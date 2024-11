A Jónak lenni jó! kampány mögött áll Ferenc pápa is

Altorjai Anita emlékeztetett, hogy a közmédia idén immár tizenharmadik alkalommal hirdette meg karitatív kampányát. Az idei felajánlások a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Ház felépítését célozzák.

Idén is a 1355-ös adományvonalra lehet sms-t küldeni, emellett tárgyakat lehet felajánlani, ezeket a december 22-i élő műsorfolyamban fogják aukcióra bocsátani. De vannak fix áras felajánlott tárgyak is, amelyeket a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon lehet megnézni és megvásárolni.

A vezérigazgató kitért arra, hogy a Baptista Szeretetszolgálat kormányzati segítséggel idén májusban tette le az új törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Ház alapjait. A ház épül, a falak állnak, hamarosan a belső munkálatok is megkezdődnek. “A baptisták most nemcsak pénzt várnak, hanem segítő kezeket is, szakiparosokat, akik hozzá tudnak járulni a ház befejezéséhez”.

Altorjai Anita kitért arra, hogy a Jónak lenni jó! kampány mögé az elmúlt években számos világhírű személyiség felsorakozott, köztük volt Ferenc pápa is.

Mint elhangzott,a karitatív gyűjtés idei nagykövete Reviczky Gábor, a nemzet művésze, Dibusz Dénes válogatott labdarúgó, ők elsősorban kommunikációban, interjúkban segítik a kampány munkáját.