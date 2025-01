50 éve a természet szolgálatában – Jubileumot ünnepel a Kiskunsági Nemzeti Park

2025-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Kiskunsági Nemzeti Park, amely hazánk második nemzeti parkjaként alakult meg 1975. január 1-jén.

A park az elmúlt fél évszázad során a természeti értékek védelmének, az ökoturizmus fejlesztésének és a környezeti nevelésnek a szimbólumává vált, egyedülálló természeti kincseket és kulturális örökséget őrizve az utókornak. A jubileumi évben számos programmal, rendezvénnyel és pályázattal várják a természetkedvelőket.

A Kiskunsági Nemzeti Park létrehozása a 20. század egyik legfontosabb hazai természetvédelmi kezdeményezése volt. Az akkori Országos Természetvédelmi Hivatal elnöke, Rakonczay Zoltán a Hortobágyi Nemzeti Park alapítása után célul tűzte ki, hogy a Kiskunság egyedülálló természeti és tájtörténeti értékeit is védelem alá helyezze. A park alapítását dr. Tóth Károly erdőmérnök készítette elő, aki később 16 évig igazgatta az intézményt. Az alapításkor a park hat különálló tájegységet foglalt magába: a Tőserdőt és a tiszaugi Holt-Tiszát, a Felső-kiskunsági-pusztát, a Felső-kiskunsági-tavakat, a Fülöpházi-buckavidéket, a Kolon-tavat, a Bócsa-Bugac buckavilágát és homokpusztáit, ami 30 628 hektáros területet ölelt fel. Az elmúlt évtizedek során a park területe tovább bővült. Ma már kilenc különálló tájegységen keresztül biztosít védelmet, 1990-ben az Orgoványi-rétek, 1996-ban a Mikla-puszta és a Peszéradacsi-rétek is a nemzeti parkhoz kerültek. A bővítéseknek köszönhetően több mint 50 000 hektár kiterjedésű, területének kétharmad része bioszféra rezervátum.

Kiskunsági Nemzeti Park mozaikos szerkezete lehetővé tette, hogy a legértékesebb élőhelyeket megőrizze. A park több Natura 2000 területet foglal magában, számos ritka, fokozottan védett növény- és állatfaj otthonául szolgál, mint például a rákosi vipera, a túzok, a kék vércse, vagy a szibériai nőszirom. Emellett a park kiemelten foglalkozik a kulturális örökségvédelemmel is. Ilyen példa a Buzsik-csőszház, amely a bugaci pusztán található, és az 1850-es évek óta őrzi a Kiskunság népi építészetének emlékeit. A park nemcsak természeti értékeiről híres, hanem az elmúlt 50 évben végrehajtott fejlesztéseiről is. A legújabb ilyen projekt a Puszta Kapuja Információs Központ, amely 2024-ben nyitotta meg kapuit Bugacon. Az interaktív kiállításokat és tematikus programokat kínáló központ a látogatók számára nemcsak a Kiskunság természeti csodáit, hanem annak kulturális és történeti örökségét is közelebb hozza.

Az 50. évforduló alkalmából a Kiskunsági Nemzeti Park számos különleges eseménnyel készül. A természetvédelmi értékek iránt elkötelezett pályázók 2025. június 30-ig rövid videóban fogalmazhatják meg, mit jelent számukra a Kiskunság. Tavaszköszöntő, természetismereti vetélkedő keretében az általános iskolák számára szervezett verseny során a diákok online és terepi fordulókban mérhetik össze tudásukat. Ezt 2025. február 3-án hirdetik meg. A túzokok nászidőszaka kapcsán szervezett programok 2025. április 26-án várják az érdeklődőket, november 8-9. között pedig a daruvonulás lenyűgöző látványát szakvezetett túrák során ismerhetik meg a látogatók. Nem utolsósorban az év során több alkalommal szervezett vezetett túrák és kiállítások nyújtanak betekintést a tájvédelmi körzet természeti és kulturális kincseibe.

A jubileumi év programjai folyamatosan frissülő eseménynaptárban követhetők, amely a park hivatalos honlapján található (www.knp.hu).(AM Sajtóiroda)