A gútai számítógép újjáépítő a NASA-nál is vonzóbb lett

A NASA helyett szülővárosát, a felvidéki Gútát választotta Forró Tibor, aki két régi barátjához csatlakozva egy olyan kozmikus sebességgel növekvő, nem mellesleg környezetileg fenntartható üzletágban vállalt szerepet, hogy lassan már azt is számolhatja, üzleti útjai során hányszor kerülte meg a Földet. Mert miközben a pc és notebook gyártás még ma is a multik terepe, a Furbify egy olyan startup, amely a másodlagos piacon, a használt számítógépek makulátlan felújításával és az ehhez kapcsolódó webshoppal több millió eurós forgalmú, már több kontinensen is érdekeltséggel bíró céggé nőtte ki magát.

Gúta nem túl izgalmas kisváros. A magyar határhoz közeli városka különlegessége, hogy a szlovákiai települések közölt itt a legnagyobb a magyar lakosság aránya. A világtérképre pedig azzal került fel, hogy határában, a Kis-Dunán áll a 1920-ban készült dunaradványi vízimalom 1983-ban újjáépített mása, amihez az Európa leghosszabb fahídjaként jegyzett, 86 m hosszú, fából ácsolt cölöpökön álló, fedett faépítmény vezet.

Az elmúlt években azonban a nagyvilágból érkezők más okból adják egymás kezébe egyre többen a kilincset Gúta másik végében. A Furbify ugyanis néhány év alatt olyan növekedési pályára állt, hogy a szlovák anyacég és a cseh, valamint a magyar leányvállalat mellett már Indiában is saját vállalkozást alapított.

De térjünk vissza Forró Tibor és a Furbify találkozásához. A pozsonyi egyetemen – a legtöbb felvidéki magyarhoz hasonlóan – a legnagyobb problémát az okozta számára, hogy mivel gyerekévei alatt szinte csak magyarul beszélt, az egyetemi tanulmányokhoz nélkülözhetetlen tudományos szlovák nyelvet is el kellett sajátítania. Majd amikor már végzős, kibernetikai mérnökként azt kérdezte professzorától, hogy merre tovább, a válasz az volt, hogy ha a szakmában akkor maradni, akkor Bern, vagy a NASA. Őt azonban a szülővárosába húzta vissza a szíve, ahol számítástechnikai üzletet nyitott. Ezt tették gyerekkori barátai Keszeli Ákos és Angyal Tamás is 2007-ben, akik a számítógépek javítása mellett már a készülékek felújításával is elkezdtek foglalkozni és ebből nőtt ki az a vállalkozás, amely a belső ötletbörze eredményeként, 2019-ben kapta meg a nemzetközi piacon is jól csengő, „startupos” hangzású Furbify nevet.

De miközben a fenntarthatóság, az ESG világában ma már magától értetődőnek tűnik az az ötlet, hogy a környezeti terhelést is csökkentve kapjanak új életet az új gépeknél lényegesen olcsóbban kínált, használt számítástechnikai eszközök, 2009 táján, amikor a webshop elindult, tervük megvalósítása még korántsem volt kihívás mentes. A technikai háttér megteremtése és a megfelelő szakemberek megszerzése sem volt egyszerű, de ennél is nagyobb gátat jelentett, hogy amíg használt autót bárki venne, a használt számítógépekkel kapcsolatban még ma sem egyszerű áttörni az előítélet falát.

Pedig – ha már az autóshasonlatot vettük alapul – a Furbify telephelyén éppen olyan munka zajlik, mint amikor egy rosszabb állapotú használt autót darabjaira szednek, hogy aztán a hibás egységeket kicserélve, az egész kocsit felújítva – ha kell lefényezve -, egy kívül-belül makulátlan gépet kapjon az új tulajdonos. Ráadásul úgy, hogy egy éves garanciára is jogosult, ami az új gépek esetében is általánosnak tekinthető.

Ami pedig a fenntarthatóságot illeti, kevesen tudják, de a statisztikák szerint, a világon ma még csak minden 13. laptop kerül felújításra. A többi 12 döntő többsége e-wasteként, vagyis veszélyes, elektronikai hulladékként végzi, mert az eldobott eszközök olyan mérgező anyagokat tartalmaznak, amelyek a talajba és a vízbe kerülve károsíthatják az ökoszisztémát. Már csak azért is, mert egy új notebook előállításához 22 különféle kémiai anyagot használnak fel, miközben az előállítás során 263 kg szén-dioxid-emisszió keletkezik. Arról nem beszélve, hogy egyetlen laptop legyártásához közel 190.000 liter víz is szükséges.

