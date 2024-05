7 új modellel frissít a haszongépjármű bajnok Ford

A Ford Magyarország stabilan piacvezető a haszongépjármű üzletágban, személygépjárműveknél 7 új modellfrissítéssel erősít 2024-ben – derült ki a Ford sajtóbemutatóján.

Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország Ügyvezető Igazgatója előadásában hangsúlyozta, hogy a 120 éves örökséggel rendelkező globális márka hazánkban is stabilan a piac vezető szereplőinek egyike. 2023-ban a haszongépjármű üzletágban, piaci részesedését tekintve a cég továbbra is első hellyel büszkélkedhet, immáron több, mint 10 éve töretlenül. A személygépjárművekkel összesített kategóriában, az éves eredmények alapján a Ford Magyarországon a 3. legnagyobb piaci szereplő. Ezt a helyzetét a Ford jelenleg is tartja 2024-ben. A vállalat ambíciója, hogy az idei évet is hasonlóan sikerrel zárja az összesített eredményekben, a három vezető hely egyikén.

„A Ford meghatározó szerepét demonstrálja a nemzetközi eredmények és elismerések sora, valamint a megújult modellpaletta, ami jelenleg a piac egyik leginnovatívabb termékeit kínálja” – emelte ki Lajtner Tamás, a Ford Magyarország kommunikációs vezetője. Példaként említve többek között:

Az újonnan bemutatott Ford Kuga, egész Európa legkelendőbb plug-in hybrid (PHEV) modellje az elmúlt három év mindegyikében (2023, 2022, 2021).

Az idén 60.évfordulóját ünneplő Mustang, a globális piac legkelendőbb sportautója több, mint 10 éve töretlenül.

A Ford Ranger az Év Pickupja Nemzetközi Díj nyertese 2024-ben, független szakmai zsűri megítélésében.

Az új Ford Transit Custom az Év Furgonja Nemzetközi Díj háromszoros nyertese (2024, 2020, 2013), míg az egytonnás szegmens legkelendőbb áruszállítója Európában 2015 óta.

A Ford a haszongépjárművek piacán Európában 15%-os részesedéssel 9. éve piacvezető 2023-ban

A Ford Pro haszongépjármű üzletágban a Ford hazánkban továbbra is piacvezető. „Célunk, hogy magyarországi piaci részesedésünket tekintve év végéig elérjük, hogy minden negyedik eladott haszongépjármű Ford legyen! További kiemelt célunk, hogy márkakereskedéseinkben az ország legnagyobb azonnal elérhető haszongépjármű készletével várhassuk vásárlóinkat. Ez a második negyedév végével meg is valósul, ami további lehetőségeket biztosít az iparági részesedésünk növelésére. ”– foglalta össze Bagyó Dávid, Ford Pro üzletág igazgató.

A Ford Blue és Model E üzletág terén a cég 7 új (vagy frissített) modell bevezetésével erősíti pozícióját idén 2024-ben– osztotta meg Károly Róbert, a Ford Blue és Model e üzletág igazgatója.

Az új Kuga piaci bevezetése idén májusban indul, ami továbbfejlesztett hibrid hajtásláncokkal, attraktív új külső megjelenéssel, és a Ford új SYNC 4 fedélzeti rendszerével száll ringbe a népszerű SUV modellek piacán. Az új Kuga bevezetésével kapcsolatban jó hír a tradicionális hajtásláncot kedvelő ügyfelek számára, hogy a márka a benzines modelleket limitált értékesítési volumen erejéig, ajándék automata váltóval kínálja.

A teljesen elektromos Explorer a piacon kiemelkedő, akár 600 km-es hatótáv elérésére képes, előértékesítése március végén hazánkban is hivatalosan elindult, az első példányok augusztus végén érkeznek a szalonokba. Az érdeklődők addig is, május közepétől az országos Explorer Roadshow keretében a márkakereskedésekben megismerkedhetnek a Ford új, sikervárományos termékével.

A Ford személygépjármű palettájának ikonikus modelljeit erősíti az idén bemutatott 6. generációs Bronco, mely nem tűr kompromisszumot a terepjáró képesség tekintetében. Emellett júniusban érkezik a legtöbb hazai Ford Store márkakereskedésbe az új Mustang GT és Dark Horse modelljei, melynek 1964-es bevezetése óta immáron 7. generációját mutatja be a Ford, rengeteg külső és belső újítással, de egyazon életérzéssel, és az 5.0 literes V8-as motor vezetési élményével.

Az új Puma, Európa legkelendőbb kisméretű SUV modellje a magánvásárlók körében, várhatóan júniusban érkezik a szalonokba, továbbfejlesztett vezetéstámogató rendszerekkel és az új SYNC 4 fedélzeti interfésszel. Az első negyedévben bemutatott új Tourneo Courier a klasszikus egyterű szegmensbe hoz új színt izgalmas, vagány formavilágával és praktikus belső kialakításával.

-azuzlet-