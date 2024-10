A felső kategóriás kényelem hibrid Európa bajnoka. Ford Kuga Active Plug-in Hybrid Teszt.

Miközben az egyterűek forradalma folytatódik az utakon, az elektrifikáció és vele a fenntarthatóság iránti elkötelezettség, már a magán és céges autóválasztást is erőteljesen befolyásolja. Mivel a kiélezett versenyben egy percre sem lehet lassítani, a kontinens évek óta legkelendőbb konnektoros hibridjének számító Ford Kuga Plug-In Hybrid is egy jól sikerült ráncfelvarrással igyekszik megőrizni a vonzerejét.

Az elmúlt évek fejleményeként az autóválasztásánál a hagyományos értékek – gazdaságosság, megbízhatóság, presztizs – mellett már a fenntarthatóság is mind nagyobb szerepet kap. Amíg a magánemberek körében a fenntarthatóság iránti elkötelezettség játszik szerepet, a cégek esetében az Európai Unió egyre szigorodó fenntarthatósági követelményei, az ESG – környezeti, társadalmi és irányítási szempontok (Environmental, Social, Governance) – kritériumainak megfelelés miatt is kap kulcsszerepet a CO₂ kibocsátás minimalizálása. És miközben a tisztán elektromos autózás kapcsán még akadnak kompromisszumok és kérdőjelek, egyre többen gondolják úgy, hogy a konnektoros, vagyis plug-in hibridek (PHEV) elektromos hajtása, a megszokott autózás kényelme és üzembiztossága mellett csökkentik a fogyasztást és a károsanyag kibocsátást.

A Ford Kuga harmadik generációja és a modell első Plug-in Hybrid (PHEV) változata 2019-ben debütált, és 2021 óta évente a legnagyobb számban eladott konnektoros hibrid Európában a közepes méretű SUV kategóriában. Ez a népszerűség különösen figyelemre méltó, tekintve, hogy a modell bemutatására 2019-ben, a COVID-járvány idején került sor. Ráadásul a sikertörténet most ígéretesen folytatódik, mivel a 2024-es megújítás több, mint egyszerű ráncfelvarrás: az autó külseje és belső tere is alapvető változásokon ment keresztül, miközben technikai téren is jelentős fejlesztéseket kapott. Mindezt úgy, hogy a modell továbbra is a Ford filozófiáját tükrözi, elegáns, sallangmentes stílusával és praktikumra összpontosító kialakításával, amely a divattrendek helyett a hosszú távú használhatóságra fókuszál.

Az új Ford Kuga megújított frontrésze dinamikusabbá vált, a két új fényszóró LED-csíkkal kapcsolódik össze, ami magasabb és határozottabb megjelenést biztosít a 4,6 méter hosszú, 1765 kg tömegű autónak. A plug-in hibrid változat a modell legerősebb verziója, amit egy 2,5 literes, négyhengeres benzinmotor hajt, amihez egy 14,4 kilowattórás elektromos motor csatlakozik. A 243 lóerős motorteljesítmény mellett az autó 69 kilométeres elektromos hatótávot mondhat magáénak. Az új technikai megoldások közé tartozik a dupla cápauszony antenna is, amely a rádió és GPS mellett az 5G hálózat vevőjeként is működik.

Az utastér tágas, miközben a karbon dekoráció elegáns hangulatot ad. A középkonzolon található a Fordra jellemző forgótárcsás váltókapcsoló, amely könnyen hozzáférhető és jól kezelhető. A középkonzol új, 13,5 colos kijelzője irányítja a teljes fedélzeti rendszert, ami bár technikai előrelépésnek számít, mégis némiképp vegyes érzelmeket kelt. Bár a rendszer hibátlanul működik, és a telefon csatlakoztatása is problémamentes, a hőmérséklet-szabályozás tekerőgombjainak hiánya igencsak csökkentheti a vezetési élményt, mivel az érintőképernyős kezelés kifejezetten nehézkesebb lehet az út során.

A Ford Kuga praktikumát a hatalmas ajtózsebek, a középkonzolon található zárható fedelű könyöklő, a pohártartók és a telefontöltő pad teszik teljessé. Az autó az összes kötelező vezetéstámogató és biztonsági rendszer mellett számos olyan extrával is rendelkezik, amely tovább növeli a vezetési komfortot és biztonságot.

Az új Kuga ülései is jelentős fejlesztésen mentek keresztül: minden kivitelben kérhetőek állítható laphosszúságú, oldaltámaszos, combtámaszos és deréktámaszos ülések, amelyek a korábbiakhoz képest nagyobb komfortot és tartást biztosítanak. Mindemellett a B&O Play hifirendszer élvezetes hangzást nyújt, ami szintén hozzájárul az utazási élményhez. Hátul is tágas, kényelmes ülések várják az utasokat, és a lábtér is nagyvonalú. Az üléscsúsztatás révén pedig a csomagtartó alaphelyzetben 412 literes kapacitása több mint 150 literrel bővíthető.

A kifejezetten csendes Kuga PHEV futóműve elöl MacPherson rendszerű, míg a kétkerék-hajtású modellek hátul csatolt hosszlengőkaros kialakítást kaptak. A hajtáslánc pedig attól is hibátlan, hogy a biztost választva a Toyota bejáratott licencét használja, garantálva a megbízható és gazdaságos működést.

Érsek M. Zoltán