A Furbify számára az üzleti szempontok mellett ezért az e-hulladék trend megállítása az egyik legfontosabb felelősségvállalás. Ehhez járul hozzá az is, hogy az új termékek iránti keresletet csökkentve, az e-hulladék mennyiségét is redukálja, hogy munkájuk eredményeként több ember számára válnak elérhetővé a megbízható minőségű, de olcsóbb, felújított, általában 3-4 éves számítástechnikai eszközök,

Azt, hogy a használt számítógépekhez való hozzáállás az elmúlt időszakban milyen változásokon ment keresztül, jól mutatja, hogy másfél évtizede a cégek jórésze még ingyen ajándékozta el ezeket az eszközöket. Amit aztán többen is elkezdtek felvásárolni, újra értékesíteni. 2020-ban viszont a Covid és vele a home office, valamint a globális chip hiány beköszöntével, oly mértékben csökkent az új számítástechnikai eszközök elérhetősége, hogy a piac gyakorlatilag organikusan edukálódott: ez volt az az időszak amikor az emberek többsége először mert hozzányúlni a használt elektronikához. Ekkor ugrott meg komolyabb mértékben a Furbify forgalma, bevétele és a létszáma is.

2022-ben, a globálisan elszabaduló infláció időszakában viszont némiképp visszaesett a cég forgalma, mert az ukrajnai háború és az elszabaduló infláció hatására az emberek még az olcsóbb alternatívák esetében is megfontoltabban vásároltak. Így került a Furbify újratervezésének fókuszába a nemzetközi expanzió, aminek eredményeként egészen új piacok meghódítása is lehetővé vált.

A számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy a 2015-ben még kevesebb, mint egymillió euro árbevételű cég, 2017-ben, 30 főre gyarapodva, már 18 ezer felújított gépet, több mint 20 országba értékesítve 2,2 milliós eurós árbevételt ért el. Amiben annak is szerepe volt, hogy ebben az időszakban csatlakozott Forró Tibor társpartnerként és nemzetközi üzletfejlesztési vezetőként, valamint Kelemen Krisztián kereskedelmi vezetőként a Furbifyhez. Megkezdve azt a nemzetközi offenzívát, amelynek eredményeként először Nyugat-Európában majd a világ más pontjain is megkezdték a használt gépek felvásárlását és a felújított eszközök értékesítését.

A nemzetközi megjelenés eredményeként pedig a partnerekkel együtt több mint 150 munkatársat foglalkoztató, több mint 5000 üzleti partnerrel kapcsolatban álló, több, mint 250.000 felújított termékkel büszkélkedő társaság ma már 13 millió eurós forgalmat mondhat magáénak. Ebből a Furbify magyarországi leányvállalata 2023-ben 2,1 millió eurós árbevétellel vette ki a részét. Ráadásul új dimenziót adhat a növekedésnek, hogy az elmúlt években kialakított kapcsolatoknak köszönhetően, első körben Új-Delhi 30 milliós piacát megcélozva, tavaly ősszel a Furbify indiai leányvállalata is megkezdte tevékenységét.

A Furbify szakemberei szerint szerint a globális kilátások azért is optimizmusra adnak okot, mert miközben a környezeti fenntarthatóság, az ESG egyre nagyobb szerepet játszik a cégek működésében, a globális felmérések szerint az elektronikai termékek használt, vagyis recommerce piaca csak Európában 94 milliárd euróra nőtt a 2022/23-as pénzügyi évben. Ami már most igen jelentős, 12,3%-os részesedést jelent az európai e-kereskedelmi piacon. És ami hosszú távon talán még ennél is biztatóbb: a felmérések szerint az úgynevezett Millennial és a Gen Z, vagyis az 1981-1996 között született és az 1997 és 2012 között született generáció tagjai körében már 80 százalékos a nyitottság a használt termékek, köztük a használt elektronikai cikkek megvásárlására.

Érsek M. Zoltán