felújítani az otthonukat és ehhez szeretnék igénybe venni az otthonfelújítási vissza nem térítendő, legfeljebb hárommilliós támogatást, de nincs annyi pénzük, hogy belekezdjenek.

A lakásfelújítási kölcsön értékesítését több bank is megkezdte. Az első beszámolók alapján népszerűek az új hitelek annak ellenére, hogy a járvány okozta válság közepén vagyunk, és hogy felújítási, korszerűsíti célokra más támogatási formák is elérhetők – derül ki a Bank360.hu körképéből.

Mit látnak a bankok két hónap után?

A Takarékbank 1 milliárd forintnyi hiteligényről számolt be a lakásfelújítási kölcsönnel kapcsolatban. Ez a 200 ügyféltől átlagosan ötmillió forintos hitelösszeget jelent. Érdekesség, hogy a Takarékbanknál a hitelintézet tájékoztatása szerint minden igénylő sikerrel járt, vagyis senkit nem utasítottak el az igénylés során.

Az OTP Bank is komoly érdeklődést tapasztal, konkrét adatokat azonban még nem közöltek az igénylésekre és a folyósításra vonatkozóan – annyit árultak el, hogy a szerződéskötések folyamatosan mennek a hitel indulása óta. Várakozásaik szerint egész évben komoly lesz az érdeklődés a lakásfelújítási hitel iránt is.

“Magyarországon éves szinten nagyjából 100 ezer lakáshitel-felvétel történik, ennek eddig mindössze 3-4 százaléka volt felújítási hitel. Az idei évben ennek sokszorosával számolhatnak a bankok” – közölte az OTP Bank az elemzőkkel.

Felhívták emellett az ügyfelek figyelmét arra, hogy a sikeres igénylés feltétele, hogy legalább egy éve az ingatlanban lakjanak, a házastársaknak együtt kell teljesíteni a feltételeket, és együtt igényelhetik a hitelt, de gyakran előfordul, hogy az egyik félnek nem a támogatással érintett lakásban van az állandó lakcíme – erre is érdemes tehát odafigyelni.

A lakásfelújítási hitellel párhuzamosan megnőtt az érdeklődés a nem jelzálog alapú, szabad felhasználású személyi kölcsönök iránt is, amit jellemzően azok választanak, akik valamiért nem tudnak, vagy nem akarnak jelzáloghitelt felvenni lakásfelújításra. Bár ez a megoldás drágább, mint a kamattámogatott kölcsön, a támogatásból történő előtörlesztés lehetőségét figyelembe véve ez is megoldás lehet.

Az MKB Banknál is nagy érdeklődés előzte meg az otthonfelújítási kamattámogatott kölcsön bevezetését, és az érdeklődés a nemrégiben történt bevezetés óta töretlen. Érdekesség, hogy a kölcsönösszegek nagy szórást mutatnak, a 2-3 millió forinttól a maximum igényelhető 6 millió forintig nyújtják be az igénylők a kérelmüket. Az első folyósítás egy-két héten belül történik meg várakozásaik szerint.

A K&H Bank 1,7 milliárd forint befogadott hiteligényről számolt be. Az érdeklődés ennél jóval nagyobb, így ez az összeg várhatóan tovább fog emelkedni. 35 esetben már folyósított is a bank, emellett számos igénylés van bírálat alatt. A K&H Bank 5-6 millió forint közötti átlagos hitelösszegről számolt be. Az elutasított ügyfelek a bank közlése szerint már az előminősítési folyamat során elakadnak, ekkor történik a legnagyobb arányú lemorzsolódás az igénylési folyamat során.

A Budapest Bank március elején indult el a lakásfelújítási kölcsönnel, ennek megfelelően alacsonyabb számokról számoltak be. A hitel iránt itt is sokan érdeklődnek, jelenleg több befogadott és bírálati szakaszban lévő ügyletük is van – ezeknél az igényléseknél az átlagos hitelösszeg 5,2 millió forint.

A folyamatban lévő igénylésekre már új szabályok vonatkozhatnak

A lakásfelújítási kölcsön népszerűségét a vissza nem térítendő állami támogatás és a kamattámogatott, legfeljebb 3 százalékos kamattal felvehető jelzáloghitel kombinálhatóságának, valamint a széles felhasználási körnek köszönheti. Utóbbinál éppen most történt változás. Egy rendeletmódosítás szerint pedig az elszámolható munkálatok köre tovább bővült, mostantól lehetőség van szellőztető rendszer beépítésére, valamint szennyvíztisztító ülepítő medence létesítésére is.