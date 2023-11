Világszinten meghatározó ragasztástechnológiai gyár működik Magyarországon

Miközben szinte észre sem vesszük, a ragasztó ezernyi formában, szinte elképzelhetetlenül sok eszközben felhasználva, mindenütt körülvesz minket a hétköznapi életben. Jó hír, hogy a világ egyik meghatározó ragasztástechnológiai gyára Magyarországon működik. Kocsis Zoltán gyárigazgató kiemeli: a Henkel környei üzeme mára már a Henkel csoport három legnagyobb, stratégiailag meghatározó európai gyára közé tartozik.

A ragasztók univerzális képességét mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy miközben az átlagember számára a ragasztó az ikonikus Palmatex-et, vagy a Pritt-et jelenti, a speciális ragasztók számtalan olyan használati tárgyon, eszközben megtalálhatók, amit talán nem is gondolnánk. Pedig a pelenkák külön rétegeit kilencféle ragasztó rögzíti, az ásványvizes palackok címkéit pedig egy egészen másfajta ragasztó fogja össze. Érdekesség az is, hogy egy hagyományos autóban több tíz kiló, különféle ragasztóanyagot használnak: a motor összeszerelésénél a rögzítéshez használt hagyományos állagútól egészen a szigeteléseknél alkalmazott henger típusúig.

Ehhez igazodva a környei Henkel gyár termékpalettája is a legkülönfélébb igényeket képes kiszolgálni: mert amíg például az újra felhasznált PET palackoknál az az elvárás, hogy a címke és annak ragasztója is újra felhasználható legyen, a sörösüveg címkéjénél az a cél, hogy a visszaváltás után könnyen eltávolítható legyen. De még a toalettpapírok esetében is találkozhatunk ragasztóval, aminél az a lényeg, hogy az utolsó papírlap a biológiailag lebomló ragasztó révén ragadjon a többihez.

A Henkel a felhasználási lehetőségek sokoldalúsága miatt is definiálja Adhesive Technologies-ként, vagyis ragasztástechnológiaként azt az üzletágat, ami az átlagos otthoni ragasztástól az iparin át, az egészen specifikus technológiai alkalmazásig mindent magába foglal. Kiemelkedő szerepét pedig mi sem mutatja jobban, minthogy a Henkel idén százéves Adhesive Technologies üzletága a vállalat árbevételének a felét adja, a cég ragasztói pedig több kategóriában is globális piacvezetők.

Ehhez kötődően Kocsis Zoltán azt is kiemeli, hogy a magyar leányvállalat már csak azért sem egy, a többi közül, mert miközben a német vállalatcsoport úgy alakította ki gyártási portfólióját, hogy minden gyárában, általában csak egy fajta – mondjuk a higiéniai termékekhez szükséges – ragasztóterméket állítanak elő, a környei gyár az egyik első, multitechnológiás Henkel üzemként létesült. Vagyis egyidejűleg több iparág számára gyárt ragasztókat.

– A multitechnológiás üzemelésnek is köszönhetően az induláskori, évi 9 ezer tonna, ipari felhasználású vizesbázisú ragasztóanyag gyártását rendkívül gyorsan 15 ezer tonnára növeltük. Sőt, a teljes ragasztógyártás volumene tavaly már a 30 ezer tonnát is elérte Környén, amivel már Európa három legnagyobb Henkel gyára közé került a magyarországi üzem – elemez Kocsis Zoltán. – Kifejtve, hogy a folyamatos bővülést az is elősegíti, hogy – a higiéniai ipartól, az élelmiszer és az autóiparon át az elektronikai iparig -, újabb ágazatok igényei is megjelennek náluk. Ráadásul az újabb és újabb technológiák igényeinek kielégítése is további megrendeléseket hoz a gyárnak.

A Környén gyártott speciális ragasztók felhasználásának sokszínűségét jól mutatja, hogy például az üzem által ellátott második körös autóipari beszállítók számára elektronikai ragasztóanyagot, kondaktív forrasztópasztát is gyártanak. Ehhez pedig egy különleges technológiával olyan fémötvözet port állítanak elő, amit azután egy úgynevezett hordó és védőanyaggal kevernek, ami a különféle elektronikai eszközök – például a mobiltelefonok –, diódáinak elektromos összeköttetését is képes biztosítani.

A speciális ragasztóanyagok felhasználásának sokszínűségét mutatja az is, hogy az autógyártás mellett az elektronikai ipartól a szórakoztatóiparon át az információtechnológiai és a hadiiparig egyaránt nélkülözhetetlenek. A jövőbeni lehetőségeket pedig jól mutatja, hogy a speciális ragasztókra az elektromos autók megjelenésével is szükség van: a Henkel olyan hővezető réskitöltő anyagokat fejlesztett ki, amelyek a villanyautók szívét jelentő akkumulátorok működése közben keletkező hő elvezetésével biztosítják az elektromos kocsik zavartalan működését.

– Ez is azt igazolja, hogy nálunk a növekedés nemcsak a mennyiségről, hanem a minőségről is szól. Annak a sokszínű, diverz portfóliónak a fejlesztéséről, amivel egyre több iparágat tudunk kiszolgálni. Ennek hátterét biztosítja az is, hogy a Tatabányai Ipari Parkban 100 ezer négyzetméteres terület áll a rendelkezésünkre, ahol a jelenlegi 20 ezer négyzetméteres üzem mellé építettük fel azt az új, 28.000 négyzetméteres gyárcsarnokot, ahová – a meglévő gépsorokat is bővítve – folyamatosan telepítjük az új gyártósorokat. Igaz az automatizált gyártástechnológiánk nem kifejezetten munkaerő intenzív, de elsősorban az emberigényes feladatoknál mintegy 70 fővel szeretnénk növelni a jelenlegi 250-es létszámot – von mérleget a gyárigazgató. Megemlítve azt is, hogy a cégcsoport számára kulcsfontosságú technológiák lokalizációjával, Környére telepítésével a közel 70 ezer tonna kapacitásúra bővülő magyarországi gyár, még a jelenleginél fontosabb szerepet tölthet majd be a Henkel csoport életében.

Ahol a folyamatos növekedés mellett a fenntarthatóságot is kulcskérdésként kezelik, mert a Henkel elkötelezett abban, hogy a teljes cégcsoport 2030-ra zéró széndioxid kibocsátóvá váljon. Az ambiciózus cél érdekében a környei gyárban már kizárólag igazoltan zöld elektromos energiát vásárolnak, miközben már tervezik azt a napelemparkot, amely a saját zöld áramot biztosítja. A gázfelhasználás minimalizálása és a gyártás során keletkező hő visszaforgatása is a célok között szerepel. De a fenntarthatóság még ennél is többet jelent a magyarországi üzemben, ahol nagy kapacitású víztisztító rendszert üzemeltetnek és arra is gondot fordítanak, hogy újrahasznosítható csomagolóanyagokat használjanak. A gyártás során keletkező hulladékanyag lehető legnagyobb részét pedig újra felhasználják, a többit pedig a rendkívül alacsony széndioxid kibocsátású biológiai égetőkbe viszik.

Ami már csak azért is kihat a cégcsoport zöld vállalására, mert a környei gyár nemcsak a régió igényeire fókuszál, hanem a Henkel nemzetközi ellátó vállalataként, ma már a világ több mint 40 országába szállítja termékeit.

Kocsis Erika