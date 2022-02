Vége a Covid-járványnak? Ausztria, Svájc és Hollandia mellett Németország is nyitni fog

Úgy tűnik, hogy Nyugat-Európa is lassan maga mögött hagyja a világjárványt: Németország készen áll arra, hogy más országhoz csatlakozva feloldja azokat a korlátozásokat, amelyek két éven át bolygatták a régió életét.

A németországi Covid-korlátozások nagy részét március 20-ig három lépésben visszavonják – derül ki abból a Bloomberghez is eljutott javaslatból, amelyet Olaf Scholz kancellár hivatala készített a regionális vezetőkkel szerdán tartandó találkozóra.

Ausztria és Svájc hasonló lépéseket tervez, Hollandia pedig kedden késő este bejelentette, hogy péntektől kezdve megszünteti a személyek és vállalkozások ellenőrzését.

Nyugat-Európa, amely egykor a válság globális epicentruma volt, igyekszik visszatérni a normálishoz közeli állapotokhoz. Az elmozdulást segíti a viszonylag magas oltási arány és az omikron változat által okozott enyhébb tünetek, még ha a fertőzési arányok egyes országokban továbbra is a csúcsszintek közelében vannak is.

Franciaország – amely gyorsabban oldotta fel a korlátozásokat, mint Németország – március közepétől lazíthat a maszkokra és a védőoltás igazolására vonatkozó követelményeken – mondta szerdán Olivier Veran egészségügyi miniszter.

“Ha a tendencia folytatódik, a hullámnak körülbelül két héten belül vége lehet. Visszatérhetünk a kvázi normális helyzethez” – mondta a France Info rádióban.

A németországi esetszám emelkedés az elmúlt napokban kezdett enyhülni, és a javuló kilátások miatt a politikai spektrum minden szegmenséből érkeztek felhívások, hogy Európa legnagyobb gazdasága kövesse az olyan országokat, mint az Egyesült Királyság, Írország és Dánia a korlátozások enyhítésében.

A német tisztviselők azonban továbbra is óvatosak. A kormány javaslata szerint továbbra is kötelező lenne a maszk viselése és a társadalmi távolságtartás a zárt közterületeken és a tömegközlekedési eszközökön.

A kancellári tervezet az új változatok által okozott újabb hullám veszélyére figyelmeztet “legkésőbb őszig“. A tisztviselők egyben megismétlik a védőoltást visszautasító milliókhoz intézett sürgős felhívásukat is, miszerint vegyék fel az emberek a Covid-oltásokat és az emlékeztető oltást is.

“Ébernek kell maradnunk. Nem hagyhatunk veszni mindent, amit az elmúlt hónapokban elértünk” – mondta Hendrik Wuest, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány miniszterelnöke az ARD közszolgálati televízióban az ülés előtt.

Svájcban a kormány csütörtöktől várhatóan megszünteti a Covid terjedésének megfékezésére bevezetett közegészségügyi intézkedések többségét. A tömegközlekedési eszközökön azonban továbbra is előírhatják a maszkok használatát.

Karl Nehammer osztrák kancellár szerdán további enyhítési lehetőségekről tárgyal a regionális vezetőkkel. A holland kormány kedden ismertette a teljes újranyitás felé vezető tervet, mivel a fertőzések kezdenek csökkenni a rekordszintekről.

A német terv

Németországban a kancellária javaslata szerint azonnal feloldják a nem létfontosságú üzletekbe való belépéshez szükséges oltás vagy gyógyultság követelményét, valamint a magánrendezvényekre vonatkozó korlátozásokat.

A második lépés március 4-én lépne életbe. Az éttermekbe és szállodákba azok léphetnek be, akik be vannak oltva, meggyógyultak vagy érvényes negatív teszttel rendelkeznek, a nagyobb rendezvényeken pedig több ember vehet részt. Az éjszakai szórakozóhelyek újra kinyithatnak azok számára, akik megkapták az emlékeztető oltást vagy negatív tesztet mutatnak be.

A harmadik és egyben utolsó fázisban “az összes átfogóbb védelmi intézkedés akkor vezethető ki, amikor az egészségügyi rendszer állapota ezt lehetővé teszi” – áll a dokumentumban.

A Bundestagban a törvényhozók a politikai pártok közötti konszenzus hiánya és a jogi bonyolultság miatt még nem kezdték meg az intézkedés megvitatását.

Boruzs Álmos