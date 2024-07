A Ford elektromos autó helyett pickup-ot gyárt kanadai üzemében

A Ford Motor úgy döntött, hogy azt a kanadai üzemét, amit egy jövőbeli elektromos jármű számára jelölt ki, inkább a zászlóshajónak számító F-sorozatú pickupjainak nagyobb, benzinmotoros változatainak gyártására használ majd.

A Ford áprilisban már elhalasztotta a tervezett háromsoros elektromos SUV-ok bevezetését az oakville-i összeszerelő üzemében 2025-ről 2027-re, az elektromos autó (EV) kereslet vártnál lassabb növekedésére hivatkozva. A cég most azt mondta, hogy továbbra is elkötelezett az EV-k és az ütemterv mellett, de nem közölte, hogy ezután hol fogják majd gyártani ezeket az autókat – számol be a Reuters.

Mert az autógyártó most 100 000 darab F-sorozatú Super Duty picup kapacitásbővítését tervezi a létesítményben, beleértve a vállalat által a „jövőbeli multi-energia technológiának” nevezett technológia használatának lehetőségét is.

„A Super Duty létfontosságú eszköz a vállalkozások és az emberek számára szerte a világon, és még a Kentuckyban és az Ohioban teljes kapacitással működő üzemünkkel sem tudjuk kielégíteni a keresletet” – mondta Jim Farley, a Ford vezérigazgatója egy nyilatkozatban. Hozzátéve: „ugyanakkor várakozással tekintünk a háromsoros elektromos haszonjárművek bevezetése elé.”

Az EV-kereslet növekedése világszerte lelassult, amiért az olyan piacvezetők, mint a Tesla csökkentették az árakat az eladások ösztönzése érdekében, és az olyan régi autógyártók, mint a Ford és a General Motors visszavettek számos nagyra törő akkumulátoros céljukból.

A Ford, amely 2023-ban közel 4,7 milliárd dollárt veszített az EV-üzletágán, és előrejelzései szerint idén akár 5,5 milliárd dollárt is veszíthet, februárban azt mondta, hogy az EV-k következő generációját csak akkor indítja el, „ha nyereséges lehet”. A GM hétfőn nem volt hajlandó megismételni korábban bejelentett előrejelzését, amely szerint 2025 végére 1 millió darab elektromos járműgyártási kapacitással rendelkezik majd Észak-Amerikában.

A hagyományos autógyártók továbbra is élvezik a hagyományos meghajtású járműveik régóta működő gyárainak előnyeit, ami jövedelmezőbbé teszi őket, mint az EV-modelleiket – mondta Sam Fiorani, az AutoForecast Solutions kutatócég alelnöke.

Érsek M. Zoltán

Illusztráció: Ford.com