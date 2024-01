A magyarokkal együtt lobbizták ki az európai akkumulátoripar felpörgetését

Az Európai Tanács elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, hogy hosszabbítsák meg három évvel az elektromos járművekre vonatkozó új Brexit-vámok bevezetését, továbbá egyidejűleg hozzanak létre egy hárommillió eurós támogatási csomagot az Európai Unió akkumulátoriparáért.

Olyan döntés született még 2023 végén, ami az idei évtől megkönnyíti mind az EU-s, mind a brit járműipari vállalatok életét. A Brexit utáni kereskedelmi megállapodás értelmében 2024. január 1-jétől 10 százalékos vámok lépte volna életbe az angol csatornán keresztüli kereskedelem során az elektromos járművek esetében (a Szabadkereskedelmi és Együttműködési Megállapodás ugyan vámmentes kereskedelmet ír elő az Egyesült Királyság és az EU között, a vámmentesség kizárólag az ezen országokban előállított árukra vonatkozik). Az Európai Tanács által elfogadott javaslatnak köszönhetően 2026. december 31-éig érvényben maradnak a korábbi szabályok, azaz nem lép életbe a 10 százalékos vám.

A hároméves haladék lehetőséget ad arra, hogy az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban is alaposabban felpörögjön az akkumulátoripar, továbbá az európai autóipar globális versenyképességének megőrzésére is. A döntést szorgalmazó brit és európai autóipar közös célja, hogy helyben gyártott akkumulátorokat használjanak a jövőben. A javaslat elfogadásáért sokat tett többek között a Magyar Gépjárműipari Egyesület is, hiszen a MAGE célja a magyar és az európai járműipar versenyképességének megőrzése, javítása.

A MAGE üdvözli és teljes mértékig támogatja az Európai Tanács döntését. A szervezet a hazai autógyártók és beszállítók érdekeit is szem előtt tartva, már régóta szorgalmazza a szigorúbb származási szabályok 2026. december 31-ig, három évvel történő egyszeri elhalasztását. A sikeres elektromos átállás érdekében a MAGE a kormányzattal is rendszeresen kommunikál, hogy az megfelelő támogatást biztosítson a vállalatoknak az átmenetben.