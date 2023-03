Whirlpool-ügyvezető: kisebb lehetne a rezsi, ha a fogyasztók többet tudnának a háztartási gépekről 

A tavalyi év végéig élő lakásfelújítás támogatási program is hozzájárult ahhoz, hogy 2022-ben a korábbinál több beépíthető háztartási gép fogyott. A többszörösére nőtt gázár pedig a villannyal működő hűtő-fűtő légkondícionálók forgalmának kedvezett – mondta el Huczka István, a Whirlpool Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. Aki úgy látja: a háztartások rezsicsökkentését is segíthetné, ha a fogyasztók többet tudnának a legmodernebb háztartási gépek energiatakarékosságáról.

Annak ellenére, hogy a mennyiséget tekintve a Whirlpool tavalyi értékesítése kisebb lett, mint 2021-ben, az évközi, többszöri áremelések hatására a pénzügyi eredmény nem maradt el a tavalyelőttitől. A változás inkább a termékösszetételben történt, amiben nagy szerepe volt a tavaly évközben bekövetkezett hirtelen és jelentős energiaár-emelkedésnek is.

– Azt, hogy a fogyasztók olyan gépeket keresnek, amivel csökkenteni tudják energiaszámlájukat, már korábban is érzékeltük, de a villany és a gáz árának tavalyi, kiemelkedő növekedése ugrásszerűen felerősítette ezt a folyamatot. Egyértelműen nőtt a kereslet a magasabb kategóriájú, hatékony és alacsony energiafogyasztású, többlet szolgáltatásokat nyújtó háztartási gépek iránt. Ami azért is érthető, mert ezek egy része – például a hűtőgép és a fagyasztó – non-stop üzemel otthon. De az energiaszámla szempontjából az sem mindegy hogy a többi háztartási berendezés – például a mosógép, vagy a sütő – mennyire energiatakarékos. Csendben jegyzem meg, hogy miközben manapság minden az energiaköltségek csökkentéséről szól, meggyőződésem szerint hamarosan a víz kapcsán is drasztikus spórolás veszi majd kezdetét. Amire már most érdemes felkészülni – fejti ki a cégvezető.

Huczka István szerint szomorú tapasztalat, hogy miközben az új technológiát képviselő háztartási gépekkel jelentős energiamegtakarítást lehet elérni, a háztartási gépek magas energiafogyasztásához kötődő régi, negatív fogyasztói beidegződések jórésze a modern készülékek megjelenése ellenére is mindmáig él. A szárítógépekről például sokan még most is azt gondolják, hogy energiafalók. Pedig éppen az energiatakarékosságban segítenek azzal, hogy a modern, hőszivattyús szárítógépek nagyjából egy kifli árából elvégeznek egy szárítási ciklust. (Külső kivezetés sem kell, mert egy belső tartályba gyűjtik a vizet és a szárítógép használata mellett a szárítóállványt sem kell felállítani a lakásban.)

Hasonlóan téves előítélet él a mosogatógépekkel szemben is. Mondván: működésükhöz sok vízre van szükség, amit áramot fogyasztva fel is melegít a gép. Pedig a valóság az, hogy a kézi mosogatás közben kiengedett – hideg, vagy meleg – víz mennyisége többszöröse annak, mint amit a mosogatógép felhasznál. Arról nem beszélve, hogy a kézi mosogatás mennyivel több időt vesz igénybe, mint a gépi.

Huczka István azt is elmondta, hogy a forint tavalyi árfolyamesése és a magas infláció miatt megemelkedett alapanyag költségek kompenzálására a háztartásigép piacon is elkerülhetetlen volt az összességében markáns, több mint kétszámjegyű áremelkedés. Amelynek hatására az év végére már érezhető keresletcsökkenés mutatkozott a piacon. A cégvezető azonban az idei kihívások ellenére is optimistán tekint a 2023-as évre. Mondván: menedzserként meggyőződése, hogy a nehezebb időkben is csak a piaci kezdeményező szerep lehet a siker záloga, ami a Whirlpoolt továbbra is jellemezni fogja.

Meichl Frida